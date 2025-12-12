2026年グローバル・ウォーター・アワードがノミネート受付を開始、最終候補に残る機会が拡大

英国オクスフォード発, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 名称変更を経て、2026年グローバル・ウォーター・アワード (Global Water Awards 2026) へのノミネートは、2月27日23時59分 (グリニッジ標準時) まで受け付ける。 AIに焦点を置いた新カテゴリーと最終候補者リストの拡充により、水質専門家の世界的なネットワークに対する成果を広める機会が、かつてないほど開かれている。

グローバル・ウォーター・アワードは、グローバル・ウォーター・インテリジェンス (Global Water Intelligence) (GWI) による取り組みの一つ。 水道、下水、技術および淡水化に関する15のカテゴリーにわたって卓越性を表彰するこの賞は、国際水業界において最も権威のある栄誉である。

最終候補に残った受賞者の多くは、業界史上最大級のビジネス取引を成立させている。 前回の受賞者は、多国籍水質管理会社、投資家、EPC企業から、公共事業会社、工業用水利用事業者、非営利の水道事業者にまで多岐にわたる。 前回の全受賞者の一覧は、次のURLから： https://globalwaterawards.com/winners

ノミネートは誰でも応募可能であり、最終候補者リストはGWIの4万人以上の読者向けに公開される。 受賞者は、マドリードで開催されるグローバル・ウォーター・サミット (Global Water Summit) での、グローバル・ウォーター受賞式典にてその場で発表される。 ノミネートは、グローバル・ウォーター・アワードのウェブサイト ( https://globalwaterawards.com/ ) 上のセキュリティ保護されたポータルから、2月27日23時59分 (グリニッジ標準時) まで申請を受け付ける。

問い合わせ総合窓口： awards@globalwaterintel.com

グローバル・ウォーター・インテリジェンスについて

グローバル・ウォーター・インテリジェンスは、国際水業界にサービスを提供する主要な市場情報・イベント企業である。 過去25年間にわたり、顧客と市場をつなぐ信頼できるインターフェースとして事業を構築し、顧客が自社の戦略的意思決定を最も適切に行えるように支援する高度な情報を提供してきた。 同社の専門領域は自治体市場をはじめ、あらゆる産業分野、そしてテクノロジー、金融、経済にまで及ぶ。

問い合わせ：エマ・リトル (Emma Little)

会社名：グローバル・ウォーター・インテリジェンス

電話番号：+44 (0) 1865 954972

メールアドレス：awards@globalwaterintel.com

ウェブサイト：https://globalwaterawards.com/