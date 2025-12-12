Axi gewinnt zwei Finance Magnates 2025 Awards

SYDNEY, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, ein führender Anbieter im Bereich Online-CFD- und Devisenhandel, hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen bei den Finance Magnates Awards 2025 in Limassol, Zypern, mit zwei renommierten Auszeichnungen* geehrt wurde. Die Marke Axi wurde als „Innovativster Broker“ ausgezeichnet, während AxiPrime, der institutionelle Liquiditätsanbieter des Unternehmens, den Titel als „Bester Ausführungsbroker” erhielt.

Hannah Hill, Leiterin der Abteilung für Marken und Sponsoring bei Axi, zeigte sich erfreut über die doppelte Auszeichnung: „Diese Awards unterstreichen unser kontinuierliches Streben nach Exzellenz. Unseren Kunden und Partnern einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und Innovation in jedem Bereich unseres Handelns voranzutreiben, ist fester Bestandteil unseres Selbstverständnisses. Innovation ist nicht nur Teil unserer Strategie – sie treibt unseren Erfolg maßgeblich an. Umso mehr freut es uns, dass Finance Magnates dieses Engagement mit gleich zwei Auszeichnungen honoriert hat.“

Kraig Noble, Leiter Handel (EMEA), schließt sich dieser Einschätzung an und erklärt: „Wir sind äußerst stolz darauf, dass Axi bei den Finance Magnates Awards 2025 den Preis ‚Bester Ausführungsbroker‘ für AxiPrime erhalten hat. Die Auszeichnung bestätigt, dass Präzision, Zuverlässigkeit und Transparenz zentrale Merkmale unserer Liquiditätslösungen sind. Mit AxiPrime verfolgen wir konsequent das Ziel, eine Ausführung auf institutionellem Niveau zu liefern und unseren Partnern damit einen echten Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Diese Anerkennung bestärkt uns darin, bei jedem Handelsgeschäft auf Innovation, Exzellenz und Vertrauen zu setzen.“

Das 2007 gegründete Handelsunternehmen mit Sitz in Australien hat sich von einem Zwei-Personen-Startup zu einer angesehenen globalen Unternehmensgruppe entwickelt, die heute mehr als 400 Mitarbeitende aus über 45 Nationen in neun Niederlassungen weltweit umfasst.

Die jüngste Auszeichnung reiht sich in mehrere bemerkenswerte Erfolge ein: Im Oktober wurde Axi auf der Money Expo Dubai 2025 mit dem Preis „Beste Handelserfahrung“* geehrt. Zudem erhielt der Broker bei den Global Forex Awards 2025 die Auszeichnungen als „Bester Broker (MENA)“, „Bester Broker (LatAm)“ und „Zuverlässigster Broker (Asien)“.

Über Axi

Axi ist ein globales Online-Devisen- und CFD-Handelsunternehmen mit Tausenden von Kundinnen und Kunden in über 100 Ländern der Welt. Axi bietet CFDs für verschiedene Anlageklassen an, darunter Devisen, Aktien, Gold, Öl, Kaffee und mehr.

Für weitere Informationen oder zusätzliche Anmerkungen von Axi wenden Sie sich bitte an: mediaenquiries@axi.com

Beworben von AxiTrader LLC. OTC-Derivate bergen ein hohes Verlustrisiko für die Anlegerinnen und Anleger. Dieser Inhalt ist in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar.

*Verliehen an die Axi-Unternehmensgruppe.