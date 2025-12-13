Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) Mengumumkan Tarikh Pengagihan 24 Disember 2025 bagi Token Meme Coin Dream Bowl kepada Semua Pemegang Ekuiti Berdaftar yang Layak Datavault AI serta Pemegang Saham Biasa Scilex Holding Company

PHILADELPHIA, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- melalui IBN — Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) (“Datavault AI” atau “Syarikat”), peneraju dalam teknologi pengewangan data, pentauliahan dan penglibatan digital, hari ini mengumumkan bahawa lembaga pengarahnya (“Lembaga Datavault”) telah menetapkan 24 Disember 2025 sebagai tarikh pengagihan token Meme Coin Dream Bowl 2026 (“Meme Coin”) kepada semua pemegang ekuiti berdaftar Datavault AI yang layak. Tarikh 24 Disember 2025 juga akan menjadi tarikh pengagihan bagi pengagihan sukarela Meme Coins oleh Datavault AI kepada pemegang berdaftar saham biasa Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX). Pengagihan ini dibuat sebagai tanda penghargaan Datavault AI terhadap hubungan Scilex dengan Datavault AI sebagai pemegang saham utama Datavault AI, rakan pelesenan serta penaja bersama acara Dream Bowl XIV yang akan berlangsung pada 11 Januari 2026. Tarikh rekod yang diumumkan sebelum ini bagi pengagihan Meme Coins ialah 25 November 2025.

Datavault AI menjangkakan untuk mula menghantar arahan terperinci, sekitar 12 Disember 2025, berkaitan penyediaan dompet, akses token dan prosedur pengagihan kepada pemegang saham berdaftar Datavault AI dan Scilex seperti yang direkodkan dalam buku dan rekod ejen pemindahan Datavault AI dan Scilex. Datavault AI juga menjangkakan untuk memfailkan Laporan Semasa pada Borang 8-K dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa pada atau sekitar tarikh yang sama, yang memperincikan arahan-arahan tersebut. Sebarang pemegang saham Datavault AI dan/atau Scilex yang memegang saham biasa Datavault AI dan/atau Scilex atas nama “street name” melalui firma broker, bank, peniaga atau organisasi lain yang seumpamanya hendaklah menerima arahan serta maklumat lain daripada broker, bank, pedagang atau organisasi berkaitan tersebut sebaik sahaja pihak berkenaan menerima arahan daripada Datavault AI.

Bagi tujuan menerima Meme Coins, semua penerima yang layak dikehendaki membuka dompet digital dengan Datavault AI dan melaksanakan Perjanjian Opt-In, yang mana para pemegang tersebut akan bersetuju, antara lain, dengan syarat pembayaran yang dinyatakan di dalamnya, serta mengakui bahawa mereka memahami proses penerimaan Meme Coins, bahawa Lembaga Datavault berhak mengubah tarikh rekod atau tarikh pembayaran atau membatalkan pengagihan sebelum tarikh pembayaran dan bahawa Meme Coins mungkin tidak mempunyai atau mengekalkan sebarang nilai.

Datavault AI kekal komited sepenuhnya terhadap penciptaan nilai pemegang saham dan inovasi berterusan. Datavault AI akan memperingati penganjuran Dream Bowl XIV yang akan datang melalui pengagihan sekali sahaja Meme Coins ini kepada pemegang ekuiti berdaftar Datavault AI yang layak serta pemegang berdaftar saham biasa Scilex. Setiap pemegang saham akan menerima koleksi digital eksklusif sebagai peringatan khas acara ini, yang direka dengan ciri-ciri utiliti seperti bukti pemilikan yang kekal, maklumat tiket yang disepadukan serta kandungan istimewa berkaitan atlet jemputan, sorotan perlawanan dan akses ke acara. Meme Coins akan diairdrop ke dompet DataVault® bermula pada 24 Disember 2025, tertakluk kepada penerima membuka dompet digital dengan Datavault AI dan melaksanakan Perjanjian Penyertaan (termasuk menyediakan sebarang dokumentasi tambahan yang diminta oleh Datavault AI untuk mengesahkan mana-mana saham biasa Datavault AI dan/atau Scilex yang dipegang atas nama “street name” melalui firma broker, bank, pedagang atau organisasi lain yang seumpamanya).

Tarikh rekod bagi pengagihan boleh diubah oleh Lembaga Datavault atas apa-apa sebab pada bila-bila masa sebelum tarikh pengagihan sebenar dan pembayaran pengagihan adalah tertakluk kepada syarat bahawa Lembaga Datavault tidak membatalkan pengagihan sebelum tarikh pengagihan, termasuk disebabkan perubahan material terhadap analisis kesolvenan atau surplus yang dibentangkan kepada Lembaga Datavault.

