Robex annonce la révision de la Convention d’arrangement conclue avec Predictive Discovery et le report de son assemblée générale extraordinaire au 30 décembre 2025

Points clés

Révision de la Convention d’arrangement : les partenaires Robex et Predictive Discovery sont convenus de nouvelles conditions, selon lesquelles les actionnaires de Robex recevront 7 862 actions Predictive pour chaque action Robex. Autrement dit, en tenant compte de tous les titres exerçables, ils détiendront 46,5 % de la société nouvellement fusionnée selon une structure de capital entièrement diluée.

les partenaires Robex et Predictive Discovery sont convenus de nouvelles conditions, selon lesquelles les actionnaires de Robex recevront 7 862 actions Predictive pour chaque action Robex. Autrement dit, en tenant compte de tous les titres exerçables, ils détiendront 46,5 % de la société nouvellement fusionnée selon une structure de capital entièrement diluée. Appui marqué des actionnaires : les actionnaires ont confirmé leur participation ferme à l’opération, à noter que d’importants actionnaires, administrateurs et dirigeants de Robex pesant pour près de 23,8 % des actions Robex en circulation ont fait réviser leurs conventions de vote en parallèle.

les actionnaires ont confirmé leur participation ferme à l’opération, à noter que d’importants actionnaires, administrateurs et dirigeants de Robex pesant pour près de 23,8 % des actions Robex en circulation ont fait réviser leurs conventions de vote en parallèle. Avantages stratégiques : l’opération de fusion donne vie à l’un des principaux producteurs aurifères d’Afrique de l’Ouest et permet de mutualiser deux exploitations avancées majeures à faible budget tout en tablant sur un important potentiel de croissance.

l’opération de fusion donne vie à l’un des principaux producteurs aurifères d’Afrique de l’Ouest et permet de mutualiser deux exploitations avancées majeures à faible budget tout en tablant sur un important potentiel de croissance. Valeur ajoutée : à moyen terme, l’opération devrait être vectrice de valeur pour les actionnaires de la société fusionnée, du fait d’une attractive exposition à ses actifs de qualité supérieure, de sa plus grande envergure, d’une diversification plus marquée de ses actifs et de son potentiel d’intégration aux indices.

à moyen terme, l’opération devrait être vectrice de valeur pour les actionnaires de la société fusionnée, du fait d’une attractive exposition à ses actifs de qualité supérieure, de sa plus grande envergure, d’une diversification plus marquée de ses actifs et de son potentiel d’intégration aux indices. Mise à jour concernant l’assemblée générale : la date limite pour voter par procuration est reportée au 29 décembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 30 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien. Les porteurs de titres de dépôt CHESS sont tenus de remettre leur formulaire d’instructions de vote le 28 décembre 2025 avant 17 heures, heure de l’Est, soit le 29 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien. AUCUNE ACTION PARTICULIÈRE N’EST REQUISE DE LA PART DES ACTIONNAIRES DE ROBEX AYANT DÉJÀ VOTÉ EN FAVEUR DE LA RÉSOLUTION, SOUS RÉSERVE QUE LEUR VOTE RESTE INCHANGÉ.





VILLE DE QUÉBEC, 13 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Robex Resources Inc., ci-après désignée « Robex » ou la « Société » (TSX-V : RBX et ASX : RXR) annonce avoir signé un avenant à la Convention d’arrangement conclue le 5 octobre 2025 avec Predictive Discovery, ci-après désignée « Predictive » (ASX : PDI) et « Acquireco », société immatriculée sous le numéro Québec Inc. 9548-5991, ci-après l’« Avenant ». En vertu de cet Avenant, Acquireco, une filiale en propriété exclusive de Predictive, fera l’acquisition de la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de Robex (les « Actions Robex ») par le biais d’un plan d’arrangement statutaire établi conformément au chapitre XVI, section II de la Loi de la Province québécoise sur les sociétés par actions, ci-après désigné l’« Arrangement » ou l’ « Opération »).

Conformément à l’Avenant, les porteurs d’actions Robex (les « Actionnaires de Robex ») recevront désormais 7 862 actions ordinaires pleinement libérées du capital de Predictive (les « Actions Predictive ») pour chaque action Robex détenue, modalité ci-après désignée la « Nouvelle contrepartie »). À l’issue de l’Opération, les actionnaires actuels de Predictive et les anciens actionnaires de Robex détiendront conjointement et respectivement près de 53,5 % et 46,5 % des parts de la société fusionnée selon une structure de capital entièrement diluée.

