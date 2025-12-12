Learning Tree International, 디지털 시대의 AI 활용을 극대화하도록 기업 및 정부 기관을 지원하는 포괄적 AI 워크포스 솔루션 출시

버지니아주 헌던, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 테크놀로지 학습 및 활용을 돕는 교육 서비스 분야의 선도 기업 러닝트리 인터내셔널(Learning Tree International)이 인공지능(AI) 혁신 시대를 성공적으로 준비하도록 지원하는 AI 워크포스 솔루션(AI Workforce Solutions)을 출시했다고 오늘 발표했다. 이 포괄적 프로그램은 조직의 구체적 요구에 맞춘 목표 기반 교육을 제공하는 AI 성숙도 프레임워크(AI Maturity Framework)를 중심으로 설계되었다.

새로운 모듈형 프로그램은 AI 준비(AI Readiness), AI 활용(AI Enablement), AI 채택(AI Adoption)의 세 단계로 구성된 혁신적 AI 성숙도 프레임워크를 기반으로 하며, 조직의 AI 통합 전 과정에서 지원을 제공한다.

AI 준비 (AI Readiness): AI 개념에 대한 기초 지식과 활용 자신감을 구축한다.

AI 개념에 대한 기초 지식과 활용 자신감을 구축한다. AI 활용 (AI Enablement): 모듈형 프로그램 설계를 통해 여러 사업 부문에 확장 가능하며, 일상 업무에 AI 도구와 실무를 직접 적용하는 데 중점을 둔다.

모듈형 프로그램 설계를 통해 여러 사업 부문에 확장 가능하며, 일상 업무에 AI 도구와 실무를 직접 적용하는 데 중점을 둔다. AI 채택(AI Adoption): AI가 조직 전반에 깊이 통합되어 시스템, 워크플로우, 의사결정의 신뢰할 수 있는 핵심 요소로 자리 잡도록 지원한다.



러닝트리 인터내셔널의 CEO 데이비드 브라운(David Brown)은 “러닝트리는 워크포스 솔루션의 선도 기업으로서, AI로 인한 변화(disruption)를 조직의 새로운 기회로 전환할 수 있도록 지원하고 있다.”라고 밝혔다. 그는 이어 “인공지능은 우리가 배우고, 일하고, 리드하는 방식을 재정의하고 있으며, 미래는 지금 사람을 준비시키는 조직의 것이다. 우리의 사명은 혁신, 회복력, 지속 가능한 성장을 이끌어갈 AI 준비(workforce-ready) 인력을 구축하는 것이다.”라고 설명했다.

러닝트리의 AI 워크포스 솔루션은 IT나 데이터 사이언스 팀에만 국한되지 않는다. 이 프로그램은 비즈니스 사용자, 프로젝트 매니저, HR 리더, 재무 전문가, 그리고 일상적 의사결정에 AI를 점점 더 활용하는 임원진까지 폭넓게 지원한다. 이 프로그램은 기술 전문성과 전략적 비즈니스 역할을 연결하여 기업 전체가 AI의 가치를 실질적으로 활용하도록 설계되었으며, 기업 전반에서 측정 가능한 AI 효과(measurable impact)가 창출되도록 돕는다.

러닝트리의 교육 과정은 실제 업무 환경에서 활용되는 다양한 실사용 사례(real-world use cases)에 기반하여 구성되어 있다. 여기에는 고객 서비스 자동화, 인사 관리 최적화, 데이터 분석 능력 강화, 공급망 관리, 규정 준수 모니터링, 마케팅 개인화 등이 포함된다. 또한 Microsoft Copilot, OpenAI ChatGPT, Google Gemini 등 널리 사용되는 AI 플랫폼과 도구를 다루어, 학습자가 실제 업무에서 해당 기술을 효과적으로 적용할 수 있도록 준비시킨다.

디지털 전환에서 리더십이 갖는 전략적 중요성을 인식한 러닝트리는 AI 리더십 프로그램 (AI Leadership Program)을 도입하여 임원과 관리자들이 조직의 AI 도입을 책임감 있게 이끌도록 지원하고 있다. 또한 러닝트리는 변화하는 규제 환경과 사이버보안 기준을 충족하기 위해 CMMC 감사 과정 (CMMC Auditing Course), AAIA (Advanced Audit in AI), AAISM (Advanced AI in Security Management) 등 새로운 인증 프로그램을 추가하며 컴플라이언스 교육 포트폴리오를 강화하고 있다.

자세한 내용은 Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree 웹페이지를 방문하거나 Inquiries@Learningtree.com 으로 문의하면 된다.

Learning Tree International 소개:

50년 이상 러닝트리 인터내셔널(Learning Tree International)은 AI, 기술 역량, 리더십, 사이버보안 등 다양한 분야의 교육을 제공하며 워크포스 전환(Workforce Transformation)의 신뢰받는 파트너로 자리해왔다. 전문 강사진과 실제 업무 기반 콘텐츠를 바탕으로, 러닝트리는 개인과 조직이 오늘날 급변하는 업무 환경에서 성공하는 데 필요한 역량을 구축하도록 지원하고 있다.