Meme Coin ialah koleksi digital yang bertujuan semata-mata untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial, berkaitan acara Dream Bowl XIV yang akan diadakan pada 11 Januari 2026. Meme Coin tidak: (i) mewakili atau memberikan sebarang hak ekuiti, hak mengundi, hak dividen, hak perkongsian keuntungan, atau hak pemilikan dalam Datavault AI atau mana-mana entiti lain; (ii) memberikan sebarang hak untuk menerima bayaran wang, pengagihan, atau peningkatan nilai; atau (iii) mewujudkan sebarang jangkaan keuntungan atau kebergantungan kepada usaha pengurusan atau keusahawanan Datavault AI atau pihak lain. Meme Coin tidak direka atau dimaksudkan untuk berfungsi sebagai pelaburan, mata wang atau produk kewangan dan ia tidak ditawarkan, dijual atau diedarkan bagi tujuan pengumpulan dana atau pengumpulan modal. Penggunaan Meme Coin adalah terhad kepada fungsi hiburan, akses acara dan koleksi digital. Sebarang ciri keboleh-pindahan disediakan semata-mata untuk menyokong kebolehbawaan item digital peribadi dan bukan untuk memudahkan atau membayangkan penggunaan sebagai pelaburan atau spekulasi.

Meme Coins akan boleh didagangkan di Information Data Exchange milik proprietari Datavault AI, yang berfungsi sebagai pasaran digital di mana pembeli dan penjual berdaftar boleh menukar bayaran dengan aset data secara selamat, termasuk Meme Coins. Datavault AI akan memaklumkan pemegang Meme Coins melalui e-mel apabila mereka boleh mula berdagang Meme Coins di Information Data Exchange. Datavault AI pada masa ini menjangkakan bahawa perdagangan Meme Coins di bursa tersebut akan bermula pada atau sekitar 11 Januari 2026. Pemegang Meme Coins juga mungkin boleh mengeksport Meme Coins ke dompet digital lain. Walaupun tiada yuran akan dikenakan ke atas pemegang sekuriti Datavault AI atau saham biasa Scilex yang layak untuk membuka dompet digital dengan Datavault AI bagi tujuan menerima Meme Coins dalam Pengagihan, urus niaga Meme Coins yang dilakukan di Information Data Exchange akan tertakluk kepada yuran perdagangan biasa yang ditentukan berdasarkan nilai transaksi dan digabungkan dalam terma kontrak pintar yang berkenaan. Meme Coins yang dieksport dan didagangkan di platform dagangan atau bursa digital lain mungkin tertakluk kepada yuran tambahan yang tidak dikenakan oleh Datavault AI.

Perihal Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) sedang menerajui pengalaman data dipacu AI, penilaian dan pengewangan aset dalam persekitaran Web 3.0. Platform berasaskan awan syarikat ini menyediakan penyelesaian menyeluruh dengan tumpuan kolaboratif melalui Divisyen Sains Akustik dan Sains Data. Divisyen Sains Akustik Datavault AI menampilkan teknologi dipatenkan WiSA®, ADIO® dan Sumerian® serta teknologi penghantaran bunyi HD spatial dan berbilang saluran tanpa wayar yang pertama dalam industri, dengan hak harta intelek meliputi pemasaan audio, penyegerakan dan pembatalan gangguan berbilang saluran. Divisyen Sains Data pula memanfaatkan kuasa Web 3.0 dan pengkomputeran berprestasi tinggi untuk menyediakan penyelesaian bagi persepsi data pengalaman, penilaian dan pengewangan yang selamat. Platform berasaskan awan Datavault AI menawarkan penyelesaian menyeluruh merentas pelbagai industri, termasuk pelesenan perisian HPC untuk sukan & hiburan, acara & lokasi, bioteknologi, pendidikan, teknologi kewangan, hartanah, penjagaan kesihatan, tenaga dan banyak lagi. Maklumat Data Exchange® (IDE) membolehkan penciptaan Digital Twin dan pelesenan nama, imej dan rupa (NIL) dengan menghubungkan objek fizikal dunia sebenar kepada objek metadata yang tidak boleh diubah, sekaligus memupuk AI yang bertanggungjawab dan berintegriti. Suite teknologi Datavault AI boleh disesuaikan sepenuhnya dan menawarkan automasi AI dan Pembelajaran Mesin (ML), integrasi pihak ketiga, analitik dan data terperinci, automasi pemasaran serta pemantauan iklan. Syarikat ini beribu pejabat di Philadelphia, PA. Ketahui lebih lanjut tentang Datavault AI di www.dvlt.ai .