Les conditions de l’Avenant ont été agréées après réception par Predictive d’une proposition concurrentielle supérieure, ci-après désignée l’« Offre concurrentielle » portant sur la totalité de ses actions en circulation, et telle qu’annoncée par ses soins le 3 décembre 2025. Conformément à la Convention d’arrangement, le Conseil d’administration de Predictive a ensuite arrêté que les conditions de l’Avenant annulent les effets de l’Offre concurrentielle. Un exemplaire de l’Avenant est déposé sous le profil SEDAR+ de Robex à l’adresse www.sedarplus.ca.

Matthew Wilcox, directeur général de Robex, s’exprime en ces termes :

« Nous souhaitons vivement remercier nos actionnaires principaux pour leur vision partagée, selon laquelle seul le cadrage de cette opération apporte une valeur ajoutée significative. La convention révisée concède aux actionnaires de Robex et de Predictive une valorisante exposition aux actifs de qualité supérieure de la société fusionnée, et les place en bonne position pour bénéficier d’une réévaluation à la hausse du cours de son titre à mesure que se matérialise notre trajectoire de croissance à moyen terme. Cette alliance renforce l’entreprise à l’appui des flux de trésorerie à court terme issus des activités d’exploitation des mines de Kiniero et de Bankan, apporte des synergies de projet et ouvre l’accès à une équipe de construction minière d’envergure mondiale et forte d’une expérience très récente en Guinée. La société fusionnée est idéalement positionnée pour dégager des rendements significatifs et instituer l’un des principaux producteurs aurifères d’Afrique de l’Ouest par la création d’un pôle de premier niveau en Guinée. »

Raisonnement stratégique de l’Opération :

Contribution des actionnaires : un appui marqué des principaux actionnaires en faveur de l’opération révisée.

un appui marqué des principaux actionnaires en faveur de l’opération révisée. Une alliance stratégique : la fusion donne vie à l’un des principaux producteurs aurifères d’Afrique de l’Ouest mutualisant l’exploitation de deux sites miniers majeurs très avancés et assortis d’un faible budget, à savoir les mines de Kiniero et de Bankan, à raison de projections de production calculées à plus de 400 000 onces d’or par an à l’horizon 2029 et de ressources cumulées avoisinant les 9,5 millions d’onces.

la fusion donne vie à l’un des principaux producteurs aurifères d’Afrique de l’Ouest mutualisant l’exploitation de deux sites miniers majeurs très avancés et assortis d’un faible budget, à savoir les mines de Kiniero et de Bankan, à raison de projections de production calculées à plus de 400 000 onces d’or par an à l’horizon 2029 et de ressources cumulées avoisinant les 9,5 millions d’onces. Agilité financière : les flux de trésorerie de la mine de Kiniero et les produits attendus des bons de souscription de Robex financent le développement de la mine de Bankan, ce qui nuance le risque de financement.

les flux de trésorerie de la mine de Kiniero et les produits attendus des bons de souscription de Robex financent le développement de la mine de Bankan, ce qui nuance le risque de financement. Des synergies d’exploitation : la proximité des chantiers induit un pôle minier de premier ordre et en optimise le développement, l’exploration et le déploiement de la main-d’œuvre.

la proximité des chantiers induit un pôle minier de premier ordre et en optimise le développement, l’exploration et le déploiement de la main-d’œuvre. Un meilleur profil boursier : une envergure supérieure et un portefeuille multi-actifs renforcent ses chances d’intégration dans des indices majeurs (comme l’ASX 200 ou le GDXJ) et jouent en faveur d’une meilleure liquidité et d’un intérêt accru aux yeux des investisseurs.

une envergure supérieure et un portefeuille multi-actifs renforcent ses chances d’intégration dans des indices majeurs (comme l’ASX 200 ou le GDXJ) et jouent en faveur d’une meilleure liquidité et d’un intérêt accru aux yeux des investisseurs. Une équipe de tête expérimentée : l’équipe de direction renforcée justifie d’une expertise avérée dans les juridictions concernées et témoigne d’une expérience dans le pilotage de sociétés à double cotation.

l’équipe de direction renforcée justifie d’une expertise avérée dans les juridictions concernées et témoigne d’une expérience dans le pilotage de sociétés à double cotation. Réévaluation du cours de l’action : un potentiel de réévaluation revu à la hausse du fait d’une envergure supérieure, une croissance imminente de la production d’or, un portefeuille multi-actifs et un meilleur potentiel d’intégration aux indices.





