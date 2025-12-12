ラーニング・ツリー・インターナショナル、デジタル時代におけるAIの利点を最大限に活用するために組織や政府機関に力を与える、包括的なAI人材ソリューションを発表

ージニア州ハーンドン発, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 技術トレーニングソリューションの主要プロバイダーであるラーニング・ツリー・インターナショナル (Learning Tree International) は本日、組織が人工知能 (AI) 革命の推進に成功できるよう支援する包括的プログラム「AI人材ソリューション (AI Workforce Solutions)」の提供開始を発表した。 同社の「AI成熟度フレームワーク (AI Maturity Framework)」は、特定の組織のニーズに合わせた、ターゲットを絞ったトレーニングソリューションを提供する。

この新たなモジュール式プログラムは、AI統合の全段階で組織をサポートする、画期的な3段階のAI成熟度フレームワークを中心として構成されている。これらの3段階は、AI準備段階 (AI Readiness)、AIエネーブルメント段階 (AI Enablement)、AI導入段階 (AI Adoption) である。

AI準備段階 では、AI概念に関する基礎知識と自信を養う。

AIエネーブルメント段階 では、AIツールと実践を日常業務に直接適用することを重視し、事業部門を横断して拡張可能なモジュール式プログラム設計によって支援されている。

AI導入段階では、AIが大規模に組み込まれ、システム、ワークフロー、意思決定の信頼できる統合要素となるようにする。



ラーニング・ツリー・インターナショナルのCEOであるデイヴィッド・ブラウン (David Brown) は次のように述べている。「人材ソリューションのリーダーであるラーニング・ツリーは、組織がAIによる混乱を機会に変えるようお手伝いしています。 人工知能は、私たちの学び方、働き方、先導する方法を再定義しています。そして未来は、今すぐに人材の準備を整えている組織のものになります。 当社の使命は、イノベーション、レジリエンス、持続可能な成長を推進する、AIに対応できる人材を育成することにあります。」

ラーニング・ツリーのAI人材ソリューションは、情報技術 (IT) やデータサイエンスチームに留まらず、日常の意思決定でAIへの依存度が高まっているビジネスユーザー、プロジェクトマネージャー、人事リーダー、財務専門家、経営幹部にも拡大している。 このプログラムは、技術的専門性と戦略的な事業関係の役割を結びつけ、企業全体でAIの価値が実現されるよう設計されている。 本プログラムは技術スキルと戦略的ビジネスニーズを結びつけ、AIが企業全体で測定可能な影響をもたらすようにする。

カリキュラムの内容は、カスタマーサービスの自動化、人事最適化、データ分析強化、サプライチェーン管理、コンプライアンスのモニタリング、マーケティングパーソナライゼーションなど、実世界のユースケースに即して構成されている。 トレーニングではマイクロソフト・コパイロット (Microsoft Copilot)、オープンAI (OpenAI) のチャットGPT (ChatGPT)、グーグル・ジェミニ (Google Gemini) など、広く採用されているAIプラットフォームやツールも扱い、職場環境でこれらのソリューションを効果的に活用できる学習者を育成する。

ラーニング・ツリーは、デジタル変革におけるリーダーシップの戦略的役割を認識し、経営幹部やマネージャがAI導入にあたって組織を責任を持って導けるよう準備する、AIリーダーシッププログラム (AI Leadership Program) を導入した。 さらに、ラーニング・ツリーは、進化しつつある規制やサイバーセキュリティ基準に対応するため、コンプライアンストレーニングのポートフォリオを強化し続けており、CMMC監査 (CMMC Auditing) コースやAAIA (AI高度監査 (Advanced Audit in AI))、AAISM (セキュリティ管理における高度なAI (Advanced AI in Security Management)) などの新たな認定資格を提供している。

詳細については、 人工知能トレーニング・人材ソリューション (Artificial Intelligence Training and Talent Solutions)| ラーニング・ツリー を参照するか、または Inquiries@Learningtree.com まで問い合わせされたい。

ラーニング・ツリー・インターナショナルについて:

ラーニング・ツリー・インターナショナルは、50年以上にわたり、労働力変革における信頼できるパートナーとして、AI、技術スキル、リーダーシップ、サイバーセキュリティなどのトレーニングを提供してきた。 エキスパートの講師陣と実世界のコンテンツを基盤に、ラーニング・ツリーは個人と組織が今日のダイナミックな職場で成功するために必要な能力の構築を支援している。