Pranešimas apie su AB „Grigeo Group“ valdymo organo nariu susijusio asmens sandorius

AB „Grigeo Group“ gavo pranešimą apie su valdymo organo nariu susijusio juridinio asmens sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedus).

Tomas Jozonis
Grupės vadovas
+370 5 243 5801

Priedas


Attachments

Pranešimas apie vadovų sandorius 12.2025