Deuxième avis d’équité et recommandation du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration de Robex, ci-après désigné le « Conseil », a reçu un avis d’équité révisé de Canaccord Genuity Corp. et le comité spécial d’administrateurs indépendants de Robex, ci-après désigné le « Comité spécial de Robex » a reçu un même avis d’équité révisé de Cormark Securities Inc. (conjointement, les « Deuxièmes avis d’équité », lesquels certifient qu’à leur date respective, et sous réserve des hypothèses, limites et restrictions qui y sont exposées, la Nouvelle contrepartie à recevoir par les Actionnaires de Robex dans le cadre de l’Opération leur est financièrement équitable.

Sur recommandation unanime de son Comité spécial, et après avoir consulté ses conseillers juridiques et financiers externes, le Conseil de Robex a adopté la Convention d’arrangement telle que modifiée par l’Avenant à l’unanimité, en déterminant qu’elle sert au mieux les intérêts de la Société et que la Nouvelle contrepartie à recevoir par les Actionnaires de Robex dans le cadre de l’Opération est financièrement équitable. En conséquence, LE CONSEIL RECOMMANDE UNANIMEMENT AUX ACTIONNAIRES DE ROBEX DE VOTER EN FAVEUR DE LA RÉSOLUTION D’ARRANGEMENT, TEL QUE DÉTAILLÉ CI-APRÈS LORS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, TELLE QUE PRÉCISÉE CI-APRÈS ÉGALEMENT.

Conventions de vote révisées

En accord avec les termes de l’Avenant, Cohen Group, Eglinton Mining, l’ensemble des administrateurs et certains membres de la haute direction de Robex (chacun étant désigné un « Actionnaire participant »), détenant conjointement près de 23,8 % des actions Robex émises et en circulation, ont conclu de nouvelles conventions de vote révisées avec Predictive conformément auxquelles chaque Actionnaire participant consent à la Nouvelle contrepartie proposée et s’engage à exercer en personne les droits de vote attachés à leurs actions en faveur de la résolution relative au plan d’arrangement lors de l’Assemblée générale.

Report de l’Assemblée générale au 30 décembre 2025

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Robex, ci-après désignée l’« Assemblée », initialement programmée le 15 décembre 2025 à 8 heures, heure de l’Est, soit 21 heures, heure de l’Ouest australien, est reportée au 30 décembre 2025 à 8 heures, heure de l’Est, soit 21 heures, heure de l’Ouest australien, afin de permettre aux Actionnaires de Robex de disposer de temps supplémentaire pour déposer leurs procurations ou formulaires d’instructions de vote EN FAVEUR de la résolution relative au plan d’arrangement. L’Assemblée se réunira en mode virtuel par webdiffusion vidéo en direct aux liens suivants : www.icastpro.ca/q04g09 pour la version en anglais ou www.icastpro.ca/hzwy58 pour la version en français. Les Actionnaires de Robex sont tenus de s’inscrire à l’avance à l’Assemblée en suivant les liens renseignés ci-dessus afin de pouvoir exercer en personne les droits de vote attachés à leurs actions lors de l’Assemblée, et il leur est fortement conseillé de voter par procuration avant l’Assemblée.

Le jour de l’Assemblée, les Actionnaires de Robex seront invités à étudier une résolution spéciale, ci-après désignée la « Résolution relative à l’Arrangement » et en délibérer pour adopter l’Arrangement. L’Arrangement ne pourra être mis en œuvre que si, entre autres conditions, la résolution est adoptée par au moins les deux tiers (66⅔ %) des votes exprimés portant sur la Résolution relative à l’Arrangement par les Actionnaires de Robex représentés en personne ou par procuration à l’Assemblée.

La nouvelle date limite de dépôt des procurations est fixée au 29 décembre 2025.

