Learning Tree International 推出全面 AI 人才解决方案，助力各组织与政府机构在数字时代充分把握 AI 的机遇与红利

弗吉尼亚州赫恩登, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的技术培训解决方案提供商 Learning Tree International 今日宣布推出其 AI 人才解决方案，这一综合性课程旨在助力各组织顺利迎接人工智能 (AI) 革命。 公司的 AI 成熟度框架为不同组织需求提供量身定制的培训解决方案。
这一全新的模块化课程以开创性的三层 AI 成熟度框架为核心，覆盖组织在 AI 集成各阶段的需求：AI 就绪、AI 赋能及 AI 采用。
- AI 就绪旨在帮助学员建立对 AI 概念的基础认知与信心。
- AI 赋能侧重于将 AI 工具和实践直接融入日常工作，并借助模块化的课程设计，实现跨业务部门的灵活扩展与规模化应用。
- AI 采用确保 AI 能够在组织内大规模落地，成为系统、工作流和决策流程中可信赖且深度融合的组成部分。
“作为人才解决方案领域的领导者，Learning Tree 正在助力各组织把 AI 带来的颠覆性变革转化为发展机遇。”Learning Tree International 首席执行官 David Brown 表示， “人工智能正在重塑我们的学习、工作和领导方式——未来将属于那些当下就为人才做好准备的企业。 我们的使命是打造 AI 就绪的员工队伍，推动企业创新，增强韧性，并实现可持续增长。”
Learning Tree 的 AI 人才解决方案不仅面向 IT 和数据科学团队，还覆盖商业用户、项目经理、人力资源主管、财务专业人士及企业高管等在日常决策中愈发依赖 AI 的群体。 该课程旨在将技术专长与战略性业务角色紧密衔接，确保 AI 的价值在企业内部得到充分释放。 该课程在技术技能与战略业务需求之间搭建起有效衔接，确保 AI 在整个企业范围内产生可衡量的实际成效。
课程内容与实际应用案例紧密对接，涵盖客户服务自动化、人力资源优化、数据分析强化、供应链管理、合规监控及营销个性化等领域。 培训还覆盖广泛使用的 AI 平台和工具，包括 Microsoft Copilot、OpenAI 的 ChatGPT 和 Google Gemini，帮助学员能够在实际工作场景中高效运用这些解决方案。
鉴于领导力在数字化转型中的战略地位，Learning Tree 推出了 AI 领导力课程，旨在帮助高管和管理者以负责任的方式引领组织推进 AI 的采用与应用。 此外，Learning Tree 也在持续强化其合规培训产品体系，新增推出 CMMC 审计课程，以及 AAIA (AI 高级审计) 和 AAISM (AI 高级安全管理)等认证项目，以满足不断演进的监管要求与网络安全标准。
如需更多信息，请访问人工智能培训与人才解决方案 | Learning Tree 或联系 Inquiries@Learningtree.com。
关于 Learning Tree International：
50 多年来，Learning Tree International 始终是人才转型领域值得信赖的合作伙伴，提供涵盖 AI、技术技能、领导力、网络安全等多领域的培训服务。 依托资深讲师和实战内容，Learning Tree 赋能个人和组织构建在当今瞬息万变的职场中取得成功所需的关键能力。
媒体联系人：
Learning Tree International
电子邮件：press@learningtree.com
网站：https://www.learningtree.com/