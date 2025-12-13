Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT), Datavault AI 적격 등재 주주 및 Scilex 보통주 보유자에게 Dream Bowl 밈 코인 토큰을 2025년 12월 24일 배포한다고 발표

필라델피아, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- -- via IBN-- 데이터 수익화, 자격 인증, 디지털 참여 기술 분야의 선도 기업인 Datavault AI Inc. (나스닥: DVLT) (“Datavault AI” 또는 “회사”)는 자사 이사회(“Datavault Board”)가 2025년 12월 24일을 Dream Bowl 2026 밈 코인 토큰(“Meme Coin”)의 배포일로 확정했다고 오늘 발표했다. 해당 밈 코인은 Datavault AI의 적격 주주 명부 등재 주주들에게 배포된다. 또한 같은 날인 2025년 12월 24일은 Datavault AI가 Scilex Holding Company(NASDAQ: SCLX) 보통주 명부 등재 주주들에게 밈 코인을 자발적으로 배포하는 날이기도 하다. 이는 Datavault AI의 주요 주주이자, 라이선스 파트너이자, 2026년 1월 11일 개최 예정인 Dream Bowl XIV 행사 공동 스폰서인 Scilex와의 관계에 대한 Datavault AI의 감사의 표시로 이루어지는 것이다. 앞서 발표된 밈 코인의 배정 기준일(record date)은 2025년 11월 25일이었다.

Datavault AI는 Datavault AI와 Scilex의 명의개서 대행기관 기록상 주주들에게 2025년 12월 12일경 지갑 설정, 토큰 접근 방법 및 배포 절차에 관한 자세한 안내문을 우편으로 발송할 예정이다. 또한 동일 시점에 해당 절차를 설명하는 Form 8-K 현재보고서(Current Report)를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출할 예정이다. Datavault AI와/또는 Scilex의 보통주를 브로커리지 회사, 은행, 딜러 또는 기타 유사 기관을 통한 스트리트 네임(street name)으로 보유한 주주들은, 해당 기관들이 Datavault AI로부터 안내를 받은 후 각 기관을 통해 관련 안내문 및 추가 정보를 전달받게 될 예정이다.

밈 코인을 수령하기 위해서는, 모든 적격 수령인이 Datavault AI에서 디지털 지갑을 개설하고 옵트인(Opt-In) 계약을 체결해야 한다. 이 계약을 통해 수령인은 지급 조건에 동의하고, 밈 코인 수령 절차를 이해했음을 확인하며, Datavault 이사회가 지급일 이전에 기준일(record date) 또는 지급일(payment date)을 변경하거나 배포를 철회할 수 있다는 점, 그리고 밈 코인이 가치를 갖지 않거나 유지하지 못할 수 있음을 인정하게 된다.

Datavault AI는 주주 가치 창출과 지속적 혁신에 대한 확고한 의지를 유지하고 있다. Datavault AI는 Datavault AI 적격 등재 주주 및 Scilex 보통주 등재 주주에게 이번 일회성 밈 코인 배포를 통해 다가오는 Dream Bowl XIV를 기념할 예정이다. 각 수령인은 불변의 소유 증명(immutable proof of ownership), 티켓 정보 내장, 초대 선수 정보, 경기 하이라이트, 이벤트 접근 콘텐츠 등 독점 기능을 갖춘 기념 디지털 컬렉터블을 받게 된다. 밈 코인은 2025년 12월 24일부터 Datavault® 지갑으로 에어드롭될 예정이며, 이는 수령자가 Datavault AI에서 디지털 지갑을 개설하고 옵트인 계약을 체결하는 것을 전제로 한다. 또한 Datavault AI가 요구할 경우, Datavault AI 및/또는 Scilex의 보통주를 브로커리지 회사·은행·딜러 등 스트리트 네임(street name)으로 보유하고 있음을 확인하기 위한 추가 문서를 제출해야 할 수도 있다.

밈 코인 배포의 기준일(record date)은 Datavault 이사회가 실제 배포일 이전에 어떠한 이유로든 변경할 수 있으며, 배포가 이루어지기 위해서는 지급일 전에 Datavault 이사회가 배포를 철회하지 않아야 한다. 이는 Datavault 이사회에 제출된 지급 가능성(solvency) 또는 잉여금(surplus) 분석에 중대한 변경이 발생하는 경우 등을 포함한다.

