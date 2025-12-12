CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse

CLIQ Digital AG: Cliq Digital AG plant Wechsel in das Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse
12. Dec 2025 / 17:14 CET/CEST

Düsseldorf, 12. Dezember 2025 – Der Vorstand der CLIQ Digital AG („Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, dass die Aktien der Gesellschaft künftig nur noch in den Handel im Basic Board des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen sein sollen. Hierzu wird die Gesellschaft kurzfristig die Einbeziehung ihrer Aktien in den Handel im Scale-Segment des Freiverkehrs an der Frankfurter Wertpapierbörse kündigen. Der Handel der Aktien der Gesellschaft im Scale-Segment wird drei Monate nach der Kündigung, d.h. am oder um den 16. März 2026, eingestellt.

Nach Einstellung des Handels im Scale-Segment können die Aktien der Gesellschaft weiterhin über das elektronische Handelssystem XETRA gehandelt werden.

Mit der Kündigung der Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Handel im Scale-Segment sollen die Kosten und der Verwaltungsaufwand gesenkt und damit Ressourcen freigesetzt werden, die bisher durch die zusätzlichen Anforderungen im Scale-Segment gebunden waren. Diese Ressourcen können zukünftig für die operative Entwicklung und das strategische Wachstum der Gesellschaft nutzbar gemacht werden. Die geplante Kündigung basiert auch auf Überlegungen des deutschen Gesetzgebers, für das Scale-Segment als KMU-Wachstumsmarkt zusätzliche Delisting-Anforderungen einzuführen, die für das Basic Board als nicht-qualifiziertes Freiverkehrssegment nicht gelten würden.

Kontakt

CLIQ Digital AG
Grünstraße 8
40212 Düsseldorf, Deutschland
investors@cliqdigital.com

