Bombardier fournira six avions multirôles pour soutenir l’Aviation royale canadienne

Le gouvernement du Canada choisit des avions fabriqués au Canada pour améliorer sa capacité de transport aérien à missions multiples, notamment les évacuations aéromédicales, les secours en cas de catastrophe, l’aide humanitaire et les opérations de sécurité nationale

Les avions Global 6500 de Bombardier sont assemblés dans la région du Grand Toronto et achevés dans la région du Grand Montréal. Ils tirent parti de la chaîne d’approvisionnement aérospatiale de calibre mondial du Canada

En prenant la décision d’acheter des avions de Bombardier, le Canada démontre ses capacités stratégiques et souveraines dans les secteurs de l’aérospatiale et de la défense





MISSISSAUGA, Ontario, 12 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier est fière d’annoncer que le gouvernement du Canada a acheté six avions Global 6500 pour effectuer des vols utilitaires et des missions de soutien à l’échelle mondiale comme des évacuations aéromédicales, des opérations de secours en cas de catastrophe, des missions d’aide humanitaire et des opérations de sécurité nationale. Des représentants de Bombardier et du gouvernement fédéral ont célébré cette entente aujourd’hui au Centre d’assemblage d’avions Global de Bombardier, dans la région du Grand Toronto, où les avions Global 6500 sont assemblés. Les travaux de finition intérieure de ces avions seront effectués dans la région du Grand Montréal.

Cette commande est évaluée à environ 400 millions $ US selon le prix courant de l’avion Global 6500 et le coût des modifications militaires.

L’Aviation royale canadienne, qui exploite les avions Challenger de Bombardier depuis 1983, profitera de la distance franchissable et de la capacité accrues de l’avion Global 6500. La livraison du premier avion est prévue d’ici l’été 2027.

« L’avion Global 6500 est un produit de calibre mondial fabriqué au Canada qui offre la polyvalence nécessaire pour effectuer de multiples missions, ce qui en fait la solution de choix pour les gouvernements du monde entier, a déclaré Éric Martel, président et chef de la direction de Bombardier. Aujourd’hui, les quelque 12 000 Canadiennes et Canadiens qui travaillent chez Bombardier peuvent être très fiers de savoir que cet avion servira désormais leur pays. »

L’honorable Stephen Fuhr, secrétaire d’État (Approvisionnement en matière de défense), a assisté à l’événement de vendredi. « L’attribution de ce contrat d’achat du Global 6500 par l’Agence de l’investissement pour la défense marque un point tournant dans la façon dont le Canada équipe ses forces armées, a déclaré le ministre Fuhr. En simplifiant les façons de faire et en réduisant la charge administrative, l’Agence accélère la mise en place des capacités polyvalentes dont a besoin l’Aviation royale canadienne. Fort d’une industrie aérospatiale de calibre mondial, le Canada, avec cet investissement, tirera parti de cet atout pour créer des emplois bien rémunérés, stimuler l’innovation et renforcer notre sécurité. »

Étaient également présents l’honorable Rechie Valdez, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et députée de Mississauga-Streetsville, ainsi que des élus provinciaux et des représentants du ministère de la Défense nationale et de l’Aviation royale canadienne.

Les avions Bombardier Global 5500 et Global 6500, ainsi que l’avion Global 8000*, qui est récemment entré en service en tant que jet d’affaires le plus rapide du monde, sont fabriqués au Centre d’assemblage d’avions Global de Bombardier. Cet établissement novateur, inauguré en 2024, représente pour Bombardier un investissement de plus de 670 millions $ CAN, emploie plus de 2000 travailleurs hautement qualifiés et constitue un joyau de la fabrication d’avions de pointe et de haute précision.

Bombardier est fière de pouvoir compter sur la chaîne d’approvisionnement aérospatiale de calibre mondial du Canada. L’avion Global 6500 bénéficie de la contribution de plus de 60 fournisseurs canadiens. Selon un rapport de PwC commandé par Bombardier, les retombées économiques totales (impacts directs, indirects et induits) générées au Canada par les activités manufacturières liées à l’avion Global 6500 de Bombardier en 2022 s’élevaient à 518,3 millions $ en PIB, à 3 747 emplois équivalents temps plein (ETP) et à 309,1 millions $ en revenus du travail.

Bombardier a publié une déclaration environnementale de produit pour l’avion Global 6500. Il s’agit d’une communication détaillée de la performance et de l’empreinte environnementales de l’avion dans une perspective de cycle de vie complet**. L’impact environnemental de milliers de pièces de l’avion a été analysé, afin d’assurer une transparence et d’obtenir des repères à partir desquels des améliorations peuvent être apportées.

Les avions d’affaires de Bombardier sont reconnus partout dans le monde pour leurs performances et leur fiabilité. Ils constituent une solution idéale pour les missions de défense, notamment celles de renseignement, surveillance et reconnaissance (ISR), d’alerte lointaine et contrôle aéroportés (AEW&C), de patrouille frontalière et maritime, de rôles multiples, de transport de chefs d’État, d’évacuation médicale et d’assistance humanitaire urgente. L’avion Global 6500, en particulier, est le choix par excellence pour les gouvernements du monde entier qui cherchent à moderniser leurs capacités de défense aéroportée.

Bombardier est reconnue pour son approche flexible et collaborative et sa capacité à établir des relations à long terme avec les gouvernements et les forces militaires, et à s’associer avec les fournisseurs de systèmes de mission les plus avancés du monde afin de fournir des solutions de défense éprouvées, fiables et à la fine pointe de la technologie.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les particuliers, les entreprises, les forces militaires et les gouvernements les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour anticiper leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers dans l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus durable. De plus, nous tenons absolument à faire preuve d’un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur offrant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables pour s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte de plus de 5 200 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique. En 2024, Bombardier a été honorée par le prestigieux prix Red Dot du « Meilleur des meilleurs » pour les marques et le design en communication.

Information

Vous trouverez des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur la durabilité, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec un mélange de carburant d’aviation durable en utilisant le système « Réserver et réclamer », sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur Bombardier Défense, consultez le site bombardier.com/fr/defense et suivez-nous sur LinkedIn .

Ressources pour les médias

Formulaire générique de relations médias

Louise Solomita +1 514 513-6410

Louise.Solomita@aero.bombardier.com

* L’avion Global 8000 a reçu la certification de type de Transports Canada le 5 novembre 2025; la certification par la Federal Aviation Administration des États-Unis et l’Agence européenne de la sécurité aérienne est en cours. Toutes les spécifications et données sont assujetties à certaines règles d’exploitation, hypothèses et autres conditions. Le premier avion Global 8000 est entré en service en décembre 2025.

** La déclaration environnementale de produit a été préparée conformément aux normes internationales ISO 14020 et IS0 14021 et respecte la norme ISO 14044:2006, qui précise les exigences relatives aux allégations environnementales et aux données scientifiques d’analyse du cycle de vie. Elle résume et communique de façon transparente des renseignements comparables sur l’impact environnemental d’un produit à chaque étape de son cycle de vie.

Bombardier, Bombardier Défense, Challenger, Global, Global 5500, Global 6500 et Global 8000 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/45facf19-6ab8-4ee0-8030-b6676f32f70f/fr