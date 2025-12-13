データボルトAI (NASDAQ: DVLT)、データボルトAIの名簿記載全適格株主およびサイレックス・ホールディング・カンパニーの普通株主に対するドリームボウル・ミームコイン・トークンの分配日が、2025年12月24日となることを発表

フィラデルフィア発, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IBN提供 – データ収益化、認証およびデジタル・エンゲージメント技術のリーダーであるデータボルトAI (Datavault AI Inc.)(NASDAQ: DVLT)(以下「データボルトAI」または「同社」) は本日、同社の取締役会 (以下「データボルト取締役会」) が、2026年ドリームボウル・ミームコイン・トークン (Dream Bowl 2026 Meme Coin)(以下「本ミームコイン」) のデータボルトAIの名簿記載全適格株主への分配日を、2025年12月24日に設定したことを発表した。 また、2025年12月24日は、データボルトAIがサイレックス・ホールディング・カンパニー (Scilex Holding Company)(NASDAQ: SCLX) の名簿記載普通株式保有者に対し、本ミームコインを任意で配布する日付でもある。これは、データボルトAIの主要株主であり、また2026年1月11日に開催予定のドリームボウルXIVイベントのライセンシングパートナー兼共同スポンサーであるサイレックスに対し、データボルトAIとの関係に対する謝意を示すものである。 本ミームコイン分配の基準日は、以前発表したとおり2025年11月25日であった。

データボルトAIは、2025年12月12日頃に、データボルトAIおよびサイレックスの譲渡エージェントの帳簿・記録に記載されている、データボルトAIおよびサイレックスの両方の名簿記載株主に対し、ウォレット設定、トークンアクセス、配布手順に関する詳細な指示の送付を開始する予定である。 データボルトAIはまた、同日付前後に、当該手順の概要を記載したフォーム8-Kによる現況報告書 (Current Report) を証券取引委員会 (Securities and Exchange Commission) に提出する予定である。 データボルトAIおよび/またはサイレックスの普通株式を、証券会社、銀行、ディーラー、その他の類似組織を通じてそのような組織名義で保有している株主は、当該組織がデータボルトAIから指示を受領次第、当該ブローカー、銀行、ディーラーその他の類似組織から手順書およびその他の情報を受け取ることになる。

本ミームコインを受け取るには、全ての適格受領者はデータボルトAIでデジタルウォレットを開設し、オプトイン契約 (Opt-In Agreement) を締結する必要がある。これにより、当該株主は、 なかんずく、同契約に定められた支払い条件に同意すること、本ミームコインの受領プロセスを理解していること、データボルト取締役会が基準日や支払日を変更することができ、また支払日前に分配を取り消すことができること、本ミームコインに価値がない可能性、あるいは本ミームコインが価値を維持しない可能性があることを認める。

データボルトAIは、株主価値の創造と継続的な革新への確固たる決意を保っている。 データボルトAIは、間もなく開催されるドリームボウルXIVの記念として、データボルトAIの名簿記載適格株主およびサイレックス普通株式の名簿記載保有者に対し、1回限りの本ミームコイン分配を実施する。 各株主には、変更不可能な所有権証明、チケット情報の埋め込み、招待アスリート、試合ハイライト、イベントへのアクセスに関する限定コンテンツなどの実用的機能を備えた、限定記念デジタルコレクティブルが贈られる。 本ミームコインは2025年12月24日から、データボルト (DataVault®) ウォレットにエアードロップされる。ただし、受領者はデータボルトAIでデジタルウォレットを開設し、オプトイン契約 (証券会社、銀行、ディーラー、その他の類似組織を通じてそれらの組織名義で保有しているデータボルトAIおよび/またはサイレックスの普通株式を確認するために、データボルトAIが要請する追加書類を提供することを含む) を締結する必要がある。

分配の基準日は、実際の分配日前に任意の理由でデータボルト取締役会によって変更される可能性があり、分配の支払いは、分配日前にデータボルト取締役会が分配を解消していないことを条件とする。これには、データボルト取締役会に提示された支払能力または剰余金分析への重大な変更に起因するものも含まれる。

本ミームコインは、2026年1月11日に開催予定のドリームボウルXIVイベントに関連し、個人による非商業目的でのみ使用されるデジタルコレクティブルである。 本ミームコインは、(i) データボルトAIまたはその他いかなる事業体における株式、議決権、配当、利益分配、または所有権を表明または付与するものではない、(ii) 金銭的支払い、分配、または価値上昇を受ける権利を提供するものではない、または(iii) データボルトAIまたは他者の経営または事業的努力による利益期待や依存を生じさせるものではない。 本ミームコインは投資、通貨、または金融商品として設計・意図されておらず、資金繰りまたは資金調達の目的で提供、販売、配布されているものではない。 本ミームコインの使用は、娯楽、イベントアクセス、デジタルコレクティブル機能に限定される。 譲渡可能な機能は、個人のデジタルアイテム可搬性を支援するためのみに提供されるものであり、投資や投機的利用を促進または黙示するものではない。

本ミームコインは、データボルトAIが独自に運営する情報データ取引所 (Information Data Exchange) で取引可能となる。同取引所はデジタルマーケットプレイスとして機能し、登録済みの買い手と売り手が本ミームコインを含めたデータ資産に対する支払いを安全に行うことができる。 データボルトAIは、情報データ取引所での本ミームコイン取引開始時期を、本ミームコイン保有者にメールで通知する。 データボルトAIは現在、当該プラットフォームにおける本ミームコイン取引が2026年1月11日頃に開始される見込みとしている。 ミームコインの保有者は、他のデジタルウォレットに本ミームコインをエクスポートできる可能性がある。 データボルトAIの証券またはサイレックス普通株の適格保有者が、配布対象となる本ミームコインを受領する目的でデータボルトAIにデジタルウォレットを開設する場合、手数料は発生しないが、情報データ取引所におけるミームコイン取引には、適用されるスマート契約の条件に組み込まれた、取引価値に基づいて適用される通常の取引手数料が発生する。 他の取引プラットフォームやデジタル取引所にエクスポートされて取引されるミームコインには、データボルトAIが課すものではない追加手数料が発生する可能性がある。

