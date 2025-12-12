Le protocole de finance décentralisée crypto Mutuum Finance (MUTM) dépasse les 19,3 millions de dollars de financement alors que la prévente atteint presque 100 %

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mutuum Finance (MUTM) a franchi la barre des 19,3 millions de dollars de financement alors que sa prévente entre dans la dernière étape de la phase 6, le projet étant désormais proche d’une vente complète au niveau du prix actuel de 0,035 $. Lancé au début de l’année, Mutuum est rapidement devenu l’une des préventes les plus actives de 2025, avec plus de 18 400 détenteurs et un taux de participation en constante augmentation. Avec une phase 6 dont l’allocation approche les 100 % et le prochain ajustement de prix de 20 % prévu pour la phase 7, l’offre restante est devenue de plus en plus limitée.

La prévente progresse à mesure que la participation augmente

Le projet compte aujourd’hui plus de 18 400 détenteurs et a recueilli 19,3 millions de dollars, ce qui représente sa meilleure période de collecte de fonds à ce jour.

Sur les 4 milliards de jetons MUTM, 1,82 milliard sont alloués à la prévente, ce qui permet aux premiers participants d’accéder à une part importante de l’offre avant la cotation. Avec plus de 800 millions de jetons déjà achetés, près de la moitié de l’allocation de prévente a été distribuée, ce qui indique une participation régulière à chaque étape de la prévente.

La phase 6, dont le prix est fixé à 0,035 $, est maintenant vendue à plus de 97 %, ce qui rapproche la prévente de son passage à la phase 7. Selon les tokenomics du projet, le prix de prévente de la phase suivante passera à 0,04 $, soit une augmentation de 20 % par rapport au niveau actuel. Le prix de lancement officiel est fixé à 0,06 $, ce qui, par rapport à la première phase de prévente à 0,01 $, représente une augmentation de 500 % entre le prix d’entrée de la phase 1 et le prix de lancement publié.

Le projet de Mutuum Finance

Mutuum Finance met en place un écosystème de prêt et d’emprunt décentralisé, non dépositaire, conçu pour rationaliser l’accès aux liquidités sur la chaîne. Toutes les fonctions de base, y compris les dépôts, les emprunts, le calcul des intérêts et les processus de liquidation, sont exécutées par des contrats intelligents plutôt que par des intermédiaires, ce qui garantit la transparence et le contrôle de l’utilisateur.

Halborn Security a également confirmé que le protocole V1 devrait être lancé sur le réseau de test Sepolia au quatrième trimestre 2025, et qu’un calendrier plus détaillé sera annoncé une fois que l’audit de sécurité aura progressé.

La première version du protocole introduira les bases du moteur de prêt de Mutuum, y compris un pool de liquidités en direct, l’émission de mtToken et la croissance du rendement, l’emprunt collatéralisé, l’infrastructure de suivi de la dette, les outils de liquidation automatisés, et le support initial pour ETH et USDT. Cette première version fonctionnelle permettra aux utilisateurs d’observer et de tester les opérations de base de la plateforme avant le déploiement sur le réseau principal.

Mécanisme d’achat et de distribution

Pour l’avenir, Mutuum Finance prévoit d’intégrer un mécanisme d’achat et de distribution dans le cadre de sa structure économique à long terme. Selon ce modèle, une partie des revenus du protocole sera utilisée pour acheter des jetons MUTM directement sur le marché libre, qui seront ensuite distribués aux utilisateurs qui misent des mtTokens dans le module de sécurité de la plateforme. Les rachats étant liés à l’utilisation réelle de la plateforme, ce mécanisme peut contribuer à la stabilité à long terme des jetons en introduisant une demande récurrente et en associant les récompenses à l’activité de prêt réelle.

CertiK

Le développement se poursuit conformément à la feuille de route. La phase 1 est entièrement achevée, et le projet est actuellement bien avancé dans la phase 2, avec plus de la moitié des produits livrables prévus finalisés. La feuille de route indique également que Mutuum Finance a l’intention de lancer la plateforme en même temps que le jeton, une approche coordonnée qui pourrait accroître la visibilité précoce et améliorer la probabilité d’une cotation sur les principales plateformes d’échange. Le lancement avec une fonctionnalité en direct dès le premier jour pourrait renforcer la traction initiale du produit et du jeton une fois sur le marché.

Avec 19,3 millions de dollars levés, plus de 18 400 détenteurs et 97 % de la phase 6 déjà vendue, Mutuum Finance entre dans l’un des moments décisifs de sa prévente. L’augmentation prochaine du prix de 20 % dans la phase 7 et la diminution de l’offre à l’évaluation actuelle de 0,035 $ ont intensifié l’intérêt autour de l’allocation restante. Avec la poursuite du développement et la mise en place de nouvelles fonctionnalités prévues dans la feuille de route, le projet continue de gagner en popularité avant la publication de son premier protocole.

Pour en savoir plus au sujet de Mutuum Finance (MUTM), consultez les sites suivants :

Site web : https://www.mutuum.com

Linktree : https://linktr.ee/mutuumfinance

Clause de non-responsabilité : Les informations fournies dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une incitation à investir et n’ont pas pour objet de fournir des conseils d’investissement, des conseils financiers ou des conseils de trading. L’investissement comporte des risques, y compris la perte potentielle de capital. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence et de consulter un conseiller financier professionnel avant tout investissement ou transaction de cryptomonnaies et de titres. Ni la plateforme média ni l’éditeur ne peuvent être tenus responsables d’activités frauduleuses, de fausses déclarations ou de pertes financières découlant du contenu de ce communiqué de presse.