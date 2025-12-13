Première livraison de minerai à l’usine de Kiniéro et démarrage de l’exploitation

Points clés :

Robex assure la première livraison de minerai à l’usine de Kiniéro dans le cadre de ses activités de mise en service

La mise en service de l’usine de traitement progresse conformément aux attentes

Les systèmes mécaniques, électriques et d’instrumentation fonctionnent comme prévu lors de la conception

Le projet est en bonne voie pour assurer une première coulée d’or en décembre 2025

La montée en charge axée sur une production commerciale à Kiniéro est programmée pour le premier trimestre 2026







Figure 1 : première livraison de minerai à l’usine de Kiniéro dans le cadre de sa mise en service

VILLE DE QUÉBEC, 13 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le producteur et développeur aurifère de l’Ouest africain Robex Resources Inc. (ci-après « Robex » ou la « Société »), (ASX : RXR et TSX-V : RBX) a le plaisir d’annoncer la première livraison de minerai à l’usine de son exploitation aurifère de Kiniéro en Guinée, en Afrique de l’Ouest (ci-après « Kiniéro ») en amont de la première production d’or, toujours planifiée ce mois-ci.

La mise en service de l’usine de traitement de Kiniéro se poursuit, les systèmes mécaniques, électriques et d’instrumentation affichant les performances attendues.

Robex reste en bonne voie pour procéder à une première coulée d’or à Kiniéro en décembre 2025. La montée en charge axée sur une production commerciale d’or est prévue pour le premier trimestre de l’année civile 2026.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général de Robex, en témoigne en ces termes : « La livraison du premier minerai à l’usine de Kiniéro consacre la poursuite de nos activités de mise en service et nous rapproche de la première coulée d’or de ce projet, programmée ce mois-ci.

Robex compte bien devenir le prochain producteur aurifère de taille intermédiaire en Afrique de l’Ouest et nous nous rapprochons de cet objectif à chaque étape franchie à Kiniéro.

Nous avons hâte de publier de nouvelles mises à jour sur le projet au cours des prochaines semaines qui s’annoncent bien chargées. »

Figure 2 : première livraison de minerai à l’usine de Kiniéro

Figure 3 : première livraison de minerai à l’usine de Kiniéro

Figure 4 : première livraison de minerai à l’usine de Kiniéro

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

DONNÉES ET DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines informations avancées dans ce communiqué de presse contiennent des « déclarations prospectives » et/ou des « données prospectives » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières (ci-après, les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives visent à fournir des informations sur les attentes et projections actuelles de la direction de la Société (la « Direction ») qui permettent aux investisseurs et autres lecteurs du présent communiqué de mieux appréhender les plans d’affaires, les performances financières ainsi que la situation financière de la Société.

Les déclarations exprimées dans ce communiqué de presse décrivant des estimations, attentes, prévisions, objectifs, prédictions, projections ou stratégies de la Société ou de sa Direction peuvent caractériser des « déclarations prospectives » et s’identifier par l’emploi du conditionnel ou de termes prospectifs tels que « viser », « anticiper », « tabler sur », « croire », « pouvoir », « envisager », « continuer », « pourrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « futur(e) », « orientation », « orienter », « indication », « avoir l’intention de », « intention », « probable », « peut », « pourrait », « objectif », « opportunité », « perspective », « plan », « potentiel », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou « serait », ou d’autres déclinaisons de même sens ou leur forme négative. Les déclarations prospectives se rapportent également à toute autre déclaration ne relevant pas de faits historiques. En particulier, et sans s’y limiter, le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives relatives à la Convention de prêt, notamment en ce qui concerne la satisfaction des conditions préalables qui y sont stipulées, la capacité de la Société à utiliser le produit de la première tranche, sa capacité à prélever ultérieurement les sommes nécessaires sur la facilité de crédit, le développement du projet aurifère de Kiniéro et l’émission d’actions gratuites.

