Leiðrétting: Kaldalón hf.: Kaup á fasteignum FÍ fasteignafélags

Kaldalón hf. („Kaldalón“) og FÍ Fasteignafélag slhf. („FÍ Fasteignafélag“) hafa undirritað kauptilboð Kaldalóns um allar fasteignir FÍ Fasteignafélags.
Fasteignasafnið telur 11 fasteignir og er heildarstærð safnsins 25.200 m2. Fasteignirnar eru allar á höfuðborgarsvæðinu og innifela meðal annars hótel, sendiráð, heilsugæslu og skrifstofur. Meðal helstu eigna í fasteignasafninu eru Hverfisgata 103, sem hýsir 100 herbergja hótel, skrifstofuhúsnæði að Borgartúni 25, sendiráð að Laufásvegi 31, verslunar- og þjónustuhúsnæði við Bernhöftstorfu í miðbæ Reykjavíkur, heilsugæslu í Glæsibæ auk annarra eigna.
Kauptilboð Kaldalóns er undirritað að undangengnu söluferli og var tilboð Kaldalóns metið hagstæðast af hálfu stjórnar FÍ Eignarhaldsfélags, móðurfélags FÍ fasteignafélags.
Kaupverð fasteignanna er 13.150 m.kr. og eru viðskiptin fullfjármögnuð með útgáfu hluta- og skuldabréfa til seljanda. Kaupverð greiðist annars vegar með afhendingu á 228.112.591 nýjum hlutum í Kaldalóni og hins vegar með útgáfu skuldabréfa að fjárhæð 7.232,5 m.kr. til seljenda, en skuldabréfin munu tilheyra nýjum skuldabréfaflokki KALD 220437, sem skráður verður í Kauphöll Íslands. Skuldabréfin verða gefin út á ávöxtunarkröfunni 3,93% og seld á pari. Álagið í skuldabréfaútgáfunni nemur 120 punktum ofan á meðalgengi brúaðs vaxtaferils ríkisskuldabréfa síðustu 10 viðskiptadaga. Verð á nýjum hlutum í Kaldalóni sem afhentir verða miðar við meðalgengi hlutabréfa Kaldalóns á aðallista Nasdaq Iceland síðustu 10 viðskiptadaga fyrir samþykki tilboðsins eða kr. 25,94 á hlut. Kaupverð verður greitt við afhendingu eigna.
FÍ Fasteignafélag er dótturfélag FÍ Eignarhaldsfélags slhf. sem er í meirihlutaeigu breiðs hóps innlendra lífeyrissjóða sem bætast við hóp hluthafa Kaldalóns og í hóp eigenda skuldabréfa útgefinna af félaginu.
Viðskipti á grundvelli kauptilboðsins eru háð fyrirvörum um
(i) ásættanlega niðurstöðu ástands- og áreiðanleikakannana á fasteignunum,
(ii) samþykkis Samkeppniseftirlitsins, og
(iii) nauðsynlegar breytingar á skilmálum skuldabréfa í skuldabréfaflokki FIF 13 01.
Endanlegur kaupsamningur er jafnframt háður samþykki aukins meirihluta hluthafafundar FÍ Eignarhaldsfélags.
Áætlaður aukinn rekstrarhagnaður Kaldalóns hf. á ársgrundvelli vegna fyrirhugaðra viðskipta er um 870 m.kr. miðað við núverandi leigusamninga um hinar keyptu fasteignir. Tekjuvegið útleiguhlutfall fasteignanna er 89%. Ein fasteign er þróunareign. Áætlaður aukinn rekstrarhagnaður Kaldalóns við útleigu þeirrar eignar mun nemur um 960 m.kr. á ársgrundvelli. Við afhendingu fasteignanna mun fasteignasafn Kaldalóns hf. nema um 170.000 m2. Áætluð afhending á fasteignum og lúkning viðskipta er á fyrsta ársfjórðungi 2026.
Jón Þór Gunnarsson, forstjóri Kaldalóns hf.:
„Það er einkar ánægjulegt að tilkynna um kaup á fasteignum FÍ Fasteignafélags. Fasteignirnar eru miðsvæðis í Reykjavík og með trausta leigutaka. Þá mun Kaldalón vinna að því að straumlínulaga safnið í samræmi við stefnu félagsins og reyna að ná fram aukningu tekna, meðal annars með bættri nýtingu. Í dag er fasteignasafn Kaldalóns að nær fullu útleigt.
Eftir viðskiptin stækkar fasteignasafns Kaldalóns og verður um 170.000 m2.
Rekstrartekjur félagsins aukast strax við afhendingu um 1.050 m.kr. á ársgrundvelli. Hluthafahópur Kaldalóns breikkar og það fjölgar í hópi skuldabréfaeiganda.“
Vilhjálmur Pétursson, stjórnarformaður FÍ Eignarhaldsfélags
„Eftir farsæla uppbyggingu FÍ Fasteignafélags er gleðilegt að ná þessum áfanga og færast nær því að ljúka vegferð félagsins eins og lagt var upp með að gera á þessum tímapunkti. Kaldalón átti hagstæðasta tilboðið í opinberu söluferli á félaginu og framundan er spennandi samstarf með öflugu skráðu fasteignafélagi með það markmið að hámarka virði hluthafa.“
Fyrirtækjaráðgjöf Íslandsbanka er umsjónaraðili söluferlis FÍ fasteignafélags.
