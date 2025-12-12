Learning Tree International Melancarkan AI Workforce Solutions untuk Memperkasa Organisasi dan Agensi Kerajaan bagi Memanfaatkan Sepenuhnya Faedah AI dalam Era Digital

HERNDON, Va., Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Learning Tree International, penyedia utama penyelesaian latihan teknologi, hari ini mengumumkan pelancaran AI Workforce Solutions, satu program komprehensif yang direka untuk membantu organisasi agar berjaya mengharungi revolusi kecerdasan buatan (AI). AI Maturity Framework syarikat ini menawarkan penyelesaian latihan yang disasarkan dan disesuaikan dengan keperluan organisasi tertentu.

Program modular baharu ini dibangunkan berasaskan sebuah three-tier AI Maturity Framework perintis yang menyokong organisasi pada setiap peringkat integrasi AI: AI Readiness, AI Enablement dan AI Adoption.

AI Readiness membangunkan pengetahuan asas dan keyakinan dalam konsep AI.

membangunkan pengetahuan asas dan keyakinan dalam konsep AI. AI Enablement menekankan penerapan alat dan amalan AI secara langsung dalam kerja harian, disokong oleh reka bentuk program modular yang boleh diskalakan merentasi unit perniagaan.

menekankan penerapan alat dan amalan AI secara langsung dalam kerja harian, disokong oleh reka bentuk program modular yang boleh diskalakan merentasi unit perniagaan. AI Adoption memastikan AI diintegrasikan secara menyeluruh, menjadi bahagian yang dipercayai dan bersepadu dalam sistem, aliran kerja serta proses membuat keputusan.



“Sebagai peneraju penyelesaian tenaga kerja, Learning Tree sedang membantu organisasi menjadikan gangguan AI sebagai peluang baharu,” jelas David Brown, Ketua Pegawai Eksekutif Learning Tree International. “Kecerdasan Buatan sedang mentakrif semula cara kami belajar, bekerja, serta memimpin—dan masa depan menjadi milik mereka yang mempersiapkan tenaga kerja mereka mulai sekarang. Misi kami adalah untuk membangunkan tenaga kerja yang bersedia untuk AI serta mampu memacu inovasi, ketahanan dan pertumbuhan mampan.”

Penyelesaian AI Workforce Solutions oleh Learning Tree melangkaui pasukan IT dan sains data, merangkumi pengguna perniagaan, pengurus projek, pemimpin sumber manusia, profesional kewangan serta eksekutif yang semakin bergantung kepada AI dalam pembuatan keputusan harian mereka. Program ini direka untuk menyatukan kepakaran teknikal dengan peranan strategik perniagaan bagi memastikan nilai AI dapat direalisasikan di seluruh perusahaan. Program ini menggabungkan kemahiran teknikal dengan keperluan strategik perniagaan, memastikan AI memberikan impak yang boleh diukur merentasi perusahaan.

Kandungan kurikulum diselaraskan dengan kes penggunaan sebenar, seperti automasi khidmat pelanggan, pengoptimuman sumber manusia, peningkatan analisis data, pengurusan rantaian bekalan, pemantauan pematuhan dan pemperibadian pemasaran. Latihan turut merangkumi platform dan alat AI yang digunakan secara meluas, termasuk Microsoft Copilot, ChatGPT milik OpenAI serta Google Gemini, bagi mempersiapkan pelajar untuk mengaplikasikan penyelesaian ini secara berkesan dalam konteks tempat kerja.

Menyedari peranan strategik kepimpinan dalam transformasi digital, Learning Tree telah memperkenalkan AI Leadership Program untuk mempersiapkan eksekutif dan pengurus membimbing organisasi mereka secara bertanggungjawab dalam penerimaan AI. Selain itu, Learning Tree terus memperkukuh portfolio latihan pematuhannya dengan penawaran baharu seperti CMMC Auditing course dan AAIA (Advanced Audit in AI), AAISM (Advanced AI in Security Management) bagi memenuhi piawaian peraturan dan keselamatan siber yang sentiasa berkembang.

Untuk maklumat lanjut, sila layari Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree atau hubungi Inquiries @Learningtree.com .

Perihal Learning Tree International:

Selama lebih 50 tahun, Learning Tree International telah menjadi rakan yang dipercayai dalam transformasi tenaga kerja, menyediakan latihan dalam bidang AI, kemahiran teknikal, kepimpinan, keselamatan siber dan banyak lagi. Disokong oleh tenaga pengajar pakar dan kandungan dunia sebenar, Learning Tree membantu individu dan organisasi membangunkan keupayaan yang diperlukan untuk berjaya dalam persekitaran kerja yang dinamik masa kini.