Kenyataan Pandang ke Hadapan

Siaran akhbar ini mengandungi “kenyataan berpandangan ke hadapan” (dalam erti kata Akta Pembaharuan Litigasi Sekuriti Persendirian 1995, sebagaimana dipinda, serta undang-undang sekuriti lain) mengenai Datavault AI Inc. (“Datavault AI,” “Syarikat,” “kami” atau “kita”) dan industri kami, yang melibatkan risiko dan ketidakpastian. Dalam sesetengah kes, kenyataan berpandangan ke hadapan boleh dikenal pasti melalui penggunaan perkataan seperti “mungkin,” “barangkali,” “akan,” “sepatutnya,” “menjangkan,” “merancang,” “menjangkakan,” “boleh,” “berniat,” “sasar,” “mengunjurkan,” “mempertimbangkan,” “percaya,” “menganggarkan,” “meramalkan,” “potensi,” “matlamat,” “objektif,” “berusahan,” “kemungkinan” atau “meneruskan,” atau bentuk negatif perkataan-perkataan tersebut, serta istilah dan ungkapan lain yang serupa yang berkaitan dengan jangkaan, strategi, pelan atau niat kami. Ketiadaan perkataan-perkataan ini tidak bermaksud bahawa sesuatu kenyataan bukan kenyataan pandang ke hadapan. Kenyataan berpandangan ke hadapan tersebut, termasuk tetapi tidak terhad kepada kenyataan mengenai peristiwa masa hadapan, potensi pengagihan Dream Bowl 2026 Meme Coin oleh Datavault AI serta tempoh masa berkaitannya (termasuk kemungkinan Lembaga Datavault mengubah tarikh rekod dan, seterusnya, tarikh pembayaran), sememangnya berdasarkan anggaran dan andaian yang, walaupun dianggap munasabah oleh Syarikat dan pengurusannya, secara intrinsik adalah tidak pasti. Para pembaca diingatkan agar tidak meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan berpandangan ke hadapan ini dan kenyataan berpandangan ke hadapan lain yang terkandung di sini.

Keputusan sebenar mungkin berbeza secara material daripada yang ditunjukkan oleh kenyataan berpandangan ke hadapan ini akibat pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk tetapi tidak terhad kepada perkara-perkara berikut: risiko berkaitan prosiding undang-undang yang mungkin dimulakan terhadap pihak-pihak berkenaan berhubung Meme Coin dan pengagihannya kepada pemegang ekuiti Datavault AI yang layak dan/atau pemegang saham biasa Scilex; risiko yang berkaitan dengan hak Lembaga Datavault untuk mengubah tarikh rekod (dan seterusnya tarikh pembayaran) dan/atau membatalkan pengagihan Meme Coin; perubahan dalam keadaan ekonomi, pasaran atau kawal selia; ketidakpastian berkaitan metodologi penilaian dan laporan pihak ketiga; risiko berkaitan rangka kerja kawal selia yang sedang berkembang dan terpakai kepada aset bertoken; risiko yang berkaitan dengan pembangunan dan integrasi teknologi; serta risiko dan ketidakpastian lain seperti yang dihuraikan dengan lebih terperinci dalam pemfailan Datavault AI dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika Syarikat (“SEC”), termasuk Laporan Tahunan pada Borang 10-K bagi tahun berakhir 31 Disember 2024 dan pemfailan lain yang dibuat oleh Datavault AI dari semasa ke semasa dengan SEC, yang boleh didapati di laman web SEC di www.sec.gov dan yang boleh menyebabkan keputusan sebenar berbeza daripada jangkaan.

Kenyataan berpandangan ke hadapan yang dibuat dalam siaran akhbar ini hanya berkaitan dengan peristiwa setakat tarikh kenyataan tersebut dibuat. Datavault AI tidak mempunyai sebarang kewajipan untuk mengemas kini mana-mana kenyataan berpandangan ke hadapan yang dibuat dalam siaran akhbar ini bagi mencerminkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh siaran akhbar ini, atau bagi mencerminkan maklumat baharu atau berlakunya peristiwa yang tidak dijangka, kecuali sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-undang. Datavault AI mungkin tidak akan mencapai sepenuhnya pelan, niat atau jangkaan yang didedahkan dalam kenyataan berpandangan ke hadapannya, dan anda tidak seharusnya meletakkan pergantungan yang berlebihan terhadap kenyataan berpandangan ke hadapan tersebut. Kenyataan berpandangan ke hadapan Datavault AI tidak mencerminkan potensi impak sebarang pemerolehan, penggabungan, pelupusan, usaha sama atau pelaburan masa hadapan yang mungkin dilakukannya.