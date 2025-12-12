Subsidiária da AI/R, Compass UOL conquista especialização da AWS em Agentic AI

SÃO PAULO, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Compass UOL, subsidiária da AI/R e líder em Enterprise AI Transformation, anunciou a conquista da especialização em Agentic AI da Amazon Web Services (AWS), uma nova categoria na Competência de IA da AWS. Essa especialização reconhece a Compass UOL como parceira AWS qualificada para ajudar clientes a implementar sistemas inteligentes e autônomos de IA, capazes de pensar, planejar e executar processos de negócios complexos com mínima intervenção humana.

“Conquistar a especialização da AWS em Agentic AI reforça nosso compromisso em entregar sistemas autônomos de IA que transformam operações empresariais”, afirma Alexis Rockenbach, CEO Global da AI/R. “Ao combinar a inovação da AWS com nossa profunda expertise em Agentic AI, permitimos que as organizações avancem além da experimentação e alcancem resultados de negócio mensuráveis e escaláveis.”

A especialização em Agentic AI destaca a Compass UOL como parceira AWS com expertise técnica comprovada e histórico de sucesso junto a clientes na construção de soluções autônomas de IA prontas para produção, evidenciando a excelência da empresa na implementação de Amazon Bedrock Agents e outros frameworks compatíveis com a AWS, ajudando empresas a adotar sistemas autônomos que entregam ROI tangível, indo além de protótipos ou projetos piloto.

Um exemplo dessa expertise é o portfólio de soluções em Agentic AI da Compass UOL disponível no marketplace da AWS. Desenvolvidas para acelerar a adoção de fluxos de trabalho autônomos nas empresas, as soluções incluem agentes de IA para serviços financeiros, de compliance e de educação — como Antilavagem de Dinheiro, Assistente de Negociação de Dívidas e Assistente de Auditoria. Essas soluções utilizam fluxos de trabalho baseados em IA generativa e componentes RAG pré-configurados, sendo oferecidas nos formatos SaaS e conteinerizadas, permitindo uma implantação rápida e repetível, além de ganhos mensuráveis de eficiência em processos críticos.

Ao conquistar essa especialização, a Compass UOL se mostra como um parceiro confiável para arquitetar, construir e escalar agentes de IA de nível empresarial, capacitando organizações a implementar sistemas autônomos em uma ampla gama de casos de uso, incluindo operações de conhecimento empresarial, automação inteligente de processos, operações autônomas de atendimento ao cliente, automação financeira e otimização de cadeias de suprimentos.

Sobre a AI/R

AI/R, sediada na Califórnia, é uma empresa de "Agentic AI Software Engineering" que combina seu ecossistema de marcas tecnológicas superespecializadas, plataformas proprietárias de AI e plataformas de parceiros estratégicos para ampliar o potencial da inteligência humana e impulsionar a revolução em todas as indústrias, estabelecendo padrões eficientes de inovação e produtividade empresarial. Incorporando a AI em todos os aspectos do seu negócio, a missão da AI/R é fazer da revolução da AI uma revolução para todos, empoderando o talento humano enquanto eleva os padrões de transformação digital. Let's breathe in the future.

Sobre a Compass UOL

A Compass UOL é uma empresa global integrante da AI Revolution Company, que impulsiona a transformação de organizações por meio da Inteligência Artificial, IA Generativa e das Tecnologias Digitais. Projetamos e construímos plataformas nativas digitais usando tecnologias de ponta para ajudar empresas a inovar, transformar negócios e promover o sucesso em seus mercados. Com um foco na atração e desenvolvimento dos melhores talentos, criamos oportunidades que melhoram vidas e destacam o impacto positivo das tecnologias disruptivas na sociedade.