Les déclarations et informations prospectives reposent sur certaines hypothèses et d’autres facteurs importants qui, s’ils se révélaient faux, pourraient faire en sorte que les performances, réalisations ou résultats réels de la Société diffèrent sensiblement des performances, réalisations ou résultats futurs qui y sont exprimés ou sous-entendus. Rien ne permet de garantir que ces déclarations ou données s’avéreront exactes. Lesdites déclarations et données prospectives reposent sur de nombreuses hypothèses, notamment la capacité de la Société à exécuter ses plans relatifs au projet aurifère de Kiniéro conformément à l’étude de faisabilité qui s’y rapporte, laquelle est susceptible d’être mise à jour, et le tout conformément au calendrier révisé précédemment communiqué par la Société ; sa capacité à mener à bien ses programmes d’exploration et de développement prévisionnels ; l’absence de conditions défavorables sur le projet aurifère de Kiniéro ; l’absence de retards opérationnels imprévus ; l’absence de retards majeurs dans l’obtention des permis nécessaires ; le maintien des cours de l’or à un niveau permettant d’assurer la rentabilité du projet aurifère de Kiniéro ; la capacité de la Société à continuer de lever les fonds nécessaires au financement de ses activités ; la possibilité de concrétiser les estimations de ses ressources et réserves minérales ; les hypothèses portant sur les stratégies commerciales actuelles et à venir, les conditions géopolitiques et économiques aussi bien locales que mondiales, et celles visant l’environnement dans lequel la Société exerce et exercera ses activités à l’avenir ; la capacité de la Société à finaliser l’enregistrement de ses actions ordinaires sur la bourse australienne (ASX) et le calendrier correspondant ; la satisfaction des conditions préalables prévues dans la Convention de prêt ; l’accès de l’emprunteur aux fonds mis à disposition selon les dispositions de la Convention de prêt ; et l’utilisation par l’emprunteur de tout montant perçu dans le cadre de la Convention de prêt aux fins identifiées par la Société.