Les formulaires de procuration et d’instructions de vote (y compris ceux visant les porteurs de titres de dépôt CHESS) précédemment transmis aux Actionnaires de Robex accompagnés de la circulaire d’information de la direction de fin novembre 2025 restent valides.Robex a prolongé le délai de leur dépôt au regard du report de l’Assemblée. Le Conseil encourage les Actionnaires de Robex à déposer leurs formulaires de procuration et/ou d’instructions de vote FAVORABLES à la Résolution relative à l’Arrangement avant l’échéance portée au 29 décembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 30 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien, ci-après la « Date de dépôt révisée ». Les Actionnaires de Robex sont invités à déposer leurs instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS le 28 décembre 2025 à 17 heures, heure de l’Est, soit le 29 décembre 2025 à 6 heures, heure de l’Ouest australien, ci-après la « Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS ».

Aucune action particulière n’est requise de la part des Actionnaires de Robex ayant déjà voté EN FAVEUR de la résolution sous réserve que leur vote reste inchangé.

de la résolution sous réserve que leur vote reste inchangé. Les Actionnaires de Robex n’ayant pas encore exprimé leur voix sont invités à voter rapidement EN FAVEUR de la Résolution relative à l’Arrangement, et dans tous les cas préalablement à la Date de dépôt révisée et à la Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS selon leur situation propre en suivant les consignes renseignées sur leurs formulaires de procuration et d’instructions de vote.

de la Résolution relative à l’Arrangement, et dans tous les cas préalablement à la Date de dépôt révisée et à la Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS selon leur situation propre en suivant les consignes renseignées sur leurs formulaires de procuration et d’instructions de vote. Les Actionnaires de Robex ayant précédemment voté CONTRE la Résolution relative à l’Arrangement sont encouragés à exprimer un vote FAVORABLE rapidement, et dans tous les cas préalablement à la Date de dépôt révisée et à la Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS selon leur situation propre. Toute procuration ou instruction de vote ultérieure annule et remplace celles soumises précédemment.

rapidement, et dans tous les cas préalablement à la Date de dépôt révisée et à la Date de dépôt révisée des instructions de vote visant les porteurs de titres de dépôt CHESS selon leur situation propre. Toute procuration ou instruction de vote ultérieure annule et remplace celles soumises précédemment. Conformément aux termes de l’Ordonnance provisoire, la date d’inscription pour l’Assemblée telle que reportée est maintenue au 3 novembre 2025.

Addendum à la Circulaire d’information

En vertu des conditions retenues dans l’Avenant, Robex publiera un communiqué de presse supplémentaire et déposera un addendum, ci-après désigné l’« Addendum » à la circulaire d’information diffusée le 11 novembre 2025, ou la « Circulaire » en vue d’apporter des informations à jour et suffisamment détaillées aux Actionnaires de Robex leur permettant de faire un choix éclairé à propos de la Résolution relative à l’arrangement le jour de l’Assemblée. L’Addendum viendra compléter les informations figurant dans la Circulaire et sera remis aux Actionnaires de Robex et publié sur SEDAR+ annexé à tout autre document supplémentaire nécessaire, conformément aux termes de l’Ordonnance provisoire. Les autres termes de la Circulaire restent inchangés.

Questions des actionnaires et assistance aux votants

Les Actionnaires de Robex souhaitant poser des questions à propos des informations renseignées dans la Circulaire ou nécessitant de l’aide pour exercer les droits de vote attachés à leurs actions peuvent communiquer avec le mandataire chargé de la collecte des procurations et le conseiller en communications avec les actionnaires de Robex, à savoir :

Laurel Hill Advisory Group.

Numéros verts : 1-877-452-7184 (pour les actionnaires résidant en Amérique du Nord) ou 1-800-861-409 (pour les porteurs de titres de dépôt CHESS résidant en Australie)

Numéro international : 1-416-304-0211 (pour les actionnaires résidant hors Amérique du Nord)

Adresse e-mail : assistance@laurelhill.com

Robex a confié le conseil financier à Canaccord Genuity, le conseil juridique australien à Peloton Legal Pty Ltd et le conseil juridique canadien au cabinet Osler, Hoskin & Harcourt LLP. Le Comité spécial de Robex a retenu Cormark Securities Inc. au titre de conseiller financier.

Le directeur général de la Société a validé le présent communiqué.

La bourse de croissance TSX et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

Robex Resources, Inc.

Matthew Wilcox, directeur général et président-directeur général

Alain William, directeur financier

Adresse e-mail : investor@robexgold.com

Contacts investisseurs et média :

Michael Vaughan, cabinet Fivemark Partners

Téléphone : +61 422 602 720

Adresse e-mail : michael.vaughan@fivemark.com.au

À PROPOS DE ROBEX RESOURCES INC.

