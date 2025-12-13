Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT) 宣佈，將在 2025 年 12 月 24 日向所有合資格的 Datavault AI 登記股權持有人及 Scilex Holding Company 普通股持有人分發 Dream Bowl 迷因幣代幣

費城, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 透過 IBN 發佈 -- 在數據盈利化、憑證認證及數碼互動技術方面引領在前的 Datavault AI Inc. (NASDAQ: DVLT)（「Datavault AI」或「公司」）今天宣佈，其董事局 (「Datavault 董事局」) 已訂定 2025 年 12 月 24 日，為向所有合資格 Datavault AI 登記股權持有人分發 Dream Bowl 2026 迷因幣代幣 (「迷因幣」) 之日。 2025 年 12 月 24 日，亦即 Datavault AI 自願向 Scilex Holding Company (NASDAQ: SCLX) 普通股登記持有人分發迷因幣的日期，此分發旨在頌揚 Scilex 與 Datavault AI 建立的緊密關係，包括作為 Datavault AI 的重要股東、授權合作夥伴以及將於 2026 年 1 月 11 日舉行的 Dream Bowl XIV 活動之聯合贊助商。 早前公佈的迷因幣分發登記日期為 2025 年 11 月 25 日。

Datavault AI 預期於 2025 年 12 月 12 日左右開始，向 Datavault AI 及 Scilex 各自過戶登記處記錄上的登記股東郵寄詳細指示，說明錢包設置、代幣存取及分發程序。 Datavault AI 同時計劃在大約同一日期，向美國證券交易委員會 (Securities and Exchange Commission) 遞交 8-K 表格現行報告，以闡明相關指示。 任何透過經紀行、銀行、交易商或其他類似機構以「街名」方式持有 Datavault AI 及/或 Scilex 普通股的 Datavault AI 及/或 Scilex 股東，應在該等機構從 Datavault AI 收到指示後，獲得相關指示及其他資料。

所有合資格接收方如欲領取迷因幣，均須在 Datavault AI 開設數碼錢包並簽訂《選擇加入協議》；據此，該等持有人將同意協議內載的支付條件，並確認其知悉迷因幣接收程序、Datavault 董事局有權變更登記日或支付日或在支付日前撤銷分發，以及迷因幣可能不具有或無法維持任何價值。

Datavault AI 始終堅定不移，致力創造股東價值、推動持續創新。 Datavault AI 將透過是次向合資格的 Datavault AI 登記股權持有人及 Scilex 普通股登記持有人一次性分發迷因幣，以誌慶即將舉行的 Dream Bowl XIV。 每位持有人都將獲頒專屬紀念數碼收藏品，設計具備實用功能，包括不可篡改的所有權憑證、內嵌票務詳情，以及有關獲邀運動員、賽事精華和活動參與權限等方面的獨家內容。 迷因幣將於 2025 年 12 月 24 日開始空投至 DataVault® 錢包，前提是接收方須在 Datavault AI 開設數碼錢包並簽署《選擇加入協議》 (包括應 Datavault AI 要求提供任何額外文件，以驗證任何透過經紀行、銀行、交易商或其他類似機構以「街名」方式持有的 Datavault AI 及/或 Scilex 普通股) 。

Datavault 董事局有權基於任何理由，在實際分發日期前隨時更改分發的登記日期，而分發的派付條件是 Datavault 董事局未於分發日期前撤銷分發，包括因向 Datavault 董事局呈報的償債能力或盈餘分析出現重大變化而作此舉。

迷因幣為數碼收藏品，僅供個人用於非商業目的，並配合將於 2026 年 1 月 11 日舉行的 Dream Bowl XIV 活動。 迷因幣並不：(i) 代表或賦予在 Datavault AI 或任何其他實體中的股權、投票、股息、分紅或所有權；(ii) 提供任何收取金錢支付、分派或增值的權利；或 (iii) 產生任何獲利期望，或依賴 Datavault AI 或他人的管理或創業付出。 迷因幣並非設計或擬定作為投資、貨幣或金融產品，且其並非為募款或籌集資金目的而發售、銷售或分發。 迷因幣僅限用於娛樂、活動參與及數碼收藏品功能。 難難任何可轉讓特性僅用於保障個人數碼物品的流通便利，並不旨在促成或暗示投資或投機用途。

迷因幣將可在 Datavault AI 專有的資訊數據交易所進行交易；該交易所為數碼市集，讓註冊買賣雙方安全地為數據資產 (包括迷因幣) 交換支付。 當迷因幣持有人可於資訊數據交易所開始交易迷因幣時，Datavault AI 將向其發送電郵通知。 Datavault AI 目前預計迷因幣在該交易所的交易將於 2026 年 1 月 11 日左右開始。 迷因幣持有人或許亦能將迷因幣轉移至其他數碼錢包。 儘管合資格的 Datavault AI 證券或 Scilex 普通股持有人為領取分發中的迷因幣而可在 Datavault AI 免費開設數碼錢包，但在資訊數據交易所進行的迷因幣買賣將產生普通交易費，該費用按交易價值計算並已載在適用智能合約的條款內。 對於轉移至其他交易平台或數碼交易所並在該處交易的迷因幣，可能要付非由 Datavault AI 收取的額外費用。