Certains facteurs importants pourraient entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels de la Société en matière de performances ou de réalisation des objectifs et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, notamment, mais sans s’y limiter : le risque que l’emprunteur ne soit pas en mesure de remplir les conditions préalables au tirage établies dans la Convention de prêt et ne soit ainsi pas en mesure d’emprunter tout ou partie du montant en principal autrement disponible en vertu de la Convention de prêt ; le risque qu’elle ne soit pas en mesure de dégager des flux de trésorerie suffisants ou de mener à bien des opérations de financement par emprunt ou par capitaux propres ultérieures lui permettant de rembourser les montants empruntés en vertu de la Convention de prêt ; le risque que les débiteurs désignés dans la Convention de prêt soient dans l’incapacité de respecter les clauses financières et autres clauses restrictives qui y sont prévues, donnant lieu à un cas de défaut de paiement ; les risques géopolitiques et les enjeux de sécurité liés à ses opérations en Afrique de l’Ouest, y compris l’incapacité de la Société à faire valoir ses droits et l’éventualité de troubles civils ou d’actes de désobéissance civile ; les fluctuations des cours de l’or ; les limitations des estimations des réserves et des ressources minérales de la Société ; la nature spéculative de l’exploration et du développement miniers ; le remplacement de ses réserves minérales épuisées ; le nombre limité de ses projets ; le risque que le projet aurifère de Kiniéro ne parvienne jamais au stade opérationnel de production (notamment en raison d’un manque de financement) ; les besoins en capitaux de la Société et son accès aux financements ; les évolutions de nature législative, réglementaire ou comptable affectant la Société, y compris les normes en matière d’environnement, de santé et de sécurité et leurs effets sur ses activités ; les participations et les redevances payables à des tiers ; la volatilité des cours et la disponibilité des matières premières ; l’instabilité du système financier mondial ; l’incertitude associée à l’imposition par un pays, y compris, de manière non exhaustive, les États-Unis, de droits de douane sur les biens ou services importés d’autres pays et leurs incidences sur les chaînes d’approvisionnement de la Société ; les effets d’une forte inflation, comme l’augmentation des prix des matières premières ; les fluctuations des taux de change entre le dollar américain et le dollar canadien particulièrement, devise dans laquelle la Société lève actuellement ses financements par capitaux propres . le risque de tout litige en cours ou à venir contre la Société ; les restrictions sur les transactions entre la Société et ses filiales étrangères ; la volatilité du cours de ses actions ordinaires ; les risques fiscaux, y compris les évolutions de législation fiscale ou des évaluations fiscales de la Société ; l’obtention et le maintien des titres fonciers ainsi que des permis et licences nécessaires aux opérations en cours de la Société ; les ajustements des paramètres du projet et/ou des évaluations économiques à mesure que les plans se précisent ; le risque que les charges réelles dépassent le budget prévisionnel ; les problèmes techniques géologiques, miniers et d’exploration ; la défaillance d’installations, d’équipements ou de processus ne fonctionnant pas comme prévu ; les accidents, les conflits sociaux et autres risques propres à l’industrie minière ; les retards dans l’obtention d’autorisations gouvernementales ou de financements ; les effets des crises sanitaires sur les activités de la Société ; ses relations avec ses employés et autres partenaires, y compris les gouvernements locaux et les collectivités des pays où elle exerce ses activités ; le risque de toute violation des lois anticorruption applicables, des réglementations sur le contrôle des exportations, des programmes de sanctions économiques et des lois connexes encouru par la Société ou ses représentants ; le risque que la Société entre en conflit avec des mineurs artisanaux ; la concurrence avec d’autres sociétés minières ; la dépendance de la Société à l’égard de contractants tiers et sa dépendance à l’égard de cadres clés et de tout personnel hautement qualifié ; l’accès de la Société à des infrastructures adéquates ; les risques associés aux responsabilités potentielles de la Société concernant ses installations de stockage de résidus ; les arrêts subis par la chaîne d’approvisionnement ; les dangers et les risques habituellement associés à l’exploration minérale, au développement et à la production aurifère ; les problèmes liés aux conditions météorologiques et au climat ; le risque de défaillance des systèmes informatiques et les menaces de cybersécurité ; le risque que la Société ne soit pas en mesure de finaliser la cotation de ses actions ordinaires sur l’ASX dans le calendrier imparti, voire pas du tout ; le risque que l’emprunteur se trouve dans l’incapacité d’accéder aux fonds issus de la Convention de prêt ou d’utiliser les tranches versées au titre de la Convention de prêt aux fins identifiées par la Société ; et le risque que la Société ne soit pas en mesure de s’assurer contre tous les risques potentiels associés à ses activités.

Si la Société estime que ses prévisions reposent sur des hypothèses raisonnables et s’est efforcée d’identifier les facteurs majeurs susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats réels nettement différents de ceux décrits dans les informations prospectives, d’autres facteurs sont susceptibles d’entraîner des actions, événements ou résultats différents de ses anticipations, estimations et prévisions. Si ces facteurs susceptibles d’affecter la Société ne sont pas recensés de manière complète et exhaustive, ils doivent cependant être analysés avec soin. Rien ne garantit que les données prospectives se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui y sont anticipés.

La Société décline toute obligation de mettre à jour les données prospectives si les circonstances, les estimations, hypothèses ou opinions de la Direction venaient à changer, sauf si la loi l’exige. Nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment.

Les données prospectives figurant dans le présent communiqué sont présentées dans le but d’aider les investisseurs à appréhender les performances et les résultats financiers et d’exploitation attendus de la Société aux dates indiquées et pour les périodes se terminant à ces dates, en accord avec ses plans et objectifs, et peuvent ne pas être appropriées à d’autres fins.

Veuillez également vous référer au chapitre « Facteurs de risque » du rapport annuel de la Société, disponible sous son profil SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca ou sur le site Internet de la Société, à l’adresse www.robexgold.com pour obtenir de plus amples informations sur les facteurs de risque pouvant entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux repris dans les présentes déclarations prospectives. Cette mise en garde s’applique expressément à toutes les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué de presse.

