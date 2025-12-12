글로벌 워터 어워즈 (The Global Water Awards) 2026, 쇼트리스트 확대와 함께 후보 접수 시작

영국 옥스포드, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 리브랜딩 단계를 거친 글로벌 워터 어워즈(Global Water Awards) 2026 후보 접수가 본격적으로 개시되었으며, 2026년 2월 27일 23:59 (GMT 기준)까지 진행된다. 올해는 AI 중심의 새로운 카테고리 추가와 확장된 쇼트리스트 덕분에, 그 어느 때보다 더 많은 기회가 열려 있다는 평가이며, 세계 각지의 물 산업 전문가 네트워크에 성과를 알릴 수 있는 장이 마련되었다.

글로벌 워터 어워즈는 Global Water Intelligence(GWI)가 주관하는 프로그램으로, 물, 폐수, 기술, 담수화 등 15개 부문에서 뛰어난 업적을 인정하는 국제 물 산업 최고의 권위 있는 상이다.

그동안 후보에 오른 많은 기관들은 업계 역사상 가장 큰 비즈니스 계약들을 성사시키기도 했다. 역대 수상자는 범국가적 물 관리 기업을 비롯해 투자 기관, EPC 기업부터 공공 유틸리티, 산업용 수자원 사용자, 비영리 물 공급 단체에 이르기까지 매우 다양하다. 이전 수상자 전체 목록은 다음 사이트에서 확인이 가능하다: https://globalwaterawards.com/winners

후보 추천은 누구나 가능하며, 최종 쇼트리스트는 GWI의 4만 명 이상의 독자에게 널리 알려지게 된다. 수상자는 마드리드에서 열리는 글로벌 워터 서밋(Global Water Summit) 내 글로벌 워터 어워즈 시상식에서 현장 발표된다. 추천서는 2월 27일 23:59 (GMT 기준)이전에 글로벌 워터 어워즈 공식 웹사이트의 보안 포털 ( https://globalwaterawards.com/ )을 통해 제출해야 한다:

일반 문의 연락처: awards@globalwaterintel.com

Global Water Intelligence 소개

Global Water Intelligence는 국제 물 산업을 대상으로 하는 선도적인 시장 정보 및 이벤트 전문 기업이다. 지난 25년 동안 GWI는 고객과 시장을 연결하는 신뢰할 수 있는 인터페이스로서 역할을 해왔으며, 고객이 비즈니스를 위한 최적의 전략적 결정을 내릴 수 있도록 돕는 고급 인텔리전스를 제공해왔다. GWI는 지자체(공공) 물 시장, 산업용 수처리 전 분야, 기술, 금융, 경제에 이르기까지 물 산업 전반을 폭넓게 다루고 있다.

