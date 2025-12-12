COMMUNIQUÉ

NANTERRE, France

Vendredi 12 décembre 2025

FORVIA A ANNONCÉ LE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DE €200 MILLIONS DE SES OBLIGATIONS DE €700 MILLIONS À ÉCHÉANCE 2028 À TAUX DE 3,750%

FORVIA a annoncé aujourd'hui aux détenteurs de ses obligations à 3,750 % d'un montant de 700 000 000 € à échéance 2028 (ISIN : XS2209344543 ; code commun : 220934454) (les « obligations 2028 ») qu'en vertu de la condition 3.3 (remboursement facultatif à compter du 15 juin 2023) des obligations 2028, elle exerce son option de racheter en partie les obligations 2028 pour un montant en principal égal à 200 000 000 € (le « montant de rachat »), à un prix de rachat égal à 100,000 % du montant en principal, majoré des intérêts courus et non payés à la date de rachat.

La date de remboursement du Montant de remboursement des Obligations 2028 sera le 24 décembre 2025 (la « Date de remboursement ») et la date d'enregistrement sera le 23 décembre 2025.

