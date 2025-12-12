MOMENTUM 2025大会签署45份总价值60亿沙特里亚尔谅解备忘录，为沙特可持续发展注入新动能

RIYADH, Saudi Arabia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 12月9日至11日举行的“MOMENTUM 2025发展融资大会”共签署45份谅解备忘录（MoU）及协议，总价值约60亿沙特里亚尔。这些协议由沙特国家发展基金（NDF）及旗下行业基金和银行， 与本地、区域和国际顶尖伙伴共同签署，将加速投资、赋能私营部门，并在中小企业、旅游、文化、人力资本、基础设施和可持续发展等优先领域探索全新机遇。

机构层面，沙特国家发展基金与全球领先的科技及专业服务机构签署两项战略协议，推动人工智能、数据和数字解决方案在发展融资生态中的全面应用，旨在提升沙特国家发展基金的机构能力、创新产品与服务，并增强沙特发展融资的整体成效与影响力。

国家基础设施基金签署了一项MoU，将共同设计面向中小企业的发展融资模式，统一各方对中小企业的扶持力度。

中小企业银行共签署19份MoU与合作协定，将推动融资生态建设，强化公私部门协同。

旅游发展基金与多家政府及私营伙伴签署6项协议，将扩大投资组合，通过面向微、小、中型企业的“旅游赋能计划”，优化融资解决方案。

文化发展基金在“文化融资计划”项下签署5份授信协议，支持一系列文化项目落地。

为助力人力资本开发，人力资源发展基金签署3项协议，将在多个领域为逾2,000名求职者赋能。

沙特工业发展基金与沙特铁路公司（SAR）达成合作协定，共同支持铁路产业等工业部门的发展机会，并帮助投资者实现产品与服务的本地化。

沙特发展基金与伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学、伊斯兰军事反恐联盟、中东绿色倡议、沙特农业和畜牧业投资公司（SALIC）及阿拉伯城市发展研究所等5家机构签署发展合作MoU。

此外，活动投资基金与Legends Global达成伙伴关系，引入国际顶级办赛经验，提升沙特活动产业水平。

作为拓展专项发展融资数字解决方案的一部分，苏莱曼·拉吉哈发展融资基金会与Arweqah Alreyadah公司正式签署合作协议，共建融资数字平台。

一系列MoU的签署，标志着沙特在建设多元、包容和可持续经济道路上迈出关键一步。借助公私资本协同发力，聚焦基础设施、中小企业、人力资本、文化与绿色增长五大国家优先领域，这些合作将有效填补融资缺口、降低战略项目风险，为沙特民众、企业和社区创造长期价值，同时助力全球可持续发展目标的实现。

大会共举办35场对话会议，邀请来自全球的100多位嘉宾发言，并邀请20多家公私机构参展，充分彰显沙特把合作共识转化为具体成果、推动绿色包容性增长、携手共建可持续与繁荣未来的坚定承诺。