データボルトAIについて

データボルトAI (Datavault AI™) (NASDAQ: DVLT) は、Web 3.0環境において、AI主導によるデータ体験、資産の価値評価および収益化の分野を牽引している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、音響科学部門とデータサイエンス部門の協調を重視した包括的なソリューションを提供している。 データボルトAIの音響科学部門では、WiSA®、ADIO®、Sumerian®の特許技術を備え、業界初の空間およびマルチチャネル無線HD音声伝送に関する基盤技術を提供しており、音声のタイミング、同期、マルチチャネル干渉除去に関する知的財産を有している。 データサイエンス部門は、Web 3.0とハイパフォーマンス・コンピューティングの力を活用し、体験型データ知覚、価値評価、安全な収益化に対応するソリューションを提供している。 同社のクラウドベース・プラットフォームは、スポーツ&エンターテインメント、イベント&会場、バイオテクノロジー、教育、フィンテック、不動産、医療、エネルギーなどを含む複数産業に対応し、HPCソフトウェア・ライセンス供与を通じて包括的なソリューションを提供している。 インフォメーション・データ・エクスチェンジ (Information Data Exchange®)(IDE) は、現実世界の物理オブジェクトを不変のメタデータ・オブジェクトに安全に紐づけることで、デジタルツインの実現や氏名・肖像・類似性 (Name, Image and Likeness)(NIL) のライセンス供与を可能にし、誠実性を備えた責任あるAIを促進する。 データボルトAIの技術スイートは完全にカスタマイズ可能であり、AIおよび機械学習 (ML) の自動化、サードパーティ統合、詳細な分析とデータ、マーケティングの自動化、広告モニタリングを提供している。 本社はペンシルベニア州フィラデルフィアに所在する。 データボルトAIに関する詳細は、 www.dvlt.ai を参照されたい。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、データボルトAI (以下「データボルトAI」、「同社」、「私共」、「私共の」、または「当社」) およびその業界に関する、(1995年米国証券民事訴訟改革法 (改正を含む) およびその他の証券法の意義の範囲内における)「将来の見通しに関する記述」が含まれており、これらにはリスクおよび不確実性が伴う。 場合によっては、将来の見通しに関する記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「予定する」、「するだろう」、「すべきである」、「予想する」、「計画する」、「見込む」、「できる」、「意図する」、「目標とする」、「予測する」、「検討する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「潜在的な」、「目標」、「目的」、「求める」、「可能性が高い」、または「継続する」などの言葉、これらの否定形、または同社の期待、戦略、計画もしくは意図に関わる類似の用語もしくは表現を含むことから、特定することができる。 これらの言葉が含まれていない場合でも、その記述が将来の見通しに関する記述でないことを意味するものではない。 これらの将来の見通しに関する記述は、将来の事象、データボルトAIによるドリームボウル2026ミームコインの配布の可能性、およびそのタイミング (データボルト取締役会が基準日を変更する可能性、およびその結果としての支払日を変更する可能性を含む) に関する記述を含むが、これらに限定されず、必然的に、同社およびその経営陣が合理的であると考えているが、本質的に不確実な推定および仮定に基づいている。 読者におかれては、本書に記載されているこれらおよびその他の将来の見通しに関する記述に過度な信頼を置かないようご注意いただきたい。

実際の結果は、以下の事項を含むがこれらに限定されるものではない、様々なリスクおよび不確実性により、これらの将来に関する見通しに関する記述で示された内容と大きく異なる可能性がある。本ミームコインおよびそのデータボルトAIの適格株主および/またはScilex普通株主への分配に関して、当事者に対して提起される可能性のある訴訟に関連するリスク; データボルト取締役会が本ミームコインの分配の基準日 (および従って支払日) を変更する権利、および/またはその分配を取り消す権利に関連するリスク; 経済状況、市場状況、または規制状況の変化; 評価手法および第三者報告書に関する不確実性; トークン化資産に適用される進化しつつある規制枠組みに関連するリスク; 技術開発および統合に関連するリスク; ならびにデータボルトAIが米国証券取引委員会 (「SEC」) に提出した書類 (データボルトAIがSECに随時提出する、SECのウェブサイト (www.sec.gov) から閲覧可能な、2024年12月31日終了年度のForm 10-K年次報告書およびその他の提出書類を含む) により詳細に記載されているその他のリスクおよび不確実性が含まれ、実際の結果が予想と異なる原因となる可能性がある。

本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述は、それらの記述が行われた時点での事象を述べているに過ぎない。 データボルトAIは、法令で義務づけられている場合を除き、本プレスリリースの日付以降の事象もしくは状況または新情報もしくは予期せぬ事象の発生を反映するために、本プレスリリースに記載されている将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わない。 データボルトAIは、将来の見通しに関する記述で開示された計画、意図または期待を実際に達成しない可能性があり、将来の見通しに関する記述に過度の信頼を置かないようにすべきである。 データボルトAIの将来の見通しに関する記述は、将来的に実施される可能性のある買収、合併、売却、合弁事業、または投資によって生じる可能性のある影響を反映していない。