Les leaders polonais présents à Davos lors du prochain Forum économique mondial

DAVOS, Suisse, 14 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 56e Forum économique mondial (FEM) se déroulera en Suisse en janvier 2026, réunissant à nouveau des leaders mondiaux des affaires, de la politique, de la science et de la culture pour l’une des conversations annuelles les plus influentes au monde. Cette année, la communauté des entreprises et des experts polonais vise à renforcer la visibilité internationale du pays en lançant le Forum des leaders sous l’égide de la Pologne, une initiative prévue du 19 au 23 janvier 2026, en complément du Forum économique mondial. Cet événement de cinq jours est organisé par la Center for International Relations Foundation (Fondation du Centre pour les relations internationales) et THINKTANK, avec Autopay, Adamed et le groupe Żabka comme principaux partenaires.

Les discussions officielles à Davos traiteront cette année des grands enjeux mondiaux : la coopération dans un environnement de plus en plus marqué par la concurrence, la recherche de nouvelles sources de croissance, l’investissement dans le capital humain, le développement responsable de l’innovation et la stabilisation de l’ordre international.

Le Forum des leaders sous l’égide de la Pologne a pour objectif de renforcer le rôle de la Pologne dans le débat mondial et de présenter le pays comme un nouveau leader de la croissance européenne et un centre d’innovation pour l’Europe centrale et orientale. Le forum réunira des personnalités du monde des affaires, de la politique, de la science et de la culture, offrant ainsi une plateforme de dialogue international.

Perspective des entreprises polonaises

Les principaux partenaires du Forum des leaders sous l’égide de la Pologne sont les suivants :

Autopay, une marque européenne aux racines polonaises qui construit un écosystème complet de fintech ;





une marque européenne aux racines polonaises qui construit un écosystème complet de fintech ; Adamed, une entreprise polonaise innovante dans le secteur pharmaceutique et la biotechnologie avec une présence à l’international ;





une entreprise polonaise innovante dans le secteur pharmaceutique et la biotechnologie avec une présence à l’international ; Żabka Group, l’un des principaux acteurs européens du commerce de proximité moderne.





« Notre mission est de mettre en relation les entreprises et les consommateurs au sein d’un écosystème de partenariat fintech qui permet de gagner du temps et de soutenir la croissance mutuelle. Grâce à nos capacités technologiques avancées, à notre expérience dans le traitement de gros volumes de transactions et à notre architecture tournée vers l’avenir, nous renforçons constamment notre position en tant qu’acteur mondial. Nous mettons en œuvre une stratégie ambitieuse d’expansion internationale, en développant nos activités en Europe, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et dans la péninsule arabique. Notre présence à Davos, haut lieu mondial de débat sur l’économie et l’innovation, est une étape naturelle pour une entreprise axée sur la croissance internationale, » affirme Wojciech Murawski, co-PDG d’Autopay.

