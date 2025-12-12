Learning Tree International 推出全面人工智能人力資源解決方案，協助組織及政府機構在數碼時代充分把握人工智能的優勢

維珍尼亞州赫恩登, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先科技培訓解決方案供應商 Learning Tree International今天宣佈推出人工智能人力資源解決方案，以這套全面計劃協助不同組織成功駕馭人工智能 (AI) 革命。 公司的 AI 成熟度框架提供目標明確的培訓方案，以配合不同組織的具體需求。

全新模組化計劃圍繞開創先河的三層 AI 成熟度框架建構，在 AI 整合的各個階段全力支援組織：AI 就緒、AI 賦能及 AI 應用。

AI 就緒 注重發展對 AI 概念的基礎知識及信心。

注重發展對 AI 概念的基礎知識及信心。 AI 賦能 重點在於將 AI 工具與實務直接融入日常工作，並透過可擴展至各業務單位的模組化計劃設計給予支援。

重點在於將 AI 工具與實務直接融入日常工作，並透過可擴展至各業務單位的模組化計劃設計給予支援。 AI 採用致力實現 AI 的大規模深度融合，使其成為系統、工作流程及決策機制中緊密整合的可靠一環。



Learning Tree International 行政總裁 David Brown 說：「作為人力資源解決方案的領導者，Learning Tree 致力幫助企業將 AI 顛覆轉化為機遇。 AI 正在重塑學習、工作和領導的模式，未來將屬於那些馬上就為員工作好準備的組織。 本公司使命是培育能夠應對 AI 的人力資源，以推動創新、加強韌力並成就持久增長。」

Learning Tree 的 AI 人力資源解決方案超越資訊科技 (IT) 與數據科學團隊的範疇，擴展至商業用戶、項目經理、人力資源領袖、財務專家及行政人員，其在日常決策中日益倚重 AI。 計劃旨在銜接技術專業與策略業務角色，確保在整間企業實現 AI 價值。 計劃銜接技術實力與策略業務需求，確保 AI 在整間企業帶來實效卓著的影響力。

課程內容對應真實用例，例如客戶服務自動化、人力資源優化、數據分析強化、供應鏈管理、合規監控及市場推廣個人化。 培訓亦涵蓋廣泛採用的 AI 平台及工具，包括 Microsoft Copilot、OpenAI 的 ChatGPT 及 Google Gemini，讓學員準備好在工作場景中有效應用各種解決方案。

鑒於領導層在數碼轉型中發揮策略作用，Learning Tree 推出了 AI 領導計劃，讓管理層及主管作好準備，負責任地引領所屬組織實施 AI。 此外，Learning Tree 也持續透過新項目加強合規培訓組合，例如 CMMC 審計課程以及 AAIA (AI 高級審計)、AAISM (安全管理高級 AI)認證，以滿足日新月異的監管及網絡安全標準。

有關更多資訊，請瀏覽 Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree ，或發送電郵至 Inquiries@Learningtree.com 。

關於 Learning Tree International：

50 多年來，Learning Tree International 一直是人力資源轉型方面的可靠合作夥伴，致力提供 AI、技術技能、領導力、網絡安全等範疇的培訓。 憑著專家導師及實戰內容，Learning Tree 幫助個人及組織培養在現今瞬息萬變的職場中的致勝能力。