UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" 8,329 mln. EUR nominalios vertės naujų mažmeniniams investuotojams skirtų obligacijų išleidimas ir siūlymo dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo įgyvendinimas

2025 m. gruodžio 11 d. UAB "Atsinaujinančios energetikos investicijos" (toliau – Bendrovė) baigė vykdyti viešą obligacijų platinimą, kurio metu išplatino 8,329 mln. EUR nominalios vertės 1 serijos 2 dalies mažmeniniams investuotojams skirtą obligacijų emisiją su 8.50% pajamingumu pagal Bendrovės 50 mln. EUR neužtikrintų fiksuotų palūkanų obligacijų programą (toliau – 2025 m. / 2026 m. obligacijos), kurios bazinį prospektą 2025 m. rugpjūčio 25 d. patvirtino Lietuvos bankas.
Lėšos, gautos iš obligacijų emisijos, bus naudojamos esamų obligacijų (ISIN LT0000405938) refinansavimui.
Išplatinta obligacijų emisija (išleidimo diena 2025 m. gruodžio 12 d.) turėtų būti įtraukta į Nasdaq Vilniaus Baltijos skolos vertybinių popierių sąrašą ne vėliau nei per 30 dienų nuo obligacijų išleidimo.
Papildoma informacija apie išleistą emisiją:
|Emitento pavadinimas
|UAB „Atsinaujinančios energetikos investicijos“
|Emitento trumpinys
|AEIB050025A
|Vertybinių popierių ISIN kodas
|LT0000135840
|Vienos obligacijos nominali vertė
|1 000 EUR
|Bendra agreguota nominali obligacijų vertė
|22 675 000 EUR
|Emisijos galiojimo pradžia
|2025-12-12
|Išpirkimo data
|2026-12-04
2025 m. gruodžio 11 d. Bendrovė taip pat baigė vykdyti siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo (angl. Exchange Tender Offer), kurio metu, naujai išleidžiamos 2025 m. / 2026 m. obligacijos bus pervestos į jame dalyvavusių investuotojų investicines sąskaitas 2025 m. gruodžio 12 d.
Įgyvendinus aukščiau nurodytą obligacijų platinimą bei siūlymą dėl obligacijų ISIN LT0000405938 keitimo, EUR 2021 m. / 2025 m. obligacijų (ISIN LT0000405938) nominalios vertės likutis sieks 41 494 000 EUR.
Šių Sandorių organizatorius ir pagrindinis platintojas buvo FMĮ „Orion securities“, sandorių teisės patarėjai buvo advokatų kontora TEGOS.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Mantas Auruškevičius
Investicinės bendrovės valdytojas
mantas.auruskevicius@lordslb.lt