Robex Resources est une société minière aurifère canadienne cotée à la Bourse de Toronto et sur l’ASX, et domiciliée dans la ville de Québec au Canada. Ses actifs principaux comprennent le projet Nampala au Mali et le projet Kiniero en Guinée.

Ce communiqué ne vaut pas offre

Aucun organisme de réglementation en valeurs mobilières n’a approuvé ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Le présent communiqué de presse ne saurait constituer une offre de vente ou une sollicitation d’offre d’achat de titres. Aucune vente de titres ne saurait par ailleurs se réaliser aux États-Unis ni dans aucun territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant dépôt ou éligibilité en vertu des lois sur les valeurs mobilières applicables. Les titres en question n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi fédérale américaine de 1933 portant sur les valeurs mobilières (Securities Act of 1933), telle que modifiée, et ne sauraient être vendus aux États-Unis, ni à quelconque ressortissant américain, que ce soit pour son compte ou à son profit, hors enregistrement ou exemption propre aux exigences américaines en matière d’enregistrement et aux lois souveraines sur les valeurs mobilières américaines en vigueur.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renseigne certaines données et déclarations de nature prospective au sens de la législation sur les valeurs mobilières applicable, ci-après collectivement dénommées les « Données prospectives ». Elles visent des déclarations relatives aux perspectives futures et prévisions, comme la réalisation et le calendrier de l’Opération, la satisfaction des conditions de clôture prévues par la Convention d’arrangement et l’Avenant, la date de l’Assemblée et le calendrier de la nouvelle date limite de dépôt des procurations, le dépôt et la réception de l’Addendum, du communiqué de presse et de tout autre document accessoire, la détention des actions de la société fusionnée à l’issue de l’Opération et l’ensemble des plans, prévisions, objectifs, estimations et projections futures qui s’y rapportent et leurs calendriers respectifs. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des circonstances, événements, activités ou développements dont la réalisation future est attendue constitue une donnée prospective. Les Données prospectives se caractérisent habituellement par l’emploi de termes comme « sera », « créer », « améliorer », « renforcer », « potentiel », « s’attendre à », « progression », « croissance », « estimer », « anticiper ». D’autres expressions de même sens, ou des formulations indiquant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « devraient » se réaliser, ou leurs alternatives et/ou leurs formes négatives sont employées à dessein pour signaler des données prospectives. Si Robex estime que les attentes exprimées dans ces Données prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, il est recommandé de ne pas s’y fier indûment, car rien ne permet de garantir leur réalisation. Les Données prospectives reposent sur les informations disponibles au moment de leur formulation et/ou sur la conviction de bonne foi des dirigeants de Robex au même moment quant aux événements postérieurs. Elles sont assujetties à des risques et incertitudes susceptibles d’entraîner des écarts significatifs entre les résultats réels et ceux qui y sont exprimés ou sous-tendus. Les Données prospectives induisent de nombreux risques et incertitudes. Ces facteurs visent plus particulièrement, sans toutefois s’y limiter, les risques liés à la finalisation de l’Arrangement, les fluctuations des cours des matières premières et des taux de change, les conditions économiques générales, l’inflation des coûts et la hausse de la demande en intrants de production, la nature spéculative des activités d’exploration et de développement de projets, s’agissant notamment de l’obtention des autorisations, permis et licences nécessaires et de l’affaiblissement des quantités ou des teneurs des réserves, les risques à caractère politique et social (y compris, entre autres, ceux propres à la Guinée, à la Côte d’Ivoire, au Mali et à l’Afrique de l’Ouest en général), les évolutions du cadre juridique et réglementaire dans lequel Robex exerce ses activités ou pourrait les exercer à l’avenir, le contexte environnemental, y compris les conditions météorologiques extrêmes, le recrutement et la rétention du personnel, les enjeux relationnels propres au secteur et les litiges, ainsi que les risques renseignés au chapitre « Facteurs de risque » de la notice annuelle la plus récente de Robex, disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les Données prospectives entendent aider les lecteurs à comprendre la position de Robex au moment de leur formulation en ce qui concerne des événements futurs et ne sont valables qu’à la date de leur publication. Sauf si la loi applicable l’exige, Robex décline toute obligation de les mettre à jour ou de les réviser publiquement au regard de toute évolution pressentie de leurs données pour se rapprocher des résultats réels, des événements ou développements futurs, ou s’aligner sur toute révision d’hypothèses ou d’autres facteurs affectant ces Données prospectives. Si Robex actualise des Données prospectives, il ne faut pas en déduire qu’il sera procédé à des mises à jour relatives à ces données ou à d’autres Données prospectives. Toutes les déclarations prospectives de ce communiqué sont expressément et intégralement soumises à la présente mise en garde.

