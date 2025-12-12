Axi remporte deux prix aux Finance Magnates Awards 2025

SYDNEY, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, l’un des principaux fournisseurs de services de trading en ligne de CFD et de devises, annonce avoir remporté deux prestigieuses distinctions* lors des Finance Magnates Awards 2025 qui se sont tenus à Limassol, à Chypre. La marque a reçu le prix du « courtier le plus innovant » pour la marque Axi, et celui du « meilleur courtier pour l’exécution des ordres » pour AxiPrime, le fournisseur de liquidités institutionnel d’Axi.

Hannah Hill, responsable de la marque et des partenariats chez Axi, a fait part de son enthousiasme face à la double reconnaissance de la marque : « Ces récompenses reflètent notre quête permanente d’excellence. Offrir à nos clients et partenaires un avantage concurrentiel et stimuler l’innovation dans tout ce que nous faisons sont des valeurs profondément ancrées dans notre ADN. L’innovation ne fait pas seulement partie de notre stratégie, elle est le moteur de notre succès, et nous sommes très fiers de voir notre engagement récompensé par Finance Magnates avec non pas un, mais deux prix. »

Kraig Noble, responsable des opérations de trading (EMEA), partage un sentiment similaire et déclare : « Nous sommes extrêmement fiers qu’Axi ait remporté le prix du « Meilleur courtier pour l’exécution des ordres » pour AxiPrime lors des Finance Magnates Awards 2025. Ce prix récompense la précision, la fiabilité et la transparence qui caractérisent nos solutions de liquidité. Chez AxiPrime, nous avons toujours eu à cœur d’offrir à nos partenaires une exécution de niveau institutionnel qui leur procure un véritable avantage concurrentiel. Cette reconnaissance renforce notre engagement envers l’innovation, l’excellence et la confiance dans chaque transaction. »

Fondée en 2007, cette marque commerciale basée en Australie est passée d’une start-up de deux personnes à un groupe mondial d’entreprises très respecté, comptant plus de 400 employés de plus de 45 nationalités différentes et répartis dans neuf bureaux à travers le monde.

Cette dernière distinction fait suite à une série d’autres succès notables pour Axi : en octobre, le courtier a ainsi reçu le prix « Meilleure expérience de trading »* lors du salon Money Expo Dubai 2025. En outre, le courtier a également été nommé Meilleur courtier (MENA), Meilleur courtier (Amérique latine), et Courtier le plus digne de confiance (Asie) pour 2025 par les Global Forex Awards.

À propos d’Axi

Axi est une société internationale de trading de devises et de CFD en ligne et compte des milliers de clients répartis dans plus de 100 pays à travers le monde. Axi propose des CFD sur plusieurs catégories d’actifs, notamment les devises, les actions, l’or, le pétrole, le café et bien d’autres.

Promu par AxiTrader LLC. Les produits dérivés de gré à gré comportent un risque élevé de perte en capital. Ce contenu peut ne pas être disponible dans votre région. Il ne constitue pas un conseil en investissement.

* Octroyé au groupe d’entreprises Axi.