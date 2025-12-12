Learning Tree International lance des solutions complètes de formation professionnelle à l’IA (AI Workforce Solutions) afin de permettre aux entreprises et aux agences gouvernementales de tirer pleinement parti des avantages de l’IA à l’ère numérique

HERNDON, Virginie, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, l’un des principaux fournisseurs de solutions de formation technologique, annonce aujourd’hui le lancement de ses solutions de formation professionnelle à l’IA (AI Workforce Solutions), un programme complet conçu pour accompagner efficacement les entreprises dans leur transition vers l’intelligence artificielle (IA). Le modèle de maturité de l’IA (AI Maturity Framework) de la société propose des solutions de formation ciblées et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises.

Le nouveau programme modulaire s’articule autour d’un cadre de maturité de l’IA novateur à trois niveaux qui accompagne les entreprises à chaque étape de l’intégration de l’IA : préparation à l’IA (AI Readiness), activation de l’IA (AI Enablement) et adoption de l’IA (AI Adoption).

La préparation à l’IA (AI Readiness) permet d’acquérir des connaissances de base et de se familiariser avec les concepts liés à l’IA.

L' activation de l'IA (AI Enablement) met l'accent sur l'application directe des outils et des pratiques de l'IA dans le travail quotidien, grâce à une conception modulaire du programme qui s'adapte à toutes les unités commerciales.

L'adoption de l'IA (AI Adoption) veille à ce que l'IA soit intégrée à grande échelle, et devienne ainsi un élément fiable et intégré aux systèmes, aux flux de travail et à la prise de décision.



« En tant que leader dans le domaine des solutions de formation professionnelle, Learning Tree aide les entreprises à transformer la disruption liée à l’IA en une véritable opportunité », déclare David Brown, PDG de Learning Tree International. « L’intelligence artificielle redéfinit notre façon d’apprendre, de travailler et de diriger, et l’avenir appartient à ceux qui préparent dès aujourd’hui leurs collaborateurs. Notre mission consiste à former des effectifs prêts pour l’IA, capables de stimuler l’innovation, la résilience et la croissance durable. »

Les solutions de formation professionnelle à l’IA (AI Workforce Solutions) de Learning Tree s’adressent non seulement aux équipes informatiques et scientifiques spécialisées dans les données, mais aussi aux utilisateurs professionnels, chefs de projet, responsables des ressources humaines, professionnels de la finance et cadres dirigeants qui s’appuient de plus en plus sur l’IA dans leurs prises de décision quotidiennes. Le programme est conçu pour faire le lien entre l’expertise technique et les rôles stratégiques au sein de l’entreprise afin de garantir que la valeur de l’IA soit pleinement exploitée à tous les niveaux de l’organisation. Le programme fait le lien entre les compétences techniques et les besoins stratégiques des entreprises, permettant ainsi à l’IA de produire un impact mesurable à l’échelle de l’entreprise.

Le contenu du programme s’adapte à des cas d’utilisation concrets, tels que l’automatisation du service client, l’optimisation des ressources humaines, l’amélioration de l’analyse des données, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, le contrôle de la conformité et la personnalisation du marketing. La formation aborde également les plateformes et outils d’IA largement adoptés, notamment Microsoft Copilot, ChatGPT d’OpenAI et Google Gemini, préparant ainsi les apprenants à utiliser efficacement ces solutions dans le contexte professionnel.

Conscient du rôle stratégique joué par le leadership dans la transformation numérique, Learning Tree a mis en place un programme de leadership en matière d’IA afin de préparer les cadres et les dirigeants à guider leur organisation de manière responsable dans l’adoption de l’IA. En outre, Learning Tree continue également de renforcer son portefeuille de formations à la conformité avec de nouvelles offres telles que le cours d’audit de conformité CMMC et les certifications AAIA (Advanced Audit in AI) et AAISM (Advanced AI in Security Management) afin de répondre à l’évolution des normes réglementaires et de cybersécurité.

Pour plus d’informations, consultez la page Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree ou contactez Inquiries@Learningtree.com .

À propos de Learning Tree International :

Depuis plus de 50 ans, Learning Tree International est un partenaire de confiance dans le domaine de l’évolution des compétences professionnelles et dispense des formations sur l’IA, les compétences techniques, le leadership, la cybersécurité et bien d’autres domaines. S’appuyant sur des formateurs experts et des supports pédagogiques concrets, Learning Tree aide les particuliers et les entreprises à acquérir les compétences nécessaires pour réussir dans le monde du travail dynamique d’aujourd’hui.