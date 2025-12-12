Learning Tree International lanza soluciones integrales de IA para la fuerza laboral y empodera a organizaciones y agencias gubernamentales para aprovechar al máximo los beneficios de la IA en la era digital

HERNDON, Virginia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, un proveedor líder de soluciones de formación tecnológica, anunció hoy el lanzamiento de sus Soluciones de Fuerza Laboral en IA, un programa integral diseñado para ayudar a las organizaciones a navegar con éxito la revolución de la inteligencia artificial (IA). El marco de madurez en IA de la empresa ofrece soluciones de capacitación específicas, adaptadas a las necesidades de cada organización.

El nuevo programa modular se basa en un marco de madurez de IA pionero de tres niveles que apoya a las organizaciones en cada etapa de la integración de IA: Preparación de IA, Habilitación de IA y Adopción de IA.

Preparación de IA desarrolla conocimientos fundamentales y confianza en los conceptos de IA.

desarrolla conocimientos fundamentales y confianza en los conceptos de IA. Habilitación para la IA enfatiza la aplicación directa de herramientas y prácticas de IA en el trabajo diario, respaldada por un diseño modular del programa que se escala en todas las unidades de negocio.

enfatiza la aplicación directa de herramientas y prácticas de IA en el trabajo diario, respaldada por un diseño modular del programa que se escala en todas las unidades de negocio. Adopción de la IA garantiza que la IA se incorpore a escala, convirtiéndose en una parte confiable e integrada de los sistemas, flujos de trabajo y procesos de toma de decisiones.





"Como líder en soluciones de fuerza laboral, Learning Tree está ayudando a las organizaciones a convertir la disrupción de la IA en oportunidad, dijo, David Brown, director ejecutivo de Learning Tree International. "La inteligencia artificial está redefiniendo cómo aprendemos, trabajamos y lideramos, y el futuro pertenece a quienes preparan a su gente desde ahora. Nuestra misión es desarrollar fuerzas laborales preparadas para la IA que impulsen la innovación, la resiliencia y el crecimiento sostenible".

Las Soluciones de Fuerza Laboral en IA de Learning Tree van más allá de los equipos de TI y ciencia de datos, extendiéndose a usuarios de negocio, gerentes de proyecto, líderes de recursos humanos, profesionales de finanzas y ejecutivos que dependen cada vez más de la IA en su toma de decisiones diaria. El programa está diseñado para conectar la experiencia técnica con los roles estratégicos de negocio para asegurar que el valor de la IA se materialice en toda la organización. El programa conecta las habilidades técnicas con las necesidades comerciales estratégicas, garantizando que la IA genere un impacto medible en toda la empresa.

El contenido del plan de estudios está asignado a casos de uso del mundo real, como la automatización del servicio al cliente, optimización de recursos humanos, mejora del análisis de datos, gestión de la cadena de suministro, monitoreo del cumplimiento y personalización del marketing. La capacitación también aborda plataformas y herramientas de IA ampliamente adoptadas, como Microsoft Copilot, ChatGPT de OpenAI y Google Gemini, preparando a los participantes para aplicar estas soluciones eficazmente en contextos laborales.

Reconociendo el rol estratégico del liderazgo en la transformación digital, Learning Tree ha introducido un Programa de Liderazgo de IA para preparar a ejecutivos y gerentes para guiar a sus organizaciones de manera responsable durante la adopción de IA. Además, Learning Tree también continúa fortaleciendo su portafolio de capacitación en cumplimiento normativo con nuevas ofertas como el curso de Auditoría CMMC y las certificaciones AAIA (Auditoría Avanzada en IA), AAISM (IA Avanzada en Gestión de Seguridad) para cumplir con los estándares regulatorios y de ciberseguridad en evolución.

Para más información visite, Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree o comuníquese, Inquiries@Learningtree.com .

Acerca de Learning Tree International:

Durante más de 50 años, Learning Tree International ha sido un socio confiable en la transformación de la fuerza laboral, ofreciendo capacitación en IA, habilidades técnicas, liderazgo, ciberseguridad y más. Respaldado por instructores expertos y contenido basado en el mundo real, Learning Tree ayuda a individuos y organizaciones a desarrollar las capacidades necesarias para tener éxito en el dinámico entorno laboral actual.