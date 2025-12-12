Orange : Orange annonce la signature d’un accord engageant avec Lorca pour acquérir sa participation de 50 % dans MasOrange

Communiqué de presse

Paris, le 12 décembre 2025





Orange annonce la signature d’un accord engageant avec Lorca pour acquérir sa participation de 50 % dans MasOrange

Orange a signé un accord engageant avec Lorca en vue d’acquérir l’intégralité de MasOrange, premier opérateur sur le marché espagnol en nombre de clients. A travers cette accord, Orange acquerra les 50 % du capital détenu par son coactionnaire pour un prix de 4,25 milliards d’euros en numéraire. Cette annonce confirme l’accord non-engageant communiqué le 31 octobre 2025.

Cette opération accélèrera le plan stratégique « Lead the Future » d’Orange et renforcera la position d’Orange en Espagne, son deuxième marché en Europe. Avec la pleine intégration de l’opérateur, Orange confirme son engagement industriel de long terme en Espagne et sa confiance dans la capacité de MasOrange et son équipe dirigeante à créer de la valeur pour l’ensemble des parties prenantes.

La finalisation de cette transaction est attendue pendant le premier semestre 2026, sous réserve des autorisations réglementaires usuelles et des autres conditions de réalisation* rappelées le 31 octobre 2025.

Pour plus d’information, voir le DEU 2024 d’Orange déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers et disponible sur notre site Internet, ainsi que les autres risques, incertitudes et hypothèses tels que la capacité d’Orange à finaliser la transaction, l’intégration de l’activité et le refinancement de la dette de MasOrange à l’issue de la finalisation de la transaction.

*A la finalisation de la transaction, MasOrange sera entièrement consolidée dans les comptes d'Orange y compris l’endettement qu’il est prévu de refinancer à l’issue de la finalisation de la transaction. Vous pouvez consulter son site internet https://masorange.es/en pour plus d'informations sur les développements financiers récents de MasOrange, y compris ses états financiers au 30 septembre 2025, la présentation de ses résultats du troisième trimestre 2025, et le communiqué de presse en date du 4 décembre 2025 relatif à la nouvelle société commune de réseau de fibre optique PremiumFiber, dans laquelle MasOrange détient 58 %.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 40,3 milliards d’euros en 2024 et 124 100 salariés au 30 septembre 2025, dont 68 000 en France. Le Groupe servait 310 millions de clients au 30 septembre 2025, dont 270 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Ces chiffres tiennent compte de la déconsolidation de certaines activités en Espagne liées à la création de la co-entreprise MASORANGE. Le Groupe est présent dans 26 pays (y compris les pays non consolidés).

Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique « Lead the Future », construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. « Lead the Future » capitalise sur l’excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d’Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA).

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.comet pour nous suivre sur X : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d’Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

