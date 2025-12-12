アクシが2025年ファイナンシャル・マグネーツ賞で2部門受賞

シドニー発, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンラインCFDとFX取引サービスの主要プロバイダーであるアクシ (Axi) は、キプロスのリマソールで開催された2025年ファイナンス・マグネーツ賞 (Finance Magnates Awards 2025) で、名誉ある賞を2部門*で受賞したと発表した。 アクシブランドは「最も革新的なブローカー (Most Innovative Broker)」を受賞し、アクシの機関投資家向け流動性プロバイダーであるアクシプライム (AxiPrime) は「ベスト・エグゼキューション・ブローカー (Best Execution Broker)」を受賞した。

アクシのブランド＆スポンサー部門長であるハンナ・ヒル (Hannah Hill) は、ブランドが獲得した2つの賞について、喜びを語った。「これらの賞は、当社が卓越性を継続的に追求してきたことを反映したものです。 当社のあらゆる活動において、競争上の優位性やイノベーションの促進をお客様やパートナーに提供することは、当社の核心に深く根付いたものです。 イノベーションは、当社にとって単なる戦略ではありません。それは当社の成功を後押しするものであり、ファイナンス・マグネーツが1つのみならず2つの賞で、当社の取り組みを評価してくれたことは非常に誇らしいことです。」

取引部門長 (中東・北アフリカ地域) のクレイグ・ノーブル (Kraig Noble) は、同様の感情を抱いており、次のように述べた。「アクシが、アクシプライムについて2025年のファイナンス・マグネーツ賞を受賞したことは、非常に誇らしいことです。 この賞は、当社の流動性ソリューションを特徴付ける正確性、信頼性、および透明性を表すものです。 アクシプライムにおいて、当社が常に目指しているのは、パートナーに真の競争上の優位性を提供する機関投資家レベルの実行力を実現することです。そして、今回の受賞は、あらゆる取引におけるイノベーション、卓越性、および信頼に対する当社のコミットメントを強化するものです。」

2007年設立の、オーストラリアを拠点とする同社は、2名体制のスタートアップ企業から、世界各国に9つの事務所を構え、45か国以上の国籍を持つ400名以上のスタッフを擁する、世界的に高い評価を受けている企業グループへと成長した。

直近の受賞以前にも、アクシはその他にさまざまな注目に値する成果を挙げている。10月、同社は2025年マネー・エキスポ・ドバイ (Money Expo Dubai 2025) で「ベスト・トレーディング・エクスペリエンス (Best Trading Experience) 賞*」を受賞している。 さらに、同ブローカーは2025年のグローバル・フォレックス・アワード (Global Forex Awards) で、「ベスト・ブローカー」(中東・北アフリカ)、「ベスト・ブローカー」(ラテンアメリカ)、および「最も信頼できるブローカー (Most Reliable Broker)」(アジア) にも選出された。

アクシについて

グローバルオンラインFXおよびCFDトレーディングブランドであるアクシは、世界100か国以上に何千人もの顧客を擁している。 また、アクシは外国為替、株式、金、原油、コーヒーなど、複数の資産クラスを対象としたCFDを提供している。

詳細情報またはアクシからの追加コメントについては、 mediaenquiries@axi.com まで問い合わせされたい。

提供元：アクシトレーダーLLC (AxiTrader LLC) OTCデリバティブには、投資損失の高いリスクが伴われる。 本コンテンツは、居住地域により利用できない可能性がある。 投資助言を意図したものではない。

*アクシグループ企業に付与された。