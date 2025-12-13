Datavault AI 宣布，将于 2025 年 12 月 24 日向所有符合条件的公司登记股权持有人，以及 Scilex Holding Company 的普通股持有人发放 Dream Bowl Meme Coin 代币

费城, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 通过 IBN 报道-- Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) (简称 “Datavault AI” 或“公司”) 是一家在数据变现、资格认证和数字互动技术领域处于领先地位的企业，今日宣布其董事会 (简称“Datavault 董事会”) 已将 2025 年 12 月 24 日确立为向所有符合条件的 Datavault AI 登记股权持有人分发 Dream Bowl 2026 Meme Coin 代币 (简称“迷因币”) 的分发日期。 2025 年 12 月 24 日也将是 Datavault AI 自愿向 Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX) 普通股登记股东分发迷因币的日期。此次分发旨在表达 Datavault AI 对 Scilex 合作关系的感谢——Scilex 既是 Datavault AI 的重要股东、许可合作伙伴，也是将于 2026 年 1 月 11 日举办的 Dream Bowl XIV 活动的共同赞助商。 先前公布的迷因币分发登记日为 2025 年 11 月 25 日。

Datavault AI 预计将于 2025 年 12 月 12 日前后开始，向 Datavault AI 和 Scilex 的登记股东邮寄详细说明文件，内容涵盖钱包设置、代币获取及分发流程。上述股东身份以 Datavault AI 和 Scilex 各自过户代理的账簿及记录为准。 Datavault AI 还预计将在同一日期前后向美国证券交易委员会提交 Form 8-K 当前报告，对上述说明作出概述。 任何通过经纪公司、银行、交易商或其他类似机构，以“街名账户” (Street Name) 形式持有 Datavault AI 和/或 Scilex 普通股的股东，在这些机构收到 Datavault AI 的相关指引后，均将由其经纪公司、银行、交易商或其他相关机构获悉相应指引及其他信息。

为领取迷因币，所有符合条件的接收人须在 Datavault AI 开立数字钱包，并签署“选择加入协议” (Opt-In Agreement)。根据该协议，持有人需同意其中规定的支付条件，并确认其已了解领取迷因币的相关流程，同时知悉 Datavault 董事会可在支付日前变更登记日或支付日，或撤销本次分发，且迷因币可能不具备或无法维持任何价值。

Datavault AI 将继续坚定致力于为股东创造价值，并不断推进创新。 Datavault AI 将通过此次向 Datavault AI 的符合条件登记股权持有人及 Scilex 普通股登记股东一次性分发迷因币的方式，纪念即将举办的 Dream Bowl XIV 活动。 每位持有人将获得一款独家数字纪念藏品，兼具实用功能，其中包含不可篡改的所有权证明、嵌入式票务信息，以及与受邀运动员、比赛集锦和活动参与相关的独家内容。 自 2025 年 12 月 24 日起，迷因币将开始空投至 DataVault® 钱包，但前提是接收人已在 Datavault AI 开立数字钱包并签署“选择加入协议”。协议内容包括：如有需要，须按 Datavault AI 要求提供额外文件，以核实通过经纪公司、银行、交易商或其他类似机构以“街名账户”形式持有的 Datavault AI 和/或 Scilex 普通股。

Datavault 董事会可在实际分发日期前的任何时间、基于任何理由更改本次分发的登记日，并且分发的支付以董事会未在分发日前撤销该分发为条件，其中包括因提交给董事会的偿付能力或盈余分析发生重大变化而撤销分发的情况。

迷因币是一款数字藏品，仅用于与将于 2026 年 1 月 11 日举办的 Dream Bowl XIV 活动相关的个人、非商业用途。 迷因币不具有也不得视为具有以下性质：(i) 代表或赋予在 Datavault AI 或任何其他实体中的任何股权、表决权、分红权、利润分享权或所有权；(ii) 提供任何获得货币支付、分派或增值的权利；或 (iii) 创造对 Datavault AI 或他人管理或创业努力所带来利润的任何预期或依赖。 迷因币并非设计或意图作为投资、货币或金融产品使用，亦不会以筹资或资本募集为目的进行要约、出售或分发。 迷因币的使用范围仅限于娱乐、活动准入及数字藏品等功能。 其任何可转让性功能仅用于支持个人数字物品的可携性，而非用于促进或暗示任何投资或投机行为。

