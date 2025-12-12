Global Water Awards 2026 resmi membuka pendaftaran dengan kesempatan yang lebih luas untuk dimasukkan dalam daftar pendek nominasi

OXFORD, Inggris, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Setelah menjalani penjenamaan ulang (rebranding), pendaftaran nominasi untuk Global Water Awards 2026 kini dibuka hingga tanggal 27 Februari, pukul 23.59 GMT. Dengan kategori baru yang berfokus pada AI serta daftar pendek (shortlist) yang diperluas, kini tersedia lebih banyak peluang daripada sebelumnya untuk mempromosikan pencapaian Anda kepada jaringan tenaga profesional di sektor air di tingkat global.

Global Water Awards merupakan inisiatif dari Global Water Intelligence (GWI). Penghargaan yang mengakui keunggulan di 15 kategori yang mencakup sektor air bersih, air limbah, teknologi, dan desalinasi merupakan salah satu bentuk apresiasi paling bergengsi dalam industri air di tingkat internasional.

Para peserta yang masuk daftar pendek untuk penghargaan ini berhasil menyelesaikan beberapa kesepakatan bisnis terbesar yang pernah tercatat dalam industri ini. Para pemenang pada tahun-tahun sebelumnya mencakup mulai dari perusahaan pengelolaan air transnasional, investor, dan perusahaan EPC, hingga perusahaan utilitas, pengguna air industri, serta penyedia layanan air nirlaba. Daftar lengkap para pemenang sebelumnya dapat dilihat di: https://globalwaterawards.com/winners .

Nominasi terbuka untuk umum, dan peserta yang masuk daftar pendek akan dipromosikan kepada audiens GWI yang terdiri dari lebih dari 40.000 pembaca. Para pemenang akan diumumkan secara langsung dalam seremoni Global Water Awards di Global Water Summit di Madrid. Pendaftaran nominasi dibuka hingga tanggal 27 Februari, pukul 23.59 GMT melalui portal aman yang dapat diakses di situs resmi Global Water Awards: https://globalwaterawards.com/ .

Untuk pertanyaan umum, hubungi: awards@globalwaterintel.com .

Tentang Global Water Intelligence

Global Water Intelligence adalah perusahaan intelijen pasar dan penyelenggara acara terkemuka yang melayani industri air internasional. Kami telah membangun bisnis kami selama lebih dari 25 tahun dengan menjadi penghubung tepercaya antara klien kami dan pasar mereka. Kami juga menyediakan informasi berkualitas kepada pelanggan kami agar mereka dapat mengambil keputusan strategis yang matang bagi bisnisnya. Layanan kami meliputi pasar kota dan seluruh sektor industri serta teknologi, keuangan, dan ekonomi.

KONTAK: Emma Little

PERUSAHAAN: Global Water Intelligence

TELEPON: +44 (0) 1865 954972

EMAIL: awards@globalwaterintel.com

WEB: https://globalwaterawards.com/