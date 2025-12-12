Axi Memenangi Dua Anugerah Finance Magnates 2025

SYDNEY, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, penyedia utama perkhidmatan dagangan CFD dan FX dalam talian, mengumumkan bahawa ia telah menerima dua pengiktirafan berprestij di Finance Magnates Awards 2025 yang berlangsung di Limassol, Cyprus. Jenama Axi dianugerahkan sebagai ‘Most Innovative Broker’, manakala penyedia kecairan institusi AxiPrime menerima anugerah ‘Best Execution Broker’.

Hannah Hill, Ketua Jenama dan Penajaan di Axi, berkongsi keterujaannya atas pengiktirafan berganda ini: “Anugerah ini mencerminkan usaha berterusan kami dalam mengejar kecemerlangan. Memberikan kelebihan daya saing kepada pelanggan dan rakan kongsi serta mendorong inovasi dalam setiap perkara yang kami lakukan merupakan teras kepada organisasi kami. Inovasi bukan sekadar sebahagian daripada strategi – ia adalah pemacu kejayaan kami dan kami amat berbangga apabila komitmen ini diiktiraf oleh Finance Magnates dengan bukan satu, tetapi dua anugerah.”

Kraig Noble, Ketua Dagangan (EMEA), turut berkongsi sentimen yang sama dengan menyatakan: “Kami amat berbangga melihat Axi memenangi anugerah ‘Best Execution Broker’ untuk AxiPrime di Finance Magnates Awards 2025. Anugerah ini adalah bukti kepada ketepatan, kebolehpercayaan dan ketelusan yang menjadi asas kepada penyelesaian kecairan kami. Di AxiPrime, kami sentiasa berusaha memberikan tahap pelaksanaan bertaraf institusi yang mampu memberi kelebihan kompetitif sebenar kepada rakan kongsi kami – dan pengiktirafan ini mengukuhkan lagi komitmen kami terhadap inovasi, kecemerlangan, serta kepercayaan dalam setiap urus niaga.”

Ditubuhkan pada tahun 2007, jenama dagangan yang berpusat di Australia ini telah berkembang daripada sebuah syarikat pemula dengan hanya dua orang kepada kumpulan global yang sangat dihormati, dengan lebih 400 kakitangan daripada lebih 45 kewarganegaraan di sembilan pejabat di seluruh dunia.

Pengiktirafan terbaharu ini menyusuli beberapa pencapaian penting lain untuk Axi – pada bulan Oktober, broker ini telah diiktiraf dengan anugerah ‘Best Trading Experience’* di Money Expo Dubai 2025. Selain itu, Axi turut dinamakan sebagai Best Broker (MENA), Best Broker (LatAm) dan Most Reliable Broker (Asia) untuk tahun 2025 oleh Global Forex Awards.

Perihal Axi

Axi merupakan sebuah syarikat dagangan FX dan CFD dalam talian global, dengan ribuan pelanggan di lebih daripada 100 negara di seluruh dunia. Axi menawarkan CFD untuk beberapa kelas aset termasuk Forex, Saham, Emas, Minyak, Kopi dan banyak lagi.

*Diberikan kepada Axi Group of Companies.