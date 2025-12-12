REITIR: Fjárhagsdagatal áranna 2025 og 2026

Reitir fasteignafélag hefur ákveðið breytingu á birtingu ársuppgjörs 2025 og tilkynnir samhliða um fjárhagsdagatal fyrir árið 2026.

Eftirfarandi er uppfærð áætlun Reita um birtingu uppgjöra og dagsetning aðalfunda félagsins:

Ársuppgjör 2025                                             16. febrúar 2026

Aðalfundur 2026                                             25. mars 2026

Uppgjör fyrsta ársfjórðungs 2026                  11. maí 2026

Uppgjör annars ársfjórðungs 2026                24. ágúst 2026

Uppgjör þriðja ársfjórðungs 2026                  2. nóvember 2026

Ársuppgjör 2026                                          15. febrúar 2027

Aðalfundur 2027                                            17. mars 2027

Birting fjárhagsupplýsinga mun eiga sér stað eftir lokun markaða og að jafnaði verður haldinn kynningarfundur með fjárfestum að morgni næsta dags.

Upplýsingar veitir Einar Þorsteinsson, fjármálastjóri, í síma 669 4416, eða í gegnum netfangið einar@reitir.is


