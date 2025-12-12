Axi 荣获 Finance Magnates 2025 两项大奖

悉尼, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的在线差价合约及外汇交易服务提供商 Axi 宣布，在塞浦路斯利马索尔举办的 Finance Magnates Awards 2025 中，公司斩获两项重量级大奖*。 Axi 品牌获颁“最具创新力经纪商”奖，其机构流动性提供商 AxiPrime 荣获“最佳执行经纪商”奖。

Axi 品牌与赞助负责人 Hannah Hill 就公司斩获两项大奖表达了喜悦之情：“这两大奖项是对我们持续追求卓越的有力印证。 为客户与合作伙伴打造竞争优势、在各项业务中驱动创新，这些理念已深深融入我们的核心价值观。 创新不只是我们的战略组成部分，更是成就我们成功的核心动力。我们十分荣幸能获得 Finance Magnates 的认可，一举斩获两项大奖。”

Axi 欧洲、中东和非洲地区交易业务负责人 Kraig Noble 同样表示欣喜：“AxiPrime 能够在 Finance Magnates Awards 2025 中斩获‘最佳执行经纪商’奖项，我们深感自豪。 这一荣誉是对我们流动性解决方案所具备的精准性、可靠性与透明度的绝佳证明。 在 AxiPrime，我们始终致力于提供机构级别的交易执行服务，为合作伙伴构筑真正的竞争优势——而此次表彰，进一步夯实了我们在每一笔交易中对创新、卓越与信任的坚守。”

该交易品牌成立于 2007 年，总部位于澳大利亚，从最初仅有两人的初创公司，已发展成为备受推崇的全球性集团公司。目前，公司在全球设有 9 个办事处，拥有来自超过 45 个国家/地区的 400 多名员工。

此次斩获大奖，是 Axi 近期一系列亮眼成就的延续——今年 10 月，该经纪商在 Money Expo Dubai 2025 上荣获“最佳交易体验”(Best Trading Experience) 奖*。 此外，在 2025 年 Global Forex Awards 评选中，Axi 还一举摘得中东及北非地区最佳经纪商、拉丁美洲地区最佳经纪商以及亚洲地区最可靠经纪商三项殊荣。

关于 Axi

Axi 是一家全球在线外汇和差价合约交易公司，在全球 100 多个国家/地区拥有成千上万的客户。 Axi 提供多种资产类别的差价合约交易，包括外汇、股票、黄金、石油、咖啡等。

如需了解更多信息或获取来自 Axi 的更多评论，请联系： mediaenquiries@axi.com

此内容由 AxiTrader LLC 负责推广。 场外衍生品具有很高的投资损失风险。 此内容在您所在的地区可能无法查看， 且不作为投资建议提供。

*授予 Axi 集团公司。