CODE JORC ET NORMES DE DÉFINITION CIM

Le terme « réserve en minerai », tel que défini par le Code australasien de déclaration des données d’exploration, des ressources minérales et des réserves de minerai préparé par le Joint Ore Reserves Committee de l’Australasian Institute of Mining and Metallurgy, l’Australian Institute of Geoscientists et le Minerals Council of Australia (le « Code JORC ») équivaut au terme « réserve minérale » selon les normes de définition CIM applicables aux ressources et réserves minérales, telles qu’adoptées par l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole le 19 mai 2014 (les « Normes CIM »). Les termes « ressources minérales présumées », « ressources minérales indiquées » et « ressources minérales mesurées » ont la même signification dans le Code JORC et les Normes CIM. Les « réserves minérales prouvées » définies dans le Code JORC sont égales aux mêmes « réserves minérales prouvées » en vigueur dans les Normes CIM. Il en va de même pour les « réserves minérales probables ». Le Code JORC est reconnu comme un code étranger acceptable au sens de la norme canadienne NI 43-101.

Ressources et réserves minérales et objectifs de production

Le présent communiqué fait état de ressources minérales et de réserves en minerai PDI et Robex conjointes respectivement chiffrées à près de 9,5 millions d’onces d’or pour les ressources, et quelque 4,5 millions d’onces d’or pour les réserves. Nous présentons ci-après des estimations complémentaires sur les ressources minérales et réserves en minerai respectives de PDI et Robex.

PDI

Ressources minérales et réserves de minerai estimées

Les estimations des ressources minérales relatives aux gisements de NEB et de BC ont été publiées sur l’ASX le 7 août 2023, dans une annonce de PDI intitulée « Hausse des ressources minérales du projet Bankan à hauteur de 5,38 millions d’onces d’or ». Les estimations des ressources relevant des gisements de Fouwagbe et de Sounsoun ont quant à elles été publiées le 23 avril 2025 sur l’ASX dans une annonce intitulée « Ressources minérales estimées à 153 000 onces d’or à Maiden Argo ». L’estimation des réserves en minerai propres au gisement Bankan a été publiée sur l’ASX le 25 juin 2025, dans une annonce de PDI intitulée « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet ». PDI confirme ne pas avoir connaissance de nouvelles informations ou données susceptibles de réviser substantiellement ses estimations de ressources minérales ou de réserves en minerai, et maintient l’invariabilité et la validité de toutes les hypothèses majeures et paramètres techniques sous-jacents aux estimations communiquées dans les annonces précédentes. Il convient de souligner l’intention de PDI de rappeler ses rétractations à Argo et Bokoro annoncées le 28 mai 2025, conformément au Code minier. Les ressources minérales présumées de la zone Argo ne représentent que 2,8 % des ressources minérales totales de PDI.

Objectifs de production

Les objectifs de production et les prévisions financières relatives au gisement de Bankan ont été publiés sur l’ASX le 25 juin 2025, dans une annonce de PDI intitulée « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet ». PDI confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production et prévisions financières qui en découlent restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle des estimations communiquées dans les annonces précédentes.

Robex

Ressources minérales et réserves de minerai estimées

Les estimations des ressources minérales et des réserves en minerai de la mine de Kiniero exploitée par Robex ont été publiées sur l’ASX le 22 août 2025, dans une annonce intitulée « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniero ». Les estimations relatives au projet Nampala ont quant à elles été publiées dans une annonce ASX de Robex datée du 6 mai 2025 et intitulée « Prospectus révisé ». Robex confirme ne pas avoir connaissance d’informations ou de données nouvelles susceptibles de faire sensiblement évoluer les estimations des ressources minérales et réserves en minerai renseignées dans cette annonce et que chaque hypothèse majeure et paramètre technique sous-jacents à ces estimations restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle.

