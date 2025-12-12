Investeringsforeningen ValueInvest Danmark – Ændring af aftaler med samarbejdspartnere

Invest Administration A/S skal på vegne af bestyrelsen i Investeringsforeningen ValueInvest Danmark meddele, at foreningen pr. 12. december 2025 omlægger sine aftaler om porteføljeforvaltning/investeringsrådgivning samt markedsføring.

Nomura Asset Management (tidligere Macquarie Investment Management Europe) har frem til og med 12. december 2025 varetaget porteføljepleje samt markedsføring for foreningens afdelinger. Denne aftale ophører og investeringsrådgivning samt markedsføring vil herefter blive varetaget af Great Dane Fund Advisors A/S.

Der kan findes yderligere oplysninger herom i vedhæftede orienteringsbrev samt på www.valueinvestdanmark.dk.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600.

Med venlig hilsen

Niels Erik Eberhard

Direktør

Vedhæftet fil