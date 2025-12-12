Axi, 파이낸스 매그네이트 2025 어워즈 2관왕

시드니, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 온라인 CFD 및 FX 트레이딩 서비스 분야를 선도하는 Axi가 키프로스 리마솔에서 열린 파이낸스 매그네이트 어워즈 2025(Finance Magnates Awards 2025)에서 두 개의 권위 있는 상을 수상했다고 발표했다. Axi 브랜드는 ‘가장 혁신적인 브로커(Most Innovative Broker)’, Axi의 기관용 유동성 공급 브랜드 AxiPrime은 ‘최우수 실행 브로커(Best Execution Broker)’ 상을 각각 받았다.

Axi 브랜드 및 스폰서십 책임자인 한나 힐(Hannah Hill)은 브랜드의 두 부문 수상과 관련해 “이번 수상은 우리가 지속적으로 추구해온 탁월함의 결과이다. 고객과 파트너에게 경쟁력을 제공하고 우리가 하는 모든 일에서 혁신을 추진하는 것은 Axi의 핵심에 자리 잡고 있다. 혁신은 단순한 전략 요소가 아니라, 우리의 성공을 이끄는 원동력이다. 이러한 우리의 노력이 Finance Magnates로부터 두 개의 상으로 인정받아 매우 자랑스럽다.”라고 소감을 밝혔다.

Axi 트레이딩(EMEA) 총괄인 크레이그 노블(Kraig Noble)도 “AxiPrime이 Finance Magnates Awards 2025에서 ‘최우수 실행 브로커’ 상을 수상하게 되어 정말 자랑스럽다. 이 상은 우리의 유동성 솔루션을 정의하는 정밀성, 신뢰성, 투명성에 대한 증거이다. AxiPrime은 항상 파트너에게 진정한 경쟁 우위를 제공하는 기관급 실행력을 제공하는 데 집중해 왔으며, 이번 수상은 혁신·탁월함·신뢰에 대한 우리의 의지를 다시 한 번 확고히 하고 있다.”라고 전했다.

2007년에 설립된 호주 기반 트레이딩 브랜드 Axi는 두 사람이 시작한 스타트업에서 출발해, 현재는 9개 글로벌 오피스에 걸쳐 45개국 이상 출신의 400명 이상의 직원을 보유한 세계적으로 인정받는 기업 그룹으로 성장했다.

이번 수상은 Axi가 최근 거둔 여러 업적에 이어진 것이다. 지난 10월, Axi는 머니 엑스포 두바이 2025(Money Expo Dubai 2025)에서 ‘최고의 트레이딩 경험(Best Trading Experience)’ 상을 받았으며, 글로벌 포렉스 어워즈(Global Forex Awards)에서는 2025년 최고의 브로커(MENA), 최고의 브로커(LatAm), 가장 신뢰할 수 있는 브로커(Asia)로 선정되었다.

Axi 소개

Axi는 전 세계 100개국 이상에서 수천 명의 고객을 보유한 글로벌 온라인 FX 및 CFD 트레이딩 브랜드이다. Axi는 외환(Forex), 주식(Shares), 금(Gold), 원유(Oil), 커피(Coffee) 등 다양한 자산군에 대한 CFD를 제공한다.

추가 정보 또는 Axi 관련 문의가 필요할 경우 mediaenquiries@axi.com 에 연락해 보세요

AxiTrader LLC가 후원한다. OTC 파생상품은 높은 투자 손실 위험을 수반하게 된다. 해당 콘텐츠는 사용자 지역에서 이용할 수 없을 수 있으며, 투자 조언을 위한 것이 아니다. ⁠

* 해당 상은 Axi 그룹 전체에 부여된 것이다.