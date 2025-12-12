DeFi-Kryptowährung Mutuum Finance (MUTM) überschreitet 19,3 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln – der Vorverkauf steht kurz vor dem vollständigen Ausverkauf

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, Dec. 12, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mutuum Finance (MUTM) hat die Marke von 19,3 Millionen US-Dollar überschritten, während sich der Vorverkauf in der Schlussphase von Phase 6 befindet und das Projekt zum aktuellen Preis von 0,035 US-Dollar nahezu vollständig ausverkauft ist. Mutuum wurde Anfang dieses Jahres gestartet und hat sich schnell zu einem der aktivsten Vorverkäufe des Jahres 2025 entwickelt. Inzwischen wird das Projekt von über 18.400 Inhabern unterstützt und verzeichnet eine stetig wachsende Beteiligung. Da Phase 6 nahezu ausverkauft ist und in Phase 7 eine weitere Preiserhöhung um 20 % bevorsteht, wird das verbleibende Angebot zunehmend knapper.

Der Vorverkauf schreitet mit steigender Beteiligung voran

Das Projekt zählt inzwischen über 18.400 Inhaber und hat 19,3 Millionen US-Dollar eingesammelt – die bislang stärkste Phase der Finanzierung.

Von den insgesamt 4 Milliarden MUTM-Token sind 1,82 Milliarden für den Vorverkauf vorgesehen. Damit erhalten frühe Teilnehmer vor der Notierung Zugriff auf einen bedeutenden Teil des Gesamtangebots. Mit bereits mehr als 800 Millionen verkauften Token ist fast die Hälfte der Vorverkaufsallokation vergeben, was auf eine anhaltend hohe Beteiligung in allen Phasen des Vorverkaufs hinweist.

Phase 6 mit einem Preis von 0,035 US-Dollar ist inzwischen zu über 97 % ausverkauft, sodass der Vorverkauf kurz vor dem Wechsel in Phase 7 steht. Gemäß den Tokenomics des Projekts wird die nächste Preisstufe den Vorverkaufspreis auf 0,04 US-Dollar anheben – ein Plus von 20 % gegenüber dem aktuellen Niveau. Der offizielle Startpreis ist auf 0,06 US-Dollar festgelegt. Im Vergleich zur ersten Vorverkaufsphase mit 0,01 US-Dollar entspricht dies einem Anstieg von 500 % zwischen dem Einstiegspreis der Phase 1 und der veröffentlichten Startbewertung.

Was Mutuum Finance aufbaut

Mutuum Finance entwickelt ein dezentrales, nicht-verwahrendes Ökosystem für Kreditvergabe und -aufnahme, das den Zugang zu Liquidität auf der Blockchain verbessern soll. Alle zentralen Funktionen – darunter Einzahlungen, Kreditaufnahme, Zinsberechnung und Liquidationsprozesse – werden über Smart Contracts statt über Zwischenhändler abgewickelt. Dadurch bleiben Transparenz und Kontrolle für die Nutzer jederzeit gewährleistet.

Halborn SecurityTeam bestätigte außerdem, dass das V1-Protokoll im vierten Quartal 2025 auf dem Sepolia-Testnetzwerk eingeführt werden soll. Genaue Zeitangaben werden bekanntgegeben, sobald die Sicherheitsprüfung weiter vorangeschritten ist.

Die erste Version des Protokolls wird die Grundlage für die Kreditvergabemaschine von Mutuum bilden. Sie umfasst einen Live-Liquiditätspool, die Ausgabe von mtTokens, Ertragswachstum besicherter Kredite, eine Infrastruktur zur Schuldenverfolgung, automatisierte Liquidationswerkzeuge sowie erste Unterstützung für ETH und USDT. Diese frühe, funktionale Version ermöglicht es den Nutzern, die Kernfunktionen der Plattform vor dem Start des Mainnets auszuprobieren und zu testen.

Kauf- und Verteilungsmechanismus

Mit Blick auf die Zukunft integriert Mutuum Finance einen Kauf- und Verteilungsmechanismus als Teil seiner langfristigen Tokenökonomie. Im Rahmen dieses Modells werden Teile der Protokolleinnahmen für den direkten Kauf von MUTM-Token auf dem offenen Markt verwendet. Diese Token werden anschließend an Nutzer verteilt, die mtTokens im Sicherheitsmodul der Plattform staken. Da die Rückkäufe an die tatsächliche Nutzung der Plattform gekoppelt sind, kann dieser Mechanismus zur langfristigen Stabilität des Tokens beitragen, indem er eine kontinuierliche Nachfrage schafft und die Belohnungen an die realen Kreditaktivitäten anpasst.

CertiK

Die Entwicklungsfortschritte verlaufen in Übereinstimmung mit der Roadmap planmäßig. Phase 1 ist vollständig abgeschlossen, und das Projekt befindet sich nun in Phase 2, wobei bereits mehr als die Hälfte der geplanten Ergebnisse umgesetzt ist. Die Roadmap sieht außerdem vor, die Plattform gleichzeitig mit der Einführung des Tokens zu starten. Dieser koordinierte Ansatz könnte die frühe Sichtbarkeit erhöhen und die Chancen auf eine Notierung an wichtigen Börsen verbessern. Ein Start mit Live-Funktionalität vom ersten Tag an könnte dem Produkt und dem Token zudem eine stärkere anfängliche Dynamik verleihen, sobald sie auf den Markt kommen.

Mit 19,3 Millionen US-Dollar an eingeworbenen Mitteln, mehr als 18.400 Inhabern und 97 % der Phase 6, die bereits ausverkauft sind, steht Mutuum Finance an einem entscheidenden Punkt seines Vorverkaufs. Die bevorstehende Preiserhöhung um 20 % in Phase 7 und das knapper werdende Angebot bei der aktuellen Bewertung von 0,035 US-Dollar verstärken das Interesse an den noch verfügbaren Token. Mit dem Fortschreiten der Entwicklung und zusätzlichen Roadmap-Features gewinnt das Projekt vor der ersten Protokollveröffentlichung weiter an Dynamik.

Haftungsausschluss: Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen stellen weder eine Aufforderung zur Investition dar noch sind sie als Anlage-, Finanz- oder Handelsberatung zu verstehen. Investitionen sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Es wird dringend empfohlen, vor einer Investition in oder dem Handel mit Kryptowährungen und Wertpapieren eine sorgfältige Prüfung vorzunehmen und gegebenenfalls einen professionellen Finanzberater zu konsultieren. Weder die Medienplattform noch der Herausgeber übernehmen Verantwortung für betrügerische Aktivitäten, falsche Darstellungen oder finanzielle Verluste, die aus dem Inhalt dieser Pressemitteilung entstehen.