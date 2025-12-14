Squawka annonce les recrutements de l’été les plus rentables en Premier League

LONDRES, 14 déc. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Squawka a annoncé aujourd’hui la publication de l’indice de valeur Squawka, un classement fondé sur les données des meilleurs recrutements du mercato de l’été 2025, en comparant le rendement de chaque joueur sur le terrain en début de saison à son indemnité de transfert.

Principales conclusions

L’équipe de Squawka a établi un indice de valeur Squawka, classant les meilleurs recrutements du mercato de l’été 2025 sur la base de leurs performances par rapport à leurs indemnités de transfert. Selon notre formule, Florian Wirtz, de Liverpool, a été la recrue la moins rentable du championnat jusqu’à présent, ce dernier n’ayant marqué aucun but ni effectué aucune passe décisive pour une indemnité de 125 millions d’euros. En revanche, Rayan Cherki, qui a rejoint le club Manchester City pour une fraction du prix, a été la recrue la plus rentable avec cinq passes décisives et un but en seulement 399 minutes de jeu en Premier League.

Valeur la plus rentable à ce jour : Rayan Cherki (Manchester City) — 5 passes décisives + 1 but en 399 minutes ; contribution exceptionnelle par rapport à l’indemnité déclarée.

— 5 passes décisives + 1 but en 399 minutes ; contribution exceptionnelle par rapport à l’indemnité déclarée. Valeur la moins rentable à ce jour : Florian Wirtz (Liverpool) — ni but ni passe décisive pour l’instant, alors que l’indemnité de transfert s’élève à 125 millions d’euros.

— ni but ni passe décisive pour l’instant, alors que l’indemnité de transfert s’élève à 125 millions d’euros. Mention honorable : Robin Roefs (Sunderland) — impact immédiat après avoir quitté l’Eredivisie pour un montant de 10,5 millions d’euros.

— impact immédiat après avoir quitté l’Eredivisie pour un montant de 10,5 millions d’euros. D’autres joueurs remarquables et prometteurs ont été identifiés à plusieurs postes, les jeunes recrues ayant généralement une valeur plus élevée que leur prix.

Méthodologie

L’indice de valeur Squawka compare la contribution en début de saison (y compris les buts, les passes décisives et les minutes jouées ) à l’indemnité de transfert déclarée par le joueur afin d’évaluer la valeur générée jusqu’à présent .

compare la (y compris ) à par le joueur afin d’évaluer la . Champ de l’analyse : Joueurs recrutés lors du mercato de l’été 2025 et ayant participé à la saison 2025/26 de Premier League à ce jour.

et ayant participé à la saison à ce jour. Les chiffres reflètent les matches disputés à la date de publication ; les indemnités de transfert déclarées publiquement sont utilisées à des fins de cohérence.

; sont utilisées à des fins de cohérence. Un seuil raisonnable de minimum de minutes est appliqué pour réduire le bruit associé à des échantillons extrêmement réduits.

Commentaire

« Les fans focalisent leur attention sur les indemnités de transfert, mais la valeur est liée à ce que vous apportez sur le terrain », a déclaré Tom Dutton, responsable du contenu chez Squawka. « L’indice de valeur Squawka permet de repérer les joueurs qui surpassent déjà leur coût et ceux dont l’impact n’est pas encore à la hauteur de l’investissement ».

Lire l’analyse dans son intégralité

Découvrez l’intégralité de l’Indice de valeur et les notes joueur par joueur ici : Indice de valeur Squawka 2025/26 : les meilleurs recrutements en Premier League jusqu’à présent .

À propos de Squawka

Squawka est un média spécialisé dans le football qui propose des actualités, des analyses basées sur des données, des statistiques en direct et des reportages sur la Premier League, la Ligue des champions et les principales compétitions internationales.

