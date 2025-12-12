SPIE annonce le succès de son programme d’actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2025 et son intention de mettre en œuvre un programme de rachat d’actions anti-dilutif

Cergy, le 12 décembre 2025 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce le succès de son programme d’actionnariat salarié SHARE FOR YOU 2025.

L’actionnariat salarié fait partie intégrante de la culture de SPIE et l’opération de cette année a été un succès remarquable. La participation des collaborateurs a progressé de manière significative : près de 25 000 salariés de 17 pays différents ont souscrit à l’offre proposée (contre environ 21 000 employés en 2024). Plus de 6 000 collaborateurs ont investi pour la première fois, comprenant des salariés issus des entreprises récemment acquises.

L’apport des collaborateurs dans le cadre de SHARE FOR YOU 2025 représente 62 millions d’euros. A l’issue de cette opération, le 12 décembre 2025, 2 101 883 nouvelles actions ont été émises par la société. Pour cette nouvelle édition de SHARE FOR YOU, ouverte du 25 septembre au 16 octobre 2025, les collaborateurs de SPIE ont pu bénéficier d’une décote de 20%1.

A la suite de l’opération SHARE FOR YOU 2025, plus d’un salarié sur deux est actionnaire du Groupe et la part du capital détenue par les salariés grâce aux programmes d’actionnariat est d’environ 8%.

Gauthier Louette, Président-directeur général de SPIE, a déclaré :

« Grâce à leur forte mobilisation dans le cadre du programme d’actionnariat salarié 2025, nos équipes réaffirment leur confiance et leur engagement envers SPIE. Le Comité Exécutif et moi-même leur adressons nos sincères remerciements. Nous sommes très fiers de cette dynamique. Nos collaborateurs sont la pierre angulaire de notre succès, et cette initiative reflète l’esprit entrepreneurial qui porte notre Groupe vers l’avant. Ensemble, nous façonnons un avenir ambitieux et durable. »

Tout en maintenant une grande discipline sur son ratio d’endettement financier, le Groupe prévoit de mettre en œuvre, début 2026, un programme de rachat d'actions qui permettra de compenser partiellement les impacts dilutifs induits par le programme existant d'actionnariat salarié et le plan d’intéressement à long terme. Les informations détaillées sur ce programme de rachat d'actions seront publiées dans un communiqué de presse dédié.

1 Prix de souscription à 38,55€ après la décote