迷因币将可在 Datavault AI 的专有平台 Information Data Exchange 上进行交易。该平台作为数字化市场，供已注册的买卖双方安全地就包括迷因币在内的数据资产进行支付与交换。 当迷因币可在 Information Data Exchange 上开始交易时，Datavault AI 将通过电子邮件通知迷因币持有人。 Datavault AI 目前预计，迷因币将在 2026 年 1 月 11 日前后于该平台启动交易。 迷因币持有人也或许能够将迷因币导出至其他数字钱包。 虽然符合条件的 Datavault AI 证券或 Scilex 普通股持有人，为接收本次分发的迷因币而在 Datavault AI 开立数字钱包时无需支付任何费用，但在 Information Data Exchange 上进行的迷因币交易将产生常规交易费用。该等费用依据交易金额计算，并内嵌于相关智能合约条款之中。 被导出至其他交易平台或数字交易所并在其上进行交易的迷因币，可能会被收取 Datavault AI 不予征收的额外费用。

关于 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正在 Web 3.0 环境中引领 AI 驱动的数据体验、资产估值与变现的发展。 公司基于云端的平台由声学科学部和数据科学部协同驱动，提供全面解决方案。 Datavault AI 的声学部门持有 WiSA®、ADIO® 和 Sumerian® 的专利技术，率先推出业内首创的空间音频与多通道无线高清音频传输基础技术，其知识产权覆盖音频时序、同步以及多通道干扰消除等。 数据科学部门依托 Web 3.0 技术与高性能计算能力，提供涵盖体验式数据感知、估值及安全变现的解决方案。 Datavault AI 基于云端的平台为多个行业提供全面解决方案，涵盖体育与娱乐高性能计算软件许可、活动与场馆、生物科技、教育、金融科技、房地产、医疗健康、能源等领域。 Information Data Exchange® (IDE) 通过将真实物理对象安全绑定至不可篡改的元数据，实现数字孪生及姓名、肖像与形象权 (NIL) 的授权，推动诚信为本的负责任 AI 发展。 Datavault AI 的技术套件支持完全定制，涵盖 AI 与机器学习 (ML) 自动化、第三方集成、详尽的数据与分析、营销自动化以及广告监测等功能。 公司总部位于宾夕法尼亚州费城。 如需了解关于 Datavault AI 的更多信息，请访问 www.dvlt.ai 。

前瞻性声明

本新闻稿包含关于 Datavault AI Inc. (简称“Datavault AI”、“公司”、“我们”) 及其所属行业的“前瞻性声明” (其含义与经修订的 1995 年《美国私人证券诉讼改革法案》及其他证券法中的界定相同) ，此类声明涉及风险和不确定性。 在某些情况下，您可以通过其中包含的词语识别前瞻性声明，例如“可能”、“也许”、“将会”、“应当”、“预计”、“计划”、“预期”、“能够”、“打算”、“目标”、“项目”、“设想”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“目标”、“宗旨”、“寻求”、“很可能”或“继续”，或这些词语的否定形式，以及其他与我们的预期、战略、计划或意图相关的类似术语或表述。 未出现上述词语并不意味着相关声明就不具有前瞻性。 此类前瞻性声明包括但不限于有关未来事件、Datavault AI 可能分发 Dream Bowl 2026 Meme Coin 及其时间安排的声明 (包括 Datavault 董事会可能变更登记日，从而变更相应支付日) ，这些声明必然基于估计和假设，即便被公司及其管理层认为合理，但本质上仍具有不确定性。 敬请读者谨慎对待本新闻稿中的上述及其他前瞻性声明，避免对此给予过度信赖。

实际结果可能与这些前瞻性声明所表达的内容存在重大差异，原因在于各种风险和不确定性，包括但不限于以下因素：与迷因币及其向 Datavault AI 的合格股权持有人和/或 Scilex 普通股持有人进行分配相关的法律程序风险；与 Datavault 董事会有权更改记录日期 (并因此更改支付日期) 和/或在支付日前撤销迷因币分配相关的风险；经济、市场或监管状况的变化；估值方法及第三方报告方面的不确定性；与代币化资产适用的监管框架相关的风险；技术开发和整合方面的风险；以及 Datavault AI 向美国证券交易委员会 (SEC) 提交的文件 (包括截至 2024 年 12 月 31 日财年的 Form 10-K 年报) 及 Datavault AI 不时提交给 SEC 的其他文件中更全面描述的其他风险和不确定性。这些文件可在 SEC 官网 www.sec.gov 上查阅，并可能导致实际结果与预期存在差异。

本新闻稿中的前瞻性声明仅与其发布之日所述事项相关。 除法律要求外，Datavault AI 没有义务更新本新闻稿中的任何前瞻性声明，以反映新闻稿发布后发生的事件或情况，或反映新的信息，或因不可预见事件的发生而更新相关内容。 Datavault AI 可能无法实际实现其在前瞻性声明中披露的计划、意图或预期，因此，敬请读者避免对这些前瞻性声明给予过度信赖。 Datavault AI 的前瞻性声明并未涵盖其未来可能开展的任何收购、合并、资产剥离、合资安排或投资所可能带来的潜在影响。