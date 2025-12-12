Axi gana dos premios Finance Magnates 2025

SÍDNEY, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un proveedor líder de servicios de trading online de CFD y FX, anunció que ha sido reconocido con dos prestigiosos galardones* en los Finance Magnates Awards 2025, celebrados en Limassol, Chipre. La marca recibió el premio “Bróker más innovador” (Most Innovative Broker) para la marca Axi, y el premio “Bróker con mejor ejecución” (Best Execution Broker) para el proveedor de liquidez institucional de Axi, AxiPrime.

Hannah Hill, directora de marca y patrocinio de Axi, compartió su entusiasmo por el doble reconocimiento de la marca: "Estos premios son un reflejo de nuestra continua búsqueda de la excelencia. Proporcionar a nuestros clientes y socios una ventaja competitiva e impulsar la innovación en todo lo que hacemos está profundamente arraigado en nuestro núcleo. La innovación no es solo parte de nuestra estrategia: es lo que impulsa nuestro éxito, y estamos muy orgullosos de ver nuestro compromiso reconocido por Finance Magnates con no uno, sino dos premios".

Kraig Noble, director de trading (EMEA), comparte un sentimiento similar, señalando: "Estamos increíblemente orgullosos de ver a Axi ganar el ‘Bróker con mejor ejecución’’ para AxiPrime en los Premios Finance Magnates 2025. Este premio es un testimonio de la precisión, fiabilidad y transparencia que definen nuestras soluciones de liquidez. En AxiPrime, siempre hemos tenido como objetivo ofrecer una ejecución de nivel institucional que brinde a nuestros socios una verdadera ventaja competitiva, y este reconocimiento refuerza nuestro compromiso con la innovación, la excelencia y la confianza en cada operación".

Fundada en 2007, la marca de trading con sede en Australia ha crecido de una startup de dos personas a un grupo global de empresas altamente respetado, con más de 400 empleados de más de 45 nacionalidades en nueve oficinas alrededor del mundo.

Este último galardón se suma a una serie de otros logros destacados para Axi: en octubre, el bróker fue reconocido con el premio, “Mejor experiencia de trading” (Best Trading Experience) en el Money Expo Dubai 2025. Además, el bróker también fue nombrado Mejor Bróker (MENA), Mejor Bróker (LatAm) y Bróker más fiable (Asia) para 2025 por Global Forex Awards.

Acerca de Axi

Axi es una marca global de trading online de FX y CFD, con miles de clientes en más de 100 países alrededor del mundo. Axi ofrece CFD de diversas clases de activos, incluyendo Forex, acciones, oro, petróleo, café y más.

Para más información o comentarios adicionales de Axi, comuníquese con: mediaenquiries@axi.com

Promovido por AxiTrader LLC. Los derivados OTC conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. Este contenido puede no estar disponible en tu región. No constituye asesoramiento de inversión.

*Concedido al Axi Group of Companies.