Meme Coin은 2026년 1월 11일 개최 예정인 Dream Bowl XIV 행사와 관련하여 개인적·비상업적 용도로만 사용되는 디지털 수집품이다. Meme Coin은 (i) Datavault AI 또는 기타 법인의 지분, 의결권, 배당권, 수익 공유권, 소유권을 비롯해 (ii) 금전적 지급, 배당, 가치 상승에 대한 권리, (iii) Datavault AI 또는 제3자의 경영·사업 활동에 의존해 이익을 기대할 권리는 포함하지 않으며 어떠한 성격도 부여하지 않는다. Meme Coin은 투자, 통화, 금융상품이 아니며, 자금 조달 목적의 판매·배포 또한 아니다. Meme Coin의 기능은 오직 엔터테인먼트, 이벤트 접근, 디지털 수집 기능에 제한된다. Meme Coin의 전송 가능성은 개인 소유 디지털 아이템의 이동성(portability)을 위한 것이며, 투자나 투기를 암시하거나 촉진하기 위한 것이 아니다.

Meme Coin은 Datavault AI의 독자적 플랫폼인 Information Data Exchange에서 거래할 수 있으며, 이 플랫폼은 등록된 구매자와 판매자가 Meme Coin을 포함한 다양한 데이터 자산을 안전하게 거래할 수 있는 디지털 마켓플레이스 역할을 한다. Datavault AI는 Meme Coin 보유자에게 거래 개시 가능 시점을 이메일로 통지할 예정이며, Meme Coin 거래는 2026년 1월 11일 전후에 시작될 것으로 예상된다. Meme Coin 보유자는 Meme Coin을 타 디지털 지갑으로 내보내기(export) 할 수도 있다. Meme Coin 배포 수령을 위해 Datavault AI 지갑을 개설하는 것에는 비용이 없다. 그러나 Information Data Exchange에서 Meme Coin을 거래할 경우, 거래 금액에 기반한 일반적인 거래 수수료가 발생하며, 해당 수수료는 스마트 계약 조건에 포함되어 있다. Meme Coin을 외부 지갑이나 외부 거래 플랫폼으로 이동하여 거래하는 경우, Datavault AI가 부과하지 않는 추가 수수료가 발생할 수 있다.

Datavault AI 소개

Datavault AI™(나스닥: DVLT)는 Web 3.0 환경에서 AI 기반 데이터 경험, 자산 가치 평가 및 수익화를 선도하고 있다. 회사의 클라우드 기반 플랫폼은 음향 과학(Acoustic Science) 부문과 데이터 과학(Data Science) 부문을 중심으로 협업형 종합 솔루션을 제공한다. Datavault AI의 음향 과학 부문은 WiSA®, ADIO®, Sumerian® 등 특허 기술을 보유하고 있으며, 업계 최초로 다중 채널 무선 HD 사운드 전송, 오디오 타이밍, 동기화, 다중 채널 간섭 제거를 포함한 핵심 공간 음향 기술을 구현했다. 데이터 과학 부문은 Web 3.0과 고성능 컴퓨팅(HPC)의 역량을 활용해 체험형 데이터 인식, 가치 평가, 안전한 수익화 솔루션을 제공하고 있다. Datavault AI의 클라우드 플랫폼은 스포츠·엔터테인먼트, 이벤트·공연장, 바이오테크, 교육, 핀테크, 부동산, 헬스케어, 에너지 등 다양한 산업을 대상으로 HPC 소프트웨어 라이선스 및 통합형 데이터 서비스를 지원한다. 또한 Information Data Exchange®(IDE)는 물리적 실세계 객체를 불변의 메타데이터 객체에 안전하게 연결함으로써 디지털 트윈(Digital Twin), 이름·이미지·초상권(NIL) 라이선스를 가능하게 하며, 신뢰성과 윤리를 기반으로 한 책임 있는 AI 생태계 조성에 앞장서고 있다. Datavault AI의 기술 제품군은 완전한 커스터마이징이 가능하며, AI 및 머신러닝(ML) 자동화, 타사 시스템 통합, 세부 데이터 분석, 마케팅 자동화, 광고 모니터링 기능을 포함한다. 회사는 미국 펜실베이니아주 필라델피아에 본사를 두고 있으며 보다 자세한 정보는 www.dvlt.ai 에서 확인이 가능하다.

