Global Water Awards 2026 abre nomeações com oportunidades expandidas de pré-seleção

OXFORD, Reino Unido, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depois de passar por uma mudança da marca, o Global Water Awards 2026 abre suas inscrições para até 27 de fevereiro às 23h59 GMT. Uma nova categoria focada em IA e uma lista restrita expandida oferecem agora mais oportunidades para a promoção das suas conquistas em uma rede global de profissionais da água.

O Global Water Awards é uma iniciativa da Global Water Intelligence (GWI). Reconhecendo a excelência em 15 categorias em água, águas residuais, tecnologia e dessalinização, esses prêmios são a mais alta honra da indústria internacional da água.

Muitos dos pré-selecionados para os prêmios fecharam algumas das maiores negociações do setor. Os vencedores anteriores vão desde empresas transnacionais de gerenciamento da água, investidores e empresas de EPC, até serviços públicos, usuários de água industrial e fornecedores de água sem fins lucrativos. Veja uma lista completa dos vencedores anteriores em: https://globalwaterawards.com/winners .

As indicações estão abertas a todos, e a lista é promovida para o público de mais de 40.000 leitores da GWI. Os vencedores serão anunciados ao vivo na cerimônia do Global Water Awards no Global Water Summit em Madri. As indicações devem ser enviadas antes de 27 de fevereiro, 23h59 GMT, em um portal seguro no site do Global Water Awards: https://globalwaterawards.com/ .

Para consultas gerais, entre em contato com: awards@globalwaterintel.com .

Sobre a Global Water Intelligence

A Global Water Intelligence é a principal empresa de inteligência de mercado e eventos que atende a indústria internacional da água. Nos últimos 25 anos, estabelecemos nossos negócios em torno de ser uma interface confiável para os nossos clientes e seus mercados, fornecendo aos nossos clientes inteligência de alto nível que permite a tomada de decisões estratégicas mais informadas para seus negócios. Cobrimos mercados municipais e todas as verticais industriais, bem como tecnologia, finanças e economia.

CONTATO: Emma Little

EMPRESA: Global Water Intelligence

TELEFONE: +44 (0) 1865 954972

EMAIL: awards@globalwaterintel.com

WEB: https://globalwaterawards.com/