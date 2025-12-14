Se anuncian los fichajes de verano con mejor relación calidad-precio de la Premier League por Squawka

LONDRES, Dec. 14, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka anunció hoy el Squawka Value Index, un ranking basado en datos de los con mejor relación calidad-precio de la ventana de transferencias de verano de 2025, que compara el rendimiento temprano de cada jugador en el campo al inicio de la temporada con su tarifa de transferencia.

Hallazgos principales:

El equipo de Squawka ha elaborado un Squawka Value Index, clasificando los fichajes con mejor relación calidad-precio de la ventana de transferencias de verano de 2025 en función de sus actuaciones en relación con sus tarifas de transferencia. Nuestra fórmula muestra que Florian Wirtz del Liverpool, ha sido hasta ahora el fichaje con peor relación calidad-precio de la liga, sin goles ni asistencias a su nombre a pesar de un precio de € 125 millones. En contraste, Rayan Cherki, del Manchester City, que llegó por una fracción del precio, ha sido el fichaje con mejor relación calidad-precio con cinco asistencias y un gol en solo 399 minutos de acción en la Premier League.

Mejor valor hasta la fecha: Rayan Cherki (Manchester City) — 5 asistencias + 1 gol en 399 minutos; contribución excepcional en relación con la tarifa reportada.

— 5 asistencias + 1 gol en 399 minutos; contribución excepcional en relación con la tarifa reportada. Valor más bajo hasta la fecha: Florian Wirtz (Liverpool) — sin goles ni asistencias hasta el momento frente a una tarifa de transferencia de € 125 millones.

— sin goles ni asistencias hasta el momento frente a una tarifa de transferencia de € 125 millones. Mención honorífica: Robin Roefs (Sunderland) — impacto inmediato tras su llegada desde la Eredivisie a € 10.5m.

— impacto inmediato tras su llegada desde la Eredivisie a € 10.5m. Otros destacados y ascensos adicionales identificados en múltiples posiciones, con fichajes más jóvenes que, en general, tienden a mostrar un mayor valor en relación con la tarifa.

Metodología

El Squawka Value Index compara la contribución de principios de temporada (incluidos goles, asistencias y minutos jugados ) con la tarifa de transferencia reportada del jugador para evaluar el valor generado hasta el momento .

compara la (incluidos ) con la del jugador para evaluar el . Alcance: Jugadores fichados en la ventana de verano de 2025 que han participado en la temporada 2025/26 de la Premier League hasta la fecha.

que han participado en la hasta la fecha. Las cifras reflejan los partidos jugados a la fecha de publicación ; las tarifas de transferencia reportadas públicamente se utilizan para mantener la coherencia.

; se utilizan para mantener la coherencia. Se aplica un umbral mínimo de minutos razonable para reducir el ruido de muestras extremadamente pequeñas.

Comentario

"Los fanáticos se obsesionan con las tarifas de transferencia, pero el valor se trata de lo que entregas en el campo", dijo Tom Dutton, director de contenido de Squawka. "El Squawka Value Index destaca los fichajes que ya están superando el valor de su precio, y señala a aquellos cuyo impacto aún no ha igualado la inversión".

Lea el análisis completo

Explora el Índice de Valor completo y las notas jugador por jugador aquí: Squawka Value Index 2025/26 — fichajes de la Premier League con mejor relación calidad-precio hasta el momento .

Acerca de Squawka

Squawka es una marca de medios de fútbol que ofrece noticias, análisis basados en datos, estadísticas en vivo y reportajes sobre la Premier League, la Champions League y las principales competiciones globales.

