WELLE Environmental Group 與 Primech Holdings 達成策略合作關係，共同推動智能工業機械人及可持續營運發展

新加坡, Dec. 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 中國領先的節能環保科技企業 WELLE Environmental Group Co., Ltd. (300190.SZ) (「WELLE」) 與提供科技驅動設施服務，總部設於新加坡的 Primech Holdings Ltd. (「Primech Holdings」) (Nasdaq: PMEC) 今天宣佈簽署《策略合作框架協議》，共同加快推動工業機械人、智能營運及可持續環保技術的創新發展。

根據協議，雙方將在新加坡成立合資企業，結合 WELLE 在環境管治及生物能源方面領先業界的能力，以及 Primech Holdings 的豐富營運經驗及其機械人子公司 Primech AI Pte. Ltd. (「Primech AI」)。 該合資企業將注重研發和部署專為高風險、複雜及受限工業環境設計的特種工業機械人，支持智能營運與維護系統的發展，並為實現全球減碳目標出一分力。

此合作標誌着在機械人技術、環境工程及智能設施管理的融合上邁出關鍵一步，利用雙方的互補強項，推展工業、環境及能源範疇的應用。

主要合作範疇

共同開發針對複雜工業環境的工業機械人。

推動應用驅動的創新，運用 WELLE 在生物能源、高濃度污水處理及廢物資源化項目上的深厚專業經驗。

在 WELLE 現有項目組合及 Primech Holdings 廣泛的公私營領域客戶網絡中，商業化部署機械人及智能營運與維護解決方案。





WELLE 對 Primech AI 的投資選擇權

在此策略框架下，WELLE 獲授一項於 2026 年 9 月前有效的選擇權，可投資 Primech AI。 此項選擇權彰顯雙方對在亞洲以至其他地方擴展機械人解決方案的共同長遠願景。

強化對可持續創新的共同願景

兩間機構均意識到，全球對環境及工業營運中智能自動化的需求正日益上升。 匯聚 WELLE 出色的工程實力及可持續發展領導力，以及 Primech AI 的機械人創新技術（包括旗艦產品浴室清潔機械人 Hytron）之下，雙方合作旨在開發能提高安全功效、效率及環保表現的整合解決方案。

關於 WELLE Environmental Group Co., Ltd.

WELLE Environmental Group Co., Ltd. (300190.SZ) 為一間科技先進的企業，專注於節能及環保領域。 憑藉雄厚核心技術實力及持續創新精神，WELLE 業務橫跨環境管治及生物能源領域，包括廚餘及餐廚廢物資源化利用、高濃度污水處理、沼氣與生物甲烷開發，以及生物燃料生產。 WELLE 擁有廣泛的項目經驗及多元的應用案例，致力促進能源效率、減少碳排放和推動資源循環再用。

關於 Primech AI

Primech AI 是頂尖的機械人公司，矢志突破科技創新界限。 憑藉滿腔熱誠的團隊以及對緊密合作的承諾，Primech AI 準備以破格解決方案革新機械人行業，對社會產生意義重大的貢獻。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.primech.a。

關於 Primech Holdings Limited

Primech Holdings Limited 總部設於新加坡，是提供全面科技驅動設施服務的領導先鋒，主要為新加坡全國的公私營領域提供服務。 Primech Holdings 提供各式各樣的服務，專門配合其多元客戶的複雜需求。 服務涵蓋先進的綜合設施保養服務、專業清潔方案（例如大理石拋光及外牆清洗）、細緻周到的場館管理服務，以及專為辦公室和住宅而設的專項清潔服務。 Primech Holdings 素以對可持續發展和尖端科技的承諾著稱，結合環保實踐與智能科技解決方案，以增強營運效能，使客戶更加稱心滿意。 此策略方針確立 Primech Holdings 在行內的領導地位，並積極推動新加坡及其他地區行業標準及實踐的發展。 如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.primechholdings.com。

前瞻性陳述

本公告中的部分陳述乃前瞻性陳述，例如關於完成收購、預期收入、增長及擴張的陳述。 該等前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，並基於公司當前對公司認為可能影響其財務狀況、經營業績、業務策略和財務需求的未來事件的預期和預測。 該等前瞻性陳述亦基於對公司目前及未來業務策略，以及公司未來營運環境的假設。 投資者可透過「可能」、「將」、「預期」、「展望」、「旨在」、「估計」、「打算」、「計劃」、「相信」、「或會」等字眼或其他類似表述，找到其中許多（但非全部）陳述。 公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述來反映隨後發生的事件或情況或預期的變化，法律可能要求者除外。 儘管公司認為其前瞻性陳述中反映合理預期，但無法保證該等預期正確。 公司提醒投資者實際結果可能與預期結果存在重大差異，並鼓勵投資者細閱公司的註冊聲明和向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的其他文件所載可能影響其未來業績的其他因素。