Objectifs de production

Les objectifs de production et les prévisions financières relatives à la mine de Kiniero exploitée par Robex ont été publiés sur l’ASX le 22 août 2025, dans une annonce intitulée « Révision des données techniques du projet aurifère de Kiniero », et s’agissant de la mine de Nampala, dans une annonce ASX de Robex datée du 6 mai 2025 et intitulée « Prospectus révisé ». Robex confirme que toutes les hypothèses majeures sous-jacentes aux objectifs de production et prévisions financières qui en découlent restent valables et ne font l’objet d’aucune révision substantielle par rapport aux estimations communiquées dans les annonces précédentes.

Norme canadienne 43-101

M. Jeames McKibben, professionnel agréé de l’Australian Institute of Mining and Metallurgy, membre de l’Australian Institute of Geoscientists, et répondant au titre de « personne qualifiée » au sens de la norme canadienne NI43-101 a révisé et validé toutes les données scientifiques et techniques sur Robex intégrées à cette présentation.

Nous invitons les lecteurs à consulter le rapport technique portant sur la mine de Nampala intitulé « Independent Technical Report on the Nampala, Mininko, Gladie and Kamasso Permits and a Mineral Resource and Reserve Estimate of the Nampala Gold Mine, Mali, West Africa » du 30 septembre 2024 (le « Rapport technique sur Nampala ») et le rapport technique portant sur la mine de Kiniero « Technical Report, Kiniero Gold Project, Guinea (Amended) » du 6 décembre 2024, et republié tel que révisé et mis à jour le 12 juin 2025 (le « Rapport technique sur Kiniero »). Ces deux rapports ont été rédigés conformément à la norme canadienne NI 43-101 et sont consultables depuis le profil de Robex sous SEDAR+ à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca.

La Bourse de Toronto (ou TSX) et son partenaire en services de réglementation, tel que défini dans ses politiques, déclinent toute responsabilité quant à la pertinence ou l’exactitude du présent communiqué.

RÉSERVES EN MINERAI ET RELEVÉ DES RESSOURCES MINÉRALES - PDI

Relevé des réserves en minerai du gisement de Bankan1,2

Gisement Méthode d’exploitation Classification Tonnage

(Mt) Teneur en or

(g/t Au) Or contenu

(Koz Au) NEB







Mine à ciel ouvert Réserves probables 40,2 1,36 1 751 Souterraine Réserves probables 7,9 3,95 1 002 Total 48,1 1,78 2 753 BC (ciel ouvert)



Mine à ciel ouvert Réserves probables 3,5 1,78 200 Total 3,5 1,78 200 Total à ciel ouvert 43,7 1,39 1 951 Total souterrain 7,9 3,95 1 002 Total gisement de Bankan 51,6 1,78 2 953

Relevé des ressources minérales du gisement de Bankan3,4

Gisement Classification Tonnage

(Mt) Teneur en or

(g/t Au) Or contenu

(Koz Au) NEB (ciel ouvert)







Ressources indiquées 78,4 1,55 3 900 Ressources présumées 3,1 0,91 92 Total 81,4 1,53 3 993 NEB (souterrain) Ressources présumées 6,8 4,07 896 Total gisement de NEB 88,3 1,72 4 888 BC (ciel ouvert)



Ressources indiquées 5,3 1,42 244 Ressources présumées 6,9 1,09 243 Total gisement de BC 12,2 1,24 487 Total zone de NEB 100,5 1,66 5 376 Fouwagbe Ressources présumées 2,2 1,68 119 Sounsoun Ressources présumées 0,9 1,19 34 Total zone d’Argo 3,1 1,54 153 Total gisement de Bankan 103,6 1,66 5 528

