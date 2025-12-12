2026 年 Global Water Awards 开放提名，入围机会进一步扩大

英国牛津, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 2026 年 Global Water Awards 在完成品牌重塑后现已开放提名，截止时间为 2 月 27 日 23:59（格林威治标准时间）。 新增 AI 相关类别并扩大入围名单后，申请者现在拥有前所未有的机会，可向全球水务行业专业人士展示自身成就。

Global Water Awards 是由 Global Water Intelligence (GWI) 发起的一项倡议。 该奖项覆盖水务、废水、技术和海水淡化等 15 个类别，旨在表彰行业卓越成就，被视为全球水务行业最具声望的荣誉。

许多入围者随后促成了行业史上一些规模最大的商业交易。 往届获奖者涵盖跨国水管理公司、投资者、EPC 企业、公用事业单位、工业用水用户以及非营利性供水机构。 查看往届完整获奖名单： https://globalwaterawards.com/winners 。

所有人均可参与提名，入围名单将向 GWI 的 4 万多名读者群体进行推广。 获奖者将于马德里 Global Water Summit 期间举行的 Global Water Awards 颁奖典礼上现场公布。 提名须于格林威治标准时间 2 月 27 日 23:59 前，通过 Global Water Awards 官网的安全门户提交： https://globalwaterawards.com/ 。

一般咨询请联系： awards@globalwaterintel.com 。

关于 Global Water Intelligence

Global Water Intelligence 是一家服务于国际水务行业的领先市场情报和活动策划公司。 在过去 25 年里，我们致力于成为客户与其市场之间值得信赖的沟通桥梁，为客户提供高水准的情报，使其能够为业务做出最明智的战略决策。 我们的业务范围涵盖市政市场、所有垂直工业领域以及技术、金融和经济等多个方面。

联系人：Emma Little

公司：Global Water Intelligence

电话： +44 (0) 1865 954972

邮箱：awards@globalwaterintel.com

网站：https://globalwaterawards.com/