關於 Datavault AI

Datavault AI™ (Nasdaq: DVLT) 正引領 Web 3.0 環境中 AI 驅動的數據體驗、估值及資產盈利化發展。 該公司的雲端平台提供全方位解決方案，重點整合聲學科學與數據科學部門的合作優勢。 Datavault AI 聲學科學部門擁有 WiSA®、ADIO® 及 Sumerian® 專利技術，以及行內首創的基礎空間多通道無線高清 (HD) 音訊傳輸技術，其知識產權 (IP) 涵蓋音訊時序、同步及多通道干擾消除。 數據科學部門借助 Web 3.0 及高效能運算技術，提供體驗數據感知、估值及安全盈利化解決方案。 Datavault AI 雲端平台提供跨行業綜合解決方案，包括體育與娛樂、活動與場地、生物科技、教育、金融科技、房地產、醫療保健及能源等領域的高效能運算 (HPC) 軟件授權。 Information Data Exchange® (IDE) 實現數碼分身，透過將實體物件安全連結至不可更改的元數據物件，授權姓名、形象及肖像 (NIL) 使用，促進秉持道德且負責任的人工智能發展。 Datavault AI 技術套件可完全度身打造，提供人工智能及機器學習 (ML) 自動化、第三方整合、詳細分析與數據、市場推廣自動化及廣告監測功能。 公司總部位於賓夕凡尼亞州費城。 有關 Datavault AI 的更多資訊，請瀏覽 www.dvlt.ai 。

前瞻性陳述

本新聞稿載有關於 Datavault AI Inc. (「Datavault AI」、「該公司」、「我們」、「我們的」或「我方」) 及其所屬行業的「前瞻性陳述」 (根據經修訂的 1995 年《私人證券訴訟改革法案》及其他證券法規的涵義) ，這些陳述涉及風險及不確定因素。 在某些情況下，可以透過「可能」、「將會」、「應」、「預期」、「計劃」、「預計」、「能夠」、「打算」、「目標」、「預測」、「考慮」、「相信」、「估計」、「預測」、「潛力」、「目標」、「目的」、「尋求」、「很可能」或「繼續」等詞語，或這些詞語的否定形式，或其他涉及我方預期、策略、計劃或意圖的類似表述，來識別該等前瞻性陳述。 即使並無此等字詞，亦不代表其不具前瞻性。 此等前瞻性陳述，包括但不限於關於未來事件、Datavault AI 潛在分發 Dream Bowl 2026 迷因幣及其時間安排 (包括 Datavault 董事局可能更改登記日期及因而影響其支付日期) 的陳述，必然基於估計及假設，儘管本公司及管理層認為合理，但本質上存在不確定性。 謹此提醒讀者，切勿過度依賴本文所載及其他前瞻性陳述。

實際結果可能與這些前瞻性陳述所顯示的結果存在重大差異，原因包括但不限於以下各項風險及不確定因素：與可能就迷因幣及其向合資格的 Datavault AI 股權持有人及／或 Scilex 普通股持有人進行分發而向相關方提起法律訴訟有關的風險；與 Datavault 董事局有權更改迷因幣分發的登記日期 (及因而影響支付日期) 及／或撤銷該分發相關的風險；經濟、市場或監管狀況的變化；估值方法及第三方報告的不確定性；有關適用於代幣化資產的監管架構不斷演變的風險；與技術開發及整合相關的風險；以及 Datavault AI 在向美國證券交易委員會 (「SEC」) 提交文件中更詳盡說明的其他風險及不確定因素，包括截至 2024 年 12 月 31 日的 10-K 表格年度報告，以及 Datavault AI 不時向 SEC 提交的其他文件 (相關文件可於 SEC 網站 www.sec.gov 查閱) ，此等因素均可能導致實際結果與預期出現差異。

本新聞稿中的前瞻性陳述僅與陳述發表當日的事件相關。 除非法律有所要求，否則 Datavault AI 並無義務更新本新聞稿中的任何前瞻性陳述，以反映本新聞稿發佈後的事件或情況，或反映新資訊或未預期事件的發生。 Datavault AI 未必能夠實際達成其在前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望，讀者不應過度倚賴該等前瞻性陳述。 Datavault AI 的前瞻性陳述並未反映其未來可能進行的任何收購、合併、處置、合資或投資的潛在影響。