Los Global Water Awards 2026 abren las nominaciones con mayores oportunidades para ser preseleccionados

OXFORD, Reino Unido, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras someterse a un cambio de marca, las nominaciones para los Global Water Awards 2026 ya están abiertas hasta el 27 de febrero a las 23:59 GMT. Con una nueva categoría centrada en la IA y una lista ampliada de preseleccionados, ahora hay más oportunidades que nunca para promover sus logros ante una red global de profesionales del sector del agua.

Los Global Water Awards son una iniciativa de Global Water Intelligence (GWI). Al reconocer la excelencia en 15 categorías relacionadas con agua, aguas residuales, tecnología y desalinización, estos premios representan el honor más prestigioso de la industria mundial del agua.

Muchos de los candidatos preseleccionados han llegado a cerrar algunos de los mayores acuerdos comerciales que la industria haya visto. Los ganadores anteriores abarcan desde empresas transnacionales de gestión del agua, inversores y firmas EPC, hasta compañías de servicios públicos, usuarios industriales de agua y organizaciones sin fines de lucro dedicadas al suministro de agua. Consulte una lista completa de ganadores anteriores: https://globalwaterawards.com/winners .

Las nominaciones están abiertas para todos, y la lista de preseleccionados se promociona ante la audiencia de más de 40.000 lectores de GWI. Los ganadores se anuncian en vivo en la ceremonia de los Global Water Awards durante el Global Water Summit en Madrid. Las nominaciones deben enviarse antes del 27 de febrero a las 23:59 GMT a través de un portal seguro en el sitio web de los Global Water Awards: https://globalwaterawards.com/ .

Para consultas generales, comuníquese con: awards@globalwaterintel.com .

Acerca de Global Water Intelligence

Global Water Intelligence es la empresa líder en información de mercado y eventos al servicio de la industria internacional del agua. Durante los últimos 25 años hemos construido nuestro negocio siendo un interfaz confiable entre nuestros clientes y sus mercados, brindando a nuestros clientes información de alto nivel que les permite tomar las decisiones estratégicas más informadas para su negocio. Cubrimos mercados municipales y todos los sectores industriales, así como tecnología, finanzas y economía.

CONTACTO: Emma Little

EMPRESA: Global Water Intelligence

TELÉFONO: +44 (0) 1865 954972

E-MAIL: awards@globalwaterintel.com

WEB: https://globalwaterawards.com/