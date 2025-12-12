Learning Tree International 推出全面人工智能人力資源解決方案，協助組織及政府機構在數碼時代充分把握人工智能的優勢

維珍尼亞州赫恩登, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 領先科技培訓解決方案供應商 Learning Tree International今天宣佈推出人工智能人力資源解決方案，以這套全面計劃協助不同組織成功駕馭人工智能 (AI) 革命。 公司的 AI 成熟度框架提供目標明確的培訓方案，以配合不同組織的具體需求。
全新模組化計劃圍繞開創先河的三層 AI 成熟度框架建構，在 AI 整合的各個階段全力支援組織：AI 就緒、AI 賦能及 AI 應用。
- AI 就緒注重發展對 AI 概念的基礎知識及信心。
- AI 賦能重點在於將 AI 工具與實務直接融入日常工作，並透過可擴展至各業務單位的模組化計劃設計給予支援。
- AI 採用致力實現 AI 的大規模深度融合，使其成為系統、工作流程及決策機制中緊密整合的可靠一環。
Learning Tree International 行政總裁 David Brown 說：「作為人力資源解決方案的領導者，Learning Tree 致力幫助企業將 AI 顛覆轉化為機遇。 AI 正在重塑學習、工作和領導的模式，未來將屬於那些馬上就為員工作好準備的組織。 本公司使命是培育能夠應對 AI 的人力資源，以推動創新、加強韌力並成就持久增長。」
Learning Tree 的 AI 人力資源解決方案超越資訊科技 (IT) 與數據科學團隊的範疇，擴展至商業用戶、項目經理、人力資源領袖、財務專家及行政人員，其在日常決策中日益倚重 AI。 計劃旨在銜接技術專業與策略業務角色，確保在整間企業實現 AI 價值。 計劃銜接技術實力與策略業務需求，確保 AI 在整間企業帶來實效卓著的影響力。
課程內容對應真實用例，例如客戶服務自動化、人力資源優化、數據分析強化、供應鏈管理、合規監控及市場推廣個人化。 培訓亦涵蓋廣泛採用的 AI 平台及工具，包括 Microsoft Copilot、OpenAI 的 ChatGPT 及 Google Gemini，讓學員準備好在工作場景中有效應用各種解決方案。
鑒於領導層在數碼轉型中發揮策略作用，Learning Tree 推出了 AI 領導計劃，讓管理層及主管作好準備，負責任地引領所屬組織實施 AI。 此外，Learning Tree 也持續透過新項目加強合規培訓組合，例如 CMMC 審計課程以及 AAIA (AI 高級審計)、AAISM (安全管理高級 AI)認證，以滿足日新月異的監管及網絡安全標準。
有關更多資訊，請瀏覽 Artificial Intelligence Training and Talent Solutions | Learning Tree，或發送電郵至 Inquiries@Learningtree.com。
關於 Learning Tree International：
50 多年來，Learning Tree International 一直是人力資源轉型方面的可靠合作夥伴，致力提供 AI、技術技能、領導力、網絡安全等範疇的培訓。 憑著專家導師及實戰內容，Learning Tree 幫助個人及組織培養在現今瞬息萬變的職場中的致勝能力。
媒體聯絡方式：
Learning Tree International
電郵：press@learningtree.com
網站：https://www.learningtree.com/