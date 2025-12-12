Monument annonce la distribution d’un dividende exceptionnel

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », a le plaisir d’annoncer que son conseil d’administration a approuvé la distribution d’un dividende exceptionnel en espèces de deux cents (0,02 $) par action ordinaire sur toutes les actions ordinaires émises et en circulation. Le dividende sera versé le 19 janvier 2026 aux actionnaires inscrits au registre à la clôture des marchés le 5 janvier 2026.

Mme Zhai, présidente et directrice générale, a déclaré : « Nous nous réjouissons de l’approbation par le Conseil d’administration de ce dividende exceptionnel qui reflète notre engagement envers nos actionnaires ainsi que la solide performance obtenue grâce à la mise en œuvre réussie de nos stratégies d’affaires. Je tiens également à exprimer ma reconnaissance au Conseil d’administration pour ses conseils, à notre équipe de direction et à nos employés pour leur travail acharné, ainsi qu’à l’ensemble des parties prenantes pour leur soutien continu. J’ai hâte de poursuivre notre collaboration afin de promouvoir notre croissance et d’assurer notre succès à l’avenir. »

Ce dividende est qualifié de « dividende admissible » aux fins de l’impôt sur le revenu canadien.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie environ 270 personnes dans les deux pays et s’engage à respecter les normes les plus strictes en matière de gouvernance, de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, présidente et directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 – 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, consultez le site Internet de la Société ( www.monumentmining.com ) ou prenez contact avec : Richard Cushing, MMY Vancouver T : +1-604-638-1661 x102 rcushing@monumentmining.com

« La Bourse de croissance de Toronto (ou TSX) et son partenaire en services de réglementation , tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. »

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines déclarations qui peuvent être considérées comme des « déclarations prospectives » au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable. Les déclarations prospectives sont des déclarations qui ne constituent pas des faits historiques et sont généralement, mais pas toujours, identifiées par l'emploi de termes tels que « prévoit », « planifie », « anticipe », « croit », « suppose », « a l'intention de », « estime », « projette », « vise », « potentiel » et d’expressions similaires, ou indiquant que des événements ou conditions « se produiront », « pourraient se produire », « seraient susceptibles de se produire » ou « devraient se produire ». Ces déclarations ne constituent pas une garantie de performance future et les résultats ou développements réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces informations prospectives. Parmi les facteurs susceptibles d’entraîner des écarts importants entre les résultats réels et ceux évoqués dans les déclarations prospectives figurent notamment les prix du marché, les résultats d’exploitation et d’exploration, la disponibilité continue de capitaux et de financements, ainsi que les conditions économiques, de marché ou commerciales générales. Toutes les déclarations prospectives sont expressément et intégralement soumises à la présente mise en garde. Les informations contenues dans le présent communiqué sont établies à la date actuelle et peuvent être modifiées ultérieurement. La Société décline toute obligation de les mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si les lois applicables en matière de valeurs mobilières l’exigent.