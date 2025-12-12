Learning Tree International משיקה פתרונות כוח עבודה מבוססי בינה מלאכותית מקיפים כדי להעצים ארגונים וסוכנויות ממשלתיות לנצל את מלוא היתרונות של הבינה המלאכותית בעידן הדיגיטלי

הרנדון, וירג'יניה, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Learning Tree International, ספקית מובילה של פתרונות הדרכה טכנולוגיים, הכריזה על השקת פתרונות כוח עבודה מבוססי הבינה המלאכותית שלה, תוכנית מקיפה שנועדה לסייע לארגונים לנווט בהצלחה במהפכת הבינה המלאכותית (AI). AI Maturity Framework של החברה היא מסגרת המציעה פתרונות הדרכה מוכוונים המותאמים לצרכים ארגוניים ייעודיים.

התוכנית המודולרית החדשה בנויה סביב AI Maturity Framework התלת-שכבתית, התומכת בארגונים בכל שלב של שילוב הבינה המלאכותית: מוכנות לבינה מלאכותית, האפשור של בינה מלאכותית ואימוץ הבינה המלאכותית.

מוכנות הבינה המלאכותית מפתחת ידע בסיסי וביטחון במושגים של בינה מלאכותית.

מפתחת ידע בסיסי וביטחון במושגים של בינה מלאכותית. AI Enablement מדגישה יישום של כלים ופרקטיקות AI ישירות בעבודה היומיומית, הנתמכת על ידי עיצוב תוכניות מודולרי המתרחב בין יחידות עסקיות .

מדגישה יישום של כלים ופרקטיקות ישירות בעבודה היומיומית, הנתמכת על ידי עיצוב תוכניות מודולרי המתרחב בין יחידות עסקיות אימוץ בינה מלאכותית מבטיח שהבינה המלאכותית תשתלב בקנה מידה רחב, ותהפוך לחלק אמין ומשולב במערכות, בתהליכי עבודה ובקבלת החלטות.

"כמובילה בתחום פתרונות כוח אדם, Learning Tree עוזרת לארגונים להפוך את שיבוש הבינה המלאכותית להזדמנות", אמר דיוויד בראון (David Brown), מנכ"ל Learning Tree International. "בינה מלאכותית מגדירה מחדש את האופן שבו אנו לומדים, עובדים ומובילים - והעתיד שייך לאלה שמכינים את אנשיהם עכשיו. המשימה שלנו היא לבנות כוח עבודה מוכן לבינה מלאכותית המניע חדשנות, חוסן וצמיחה ברת קיימא".

פתרונות כוח העבודה מבוססי הבינה המלאכותית של Learning Tree חורגים מעבר לצוותי IT ומדעי הנתונים, ומגיעים עד למשתמשים עסקיים, מנהלי פרויקטים, מנהלי משאבי אנוש, אנשי מקצוע בתחום הפיננסי ומנהלים בכירים אשר מסתמכים יותר ויותר על בינה מלאכותית בקבלת ההחלטות היומיומית שלהם. התוכנית נועדה לגשר בין מומחיות טכנית לתפקידים עסקיים אסטרטגיים על מנת להבטיח את מימוש הערך שמציעה הבינה המלאכותית בכל רחבי הארגון. התוכנית מגשרת בין מיומנויות טכניות לצרכים עסקיים אסטרטגיים, ומבטיחה שהבינה המלאכותית תספק השפעה מדידה ברחבי הארגון.

תוכן תוכנית הלימודים ממופה למקרי שימוש אמיתיים, כגון אוטומציה של שירות לקוחות, אופטימיזציה של משאבי אנוש, שיפור ניתוח נתונים, ניהול שרשרת אספקה, ניטור ציות והתאמה אישית שיווקית. ההכשרה עוסקת גם בפלטפורמות וכלים מבוססי בינה מלאכותית שאומצו באופן נרחב, כולל Microsoft Copilot, ChatGPT של OpenAI ו-Google Gemini, ומכינה את הלומדים ליישם פתרונות אלו ביעילות בהקשרים במקום העבודה.

מתוך הכרה בתפקיד האסטרטגי של מנהיגות בהמרה דיגיטלית, Learning Tree הציגה תוכנית מנהיגות בתחום הבינה המלאכותית שמטרתה להכין מנהלים ומנהלים לקבוע את המסלול עבור הארגונים שלהם באופן אחראי, וזאת באמצעות אימוץ בינה מלאכותית. בנוסף, Learning Tree ממשיכה לחזק את פורטפוליו ההדרכות שלה בתחום התאימות עם פתרונות חדשים כגון קורס CMMC Auditing והסמכות AAIA (Advanced Audit in AI) ו-AAISM (Advanced AI in Security Management) כדי לעמוד בתקני רגולציה ואבטחת סייבר מתפתחים.

למידע נוסף, בקרו הכשרה בבינה מלאכותית ופתרונות כישרונות | Learning Tree או צרו קשר ב-quiries@Learningtree.com.

אודות Learning Tree International:

למעלה מ-50 שנה, Learning Tree International היא שותפה מהימנה בשינוי כוח האדם, ומספקת הכשרות בבינה מלאכותית, מיומנויות טכניות, מנהיגות, סייבר ועוד. בתמיכת מדריכים מקצועיים ותוכן מהעולם האמיתי, Learning Tree מסייע לאנשים ולארגונים לבנות את היכולות הנדרשות להצלחה במקום העבודה הדינמי של היום.

למידע נוסף - מדיה:

Learning Tree International

אימייל: press@learningtree.com

אתר אינטרנט: https://www.learningtree.com/