RELEVÉ DES RÉSERVES ET RESSOURCES MINÉRALES - ROBEX

Réserves de la mine de Kiniero et relevé de ses ressources minérales5,6

Gisement Tonnage

(Mt) Teneur en or

(g/t Au) Or contenu

(Moz Au) Réserves probables Jean 4,2 1,53 0,20 SGA 5,1 1,52 0,25 SGD 3,4 1,34 0,14 Sabali Sud 7,4 0,89 0,21 Sabali Nord et Centre 1,5 0,96 0,05 Mansounia 17,7 0,81 0,46 Stocks 6,3 0,48 0,10 Total 45,5 0,97 1,41 Ressources indiquées SGA 12,1 1,46 0,57 Jean 4,7 1,69 0,26 Sabali Nord et Centre 3,7 1,21 0,14 Sabali Sud 11,1 0,91 0,32 Balan Ouest 3,0 1,45 0,14 Banfora 0,9 1,00 0,03 Mansounia Centre 24,0 0,78 0,60 Stocks 11,6 0,37 0,14 Total 71,2 0,96 2,20 Ressources présumées SGA 10,6 1,43 0,49 Jean 2,2 1,47 0,1 Sabali Nord et Centre 0,7 1,39 0,03 Sabali Sud 2,7 1,01 0,09 Balan Ouest 2,0 1,27 0,08 Banfora 0,7 1,45 0,03 Mansounia Centre 26,3 0,82 0,7 Stocks 0,2 1,31 0,01 Total 45,3 1,05 1,53

Réserves de la mine de Nampala et relevé de ses ressources minérales7,8

Type d’altération Tonnage

(Mt) Teneur en or

(g/t Au) Or contenu

(Koz Au) Réserves probables Oxyde 3,3 0,90 94,6 Transition 0,8 1,06 26,4 Total 4,0 0,93 121,0 Ressources indiquées Oxyde 5,9 0,84 158,3 Transition 2,1 1,13 76,0 Roche fraîche 0,1 3,00 9,4 Total 8,0 0,94 243,7 Ressources présumées Oxyde 0,3 0,79 8,1 Transition 0,2 1,62 8,5 Roche fraîche 0,01 2,53 0,4 Total 0,6 0,95 17,0

________________________________

1 Voir le communiqué de PDI publié sur l’ASX intitulé « Étude de faisabilité définitive portant sur le gisement de Bankan et confirmant les prévisions économiques du projet ».

2 Seuils de coupure des réserves : entre 0,38 et 0,48 g/t d’or pour la fosse à ciel ouvert et 2,0 g/t d’or en souterrain.

3 Teneur de coupure pour les ressources : 0,5 g/t d’or pour la fosse NEB à ciel ouvert (indiquées et présumées), 2,0 g/t d’or pour la fosse NEB souterraine (présumées), 0,4 g/t d’or pour la fosse BC fosse à ciel ouvert (indiquées et présumées), et 0,5 g/t d’or pour les fosses Fouwagbe et Sounsoun (présumées).

4 S’agissant des gisements de Fouwagbe et de Sounsoun (permis d’exploitation Argo), PDI entend rappeler ses rétractations des permis Argo et Bokoro annoncées le 28 mai 2025 conformément au Code minier. Voir le communiqué de PDI intitulé « Mise à jour des permis d’exploration d’Argo et de Bokoro » du 28 mai 2025.

5 Voir le communiqué de Robex intitulé « Révision du rapport technique sur la mine d’or de Kiniero » du 22 août 2025 et le rapport technique correspondant.

6 Seuils de coupure des ressources et des réserves (à raison de 2 200 USD/once pour les ressources et 1 800 USD/once pour les réserves) : 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de saprolite (oxydé), 0,3 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,4 g/t Au de roche fraîche pour les gisements SGA, Jean et de Banfora ; 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de zone tachetée/saprolite/sous-saprolite (oxydé), 0,5 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,6 g/t Au de roche fraîche pour le gisement de Sabali Sud ; 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de saprolite (oxydé), 0,6 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,6 g/t Au de roche fraîche pour le gisement de Sabali Nord et Centre ; et 0,3 g/t Au de latérite, 0,3 g/t Au de saprolite (oxydé), 0,3 g/t Au de roche saprolitique (transition) et 0,5 g/t Au de roche fraîche pour le gisement de Balan Ouest. Les stocks comptabilisés au titre de ressources se limitent aux gisements d’une teneur moyenne supérieure à 0,3 g/t Au pour l’ensemble du stock, en supposant l’absence de sélectivité.

7 Voir le communiqué de Robex « Prospectus révisé » du 6 mai 2025 et le rapport technique sur la mine de Nampala.

8 Seuils de coupure pour les ressources (à raison de 2 200 USD/once) : latérite 0,35 g/t Au, oxyde 0,35 g/t Au, transition 0,43 g/t Au et roche fraîche 1,89 g/t Au. Seuils de coupure pour les réserves (à raison de 1 800 USD/once) : 0,4 g/t Au (latérite, zone tachetée, saprolite et transition).