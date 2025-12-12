MT Højgaard Holding A/S: MT Højgaard Holding sælger Arssarnerit

MT Højgaard Holding har i dag indgået aftale om at sælge den sidste forretningsmæssige aktivitet i Grønland, teknikvirksomheden Arssarnerit. Salget ventes gennemført i 2. kvartal 2026, betinget af konkurrencemyndighedernes accept.

Køber er VVS & El Firmaet A/S, som overtager alle aktiviteter i Arssarnerit inkl. driftsaktiver, varelager, igangværende projekter, medarbejdere og garantier for afleverede projekter op til en vis grænse. Salgsprisen på de solgte aktiver og forpligtelser svarer til den bogførte værdi.

Forud for indgåelsen af salgsaftalen har MT Højgaard Holding via frasalg af VVS-serviceforretningen og alle aktiviteter uden for Nuuk fokuseret Arssarnerit på den oprindelige kerneforretning med teknikaktiviteter i Nuuk-området. Det er den aktivitet, VVS & El Firmaet A/S overtager.

Salget af Arssarnerit er det sidste større skridt i afviklingen af MT Højgaard Holdings internationale aktiviteter, som blev indledt i oktober 2023. Efter de gennemførte salg i Afrika, Portugal, Færøerne og Grønland udestår nu alene mindre driftsaktiver i Grønland (bl.a. en lejlighed og to biler). Koncernen har afgivet sædvanlige 5-års garantier på afleverede byggerier i Grønland og på Færøerne.

Salgsaftalen påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2025, som uændret er en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-450 mio. kr.

Yderligere oplysninger:

Henvendelse til CEO Rasmus Untidt og CFO Dennis Nørgaard på telefon +45 31 21 68 72.

Vedhæftet fil