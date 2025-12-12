Learning Tree International lanciert umfassende KI-gestützte Workforce-Lösungen, um Unternehmen und Behörden zu befähigen, die Vorteile von KI im digitalen Zeitalter voll auszuschöpfen

HERNDON, Virginia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, ein führender Anbieter von technologiebasierten Schulungslösungen, gab heute die Einführung seiner KI-gestützten Workforce-Lösungen bekannt. Dieses umfassende Programm soll Unternehmen dabei helfen, die Chancen der KI-Revolution effektiv zu nutzen. Das KI-Reifegrad-Framework des Unternehmens bietet gezielte Schulungslösungen, die auf die spezifischen Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten sind.

Das neue modulare Programm basiert auf einem bahnbrechenden dreistufigen KI-Reifegrad-Framework, das Unternehmen in jeder Phase der KI-Integration unterstützt: KI-Bereitschaft, KI-Befähigung und KI-Einführung.

KI-Bereitschaft vermittelt Grundkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit KI-Konzepten.

vermittelt Grundkenntnisse und Sicherheit im Umgang mit KI-Konzepten. KI-Befähigung bezieht sich auf die direkte Anwendung von KI-Tools und -Praktiken im Arbeitsalltag, unterstützt durch ein modulares Programmdesign, das sich über alle Geschäftsbereiche erstreckt.

bezieht sich auf die direkte Anwendung von KI-Tools und -Praktiken im Arbeitsalltag, unterstützt durch ein modulares Programmdesign, das sich über alle Geschäftsbereiche erstreckt. KI-Einführung stellt sicher, dass KI in großem Maßstab implementiert wird und zu einem vertrauenswürdigen und integrierten Bestandteil von Systemen, Arbeitsabläufen und Entscheidungsprozessen wird.



„Als führender Anbieter von Personallösungen unterstützt Learning Tree Unternehmen dabei, die mit KI einhergehenden Herausforderungen in Chancen zu verwandeln“, so David Brown, CEO von Learning Tree International. „Künstliche Intelligenz definiert die Art und Weise, wie wir lernen, arbeiten und führen, neu – und die Zukunft gehört denen, die ihre Mitarbeiter jetzt darauf vorbereiten. Unsere Mission ist es, KI-fähige Mitarbeiterteams aufzubauen, die Innovation, Resilienz und nachhaltiges Wachstum vorantreiben.“

Die KI-Workforce-Lösungen von Learning Tree gehen über IT- und Data-Science-Teams hinaus und richten sich auch an Geschäftsanwender, Projektmanager, Personalverantwortliche, Finanzexperten und Führungskräfte, die sich bei ihren täglichen Entscheidungen zunehmend auf KI verlassen. Das Programm schlägt eine Brücke zwischen technischem Know-how und strategischen Geschäftsaufgaben, um sicherzustellen, dass KI-Potenziale im gesamten Unternehmen ausgeschöpft werden. Es verbindet fachliche Kompetenzen mit strategischen Geschäftsanforderungen, damit KI im ganzen Unternehmen messbare Ergebnisse liefert.

Die Inhalte des Programms orientieren sich an Anwendungsfällen aus der Praxis, z. B. Automatisierung des Kundenservice, Optimierung der Personalarbeit, Verbesserung der Datenanalyse, Lieferkettenmanagement, Compliance-Überwachung und Personalisierung des Marketings. Das Training umfasst auch gängige KI-Plattformen und -Tools wie Microsoft Copilot, ChatGPT von OpenAI und Google Gemini und bereitet die Lernenden darauf vor, diese Lösungen effektiv am Arbeitsplatz einzusetzen.

Angesichts der strategischen Rolle, die Führungskräfte bei der digitalen Transformation spielen, hat Learning Tree ein KI-Leadership-Programm eingeführt, um Geschäftsführer und Manager darauf vorzubereiten, ihre Unternehmen verantwortungsbewusst durch die KI-Implementierung zu führen. Darüber hinaus baut Learning Tree sein Compliance-Schulungsportfolio mit neuen Angeboten wie dem CMMC-Auditierungskurs und den Zertifizierungen AAIA (Advanced Audit in AI) und AAISM (Advanced AI in Security Management) weiter aus, um den sich ständig weiterentwickelnden regulatorischen und Cybersicherheitsstandards gerecht zu werden.

Weitere Informationen finden Sie unter Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree

Über Learning Tree International:

Seit über 50 Jahren ist Learning Tree International ein zuverlässiger Partner für die Weiterbildung von Mitarbeitern und bietet Schulungen in den Bereichen KI, technisches Know-how, Führungskompetenzen, Cybersicherheit und mehr an. Mit der Unterstützung von erfahrenen Dozenten und praxisnahen Inhalten hilft Learning Tree einzelnen Personen und ganzen Unternehmen dabei, die Fähigkeiten aufzubauen, die für den Erfolg in der dynamischen Arbeitswelt von heute erforderlich sind.