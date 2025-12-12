Monument gibt Sonderausschüttung bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V: MMY; FSE: D7Q1) („Monument“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass der Vorstand eine Sonderdividende in Höhe von zwei Cent (0,02 $) pro Stammaktie für alle ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien beschlossen hat. Die Dividende wird am 19. Januar 2026 an jene Aktionäre ausgezahlt, die zum Handelsschluss am 5. Januar 2026 im Aktienregister geführt werden.

Frau Zhai, CEO und President des Unternehmens, kommentierte dies wie folgt: „Wir begrüßen die Entscheidung des Vorstands, eine Sonderdividende auszuschütten. Sie unterstreicht unser Engagement gegenüber unseren Aktionären und spiegelt die starke Performance wider, die wir durch die konsequente Umsetzung unserer Geschäftsstrategien erreicht haben. Mein Dank gilt zudem dem Vorstand für seine Führung, unserem Managementteam und allen Mitarbeitenden für ihren Einsatz sowie unseren Stakeholdern für ihre anhaltende Unterstützung. Ich freue mich darauf, gemeinsam unser zukünftiges Wachstum und unseren Erfolg weiter voranzutreiben.“

Für kanadische Einkommensteuerzwecke ist diese Dividende als „berechtigte Dividende“ ausgewiesen.

Über Monument

Monument Mining Limited (TSX-V: MMY, FSE: D7Q1) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die zu 100 % unternehmenseigene Selinsing-Goldmine in Malaysia und das Murchison-Goldprojekts in der Murchison-Region in Westaustralien besitzt und betreibt. Das Unternehmen hält eine 20%ige Beteiligung am Tuckanarra-Goldprojekt in Westaustralien, dessen Miteigentümer Odyssey Gold Ltd seinen Sitz in derselben Region hat. Das Unternehmen beschäftigt in beiden Regionen rund 270 Mitarbeitende und setzt sich für höchste Standards in den Bereichen Umweltmanagement, soziale Verantwortung – einschließlich Gesundheit und Sicherheit für die Belegschaft und die umliegenden Gemeinden – sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung ein.

Cathy Zhai, President und CEO

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, BC V6E 4A6