미래 예측 진술

이 보도자료에는 1995년 증권소송개혁법(Private Securities Litigation Reform Act of 1995) 및 기타 증권 관련 법률이 정의하는 “미래예측진술(forward-looking statements)”이 포함되어 있으며, 이는 Datavault AI Inc.(“Datavault AI”, “회사”, “당사” 등)와 당사가 속한 산업에 대한 위험과 불확실성을 수반한다. 일부 경우, 미래예측진술에는 “may”, “might”, “will”, “shall”, “should”, “expects”, “plans”, “anticipates”, “could”, “intends”, “target”, “projects”, “contemplates”, “believes”, “estimates”, “predicts”, “potential”, “goal”, “objective”, “seeks”, “likely”, “continue” 또는 이들의 부정형, 혹은 당사의 기대, 전략, 계획 또는 의도와 관련된 유사 표현 등과 같은 단어 또는 구문이 포함되어 있어 식별할 수 있다. 아울러 이러한 단어가 없다고 해서 해당 진술이 미래예측진술이 아니라는 의미는 아니다. 미래예측진술에는 향후 이벤트에 대한 내용, Datavault AI의 Dream Bowl 2026 밈 코인 배포 가능성 및 그 일정(예: Datavault 이사회가 기준일을 변경할 수 있으며 이에 따라 지급일도 변경될 수 있음) 등에 관한 진술이 포함될 수 있으며, 이러한 진술은 회사 및 경영진이 합리적이라고 판단한 추정과 가정에 기반하나 본질적으로 불확실하다. 독자들은 본 보도자료에 포함된 미래예측진술에 과도하게 의존하지 않도록 주의해야 한다.

실제 결과는 다음을 포함하되 이에 제한되지 않는 다양한 위험과 불확실성으로 인해 이러한 미래예측진술에서 제시된 내용과 실질적으로 다르게 나타날 수 있다. 즉 밈 코인 및 그 배포와 관련하여 당사 적격 주주 및/또는 Scilex 보통주 보유자를 대상으로 제기될 수 있는 법적 절차와 관련된 위험을 비롯해 Datavault 이사회가 밈 코인 배포의 기준일(record date)을 변경하거나(따라서 지급일도 변경됨), 배포 자체를 철회할 수 있는 권한과 관련된 위험, 경제·시장·규제 환경 변화, 밈 코인 관련 평가 방법론 및 제3자 보고서의 불확실성, 토큰화 자산(tokenized assets)에 적용되는 규제 체계 변화에 따른 위험, 기술 개발 및 통합과 관련한 위험 등이 이에 해당한다. 그 외 Datavault AI가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 보고서, 특히 2024년 12월 31일 기준 회계연도 Form 10-K 연차보고서 및 SEC에 수시로 제출하는 기타 공시 자료에 보다 상세히 기술된 다른 위험 및 불확실성도 포함된다. 이러한 위험 요인들은 실제 결과를 당사의 기대와 다르게 만들 수 있으며, 관련 자료는 SEC 웹사이트(www.sec.gov)에서 확인할 수 있다.

이 보도자료에 포함된 미래예측진술은 해당 진술이 이루어진 시점의 사건만을 기준으로 한다. Datavault AI는 법에서 요구하는 경우를 제외하고, 본 보도자료 발표 이후 발생하는 사건이나 상황, 새로운 정보, 예상치 못한 상황을 반영하기 위해 미래예측진술을 업데이트할 의무를 지지 않는다. Datavault AI는 미래예측진술에서 언급된 계획, 의도, 기대를 실제로 달성하지 못할 수 있으며, 독자들은 해당 진술에 과도하게 의존해서는 안 된다. 또한 Datavault AI의 미래예측진술에는 향후 발생할 수 있는 인수, 합병, 처분, 조인트벤처, 투자 등의 잠재적 영향도 반영되어 있지 않다.